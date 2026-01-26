España

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

La sentencia destaca que la conducta del trabajador encaja de forma clara en los supuestos de falta muy grave previstos tanto en el convenio colectivo de la empresa como en el Estatuto de los Trabajadores

Guardar
Establecimiento de Mercadona y bolsa
Establecimiento de Mercadona y bolsa de Trigo Snacks (Montaje Infobae)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha cerrado un nuevo caso de despido de Mercadona, en el que ha declarado procedente el despido de un trabajador con más de cuatro décadas de antigüedad que se comió un paquete de aperitivos de un euro sin abonarlo.

El origen del litigio se sitúa en el despido disciplinario comunicado el 12 de julio de 2024 a un trabajador de Mercadona con una antigüedad excepcional, iniciada en enero de 1981. El empleado, que ocupaba la categoría profesional de gerente A y prestaba servicios en el bloque logístico de Ribarroja, percibía un salario bruto mensual superior a los dos mil euros y estaba plenamente sometido al convenio colectivo de la empresa. Tras más de cuarenta años de relación laboral ininterrumpida, la empresa decidió extinguir el contrato por considerar que se había producido un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales.

Los hechos que motivaron la decisión empresarial ocurrieron a primera hora de la mañana, durante el descanso correspondiente a la jornada laboral. Según quedó acreditado en la instancia, el trabajador fue sorprendido por un superior jerárquico cuando abría una caja de productos Trigos Snacks en una zona de picking del almacén y extraía una unidad de un snack alimenticio, ocultándola bajo el chaleco reflectante.

Reconoció los hechos ante sus superiores

Al ser interpelado, el empleado mostró el producto y reconoció inmediatamente haberlo cogido sin abonarlo, trasladándose a continuación a una reunión con los coordinadores del centro, ante quienes volvió a asumir los hechos. En ese espacio de trabajo no existían cajas registradoras que permitieran efectuar el pago de productos, circunstancia conocida por toda la plantilla.

Ese mismo día se elaboró un informe interno en el que se describía con detalle la secuencia de lo ocurrido, incorporándose posteriormente al expediente disciplinario. La empresa valoró la conducta como una infracción muy grave, al entender que no se trataba únicamente del consumo de un producto de escaso valor económico, sino de una vulneración directa de las normas internas reiteradamente comunicadas a los trabajadores y, sobre todo, de una quiebra de la confianza depositada en el empleado.

En la carta de despido se hacía especial hincapié en la formación recibida a lo largo de los años y en el conocimiento expreso de la prohibición de consumir o apropiarse de productos sin previo pago, incluso cuando se tratara de artículos destinados a roturas o desecho.

No tiene que existir un prejuicio económico relevante

Frente a esta decisión, el trabajador presentó papeleta de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente, que concluyó sin avenencia, y posteriormente interpuso demanda por despido ante el Juzgado de lo Social número 11 de Valencia. En su impugnación alegó, entre otras cuestiones, la desproporción de la sanción, la inexistencia de perjuicio económico relevante para la empresa y la concurrencia de circunstancias personales y de salud que, a su juicio, debían haber sido valoradas.

Sin embargo, el juzgado desestimó íntegramente la demanda y declaró procedente el despido, al considerar acreditados los hechos y correctamente aplicada la normativa laboral y convencional, por lo que el afectado interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de la Comunidad Valenciana.

La sentencia destaca que la conducta del trabajador encaja de forma clara en los supuestos de falta muy grave previstos tanto en el convenio colectivo de la empresa como en el Estatuto de los Trabajadores, al tratarse de un acto de deslealtad y transgresión de la buena fe contractual. Para la Sala, el valor económico del producto resulta irrelevante frente a la quiebra de la confianza, elemento esencial en toda relación laboral y especialmente exigible en puestos de mayor responsabilidad.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

En este sentido, el fallo recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo según la cual no es necesario que exista un perjuicio económico relevante para justificar un despido disciplinario cuando lo que se ve afectado es el deber de fidelidad del trabajador hacia la empresa.

El tribunal también rechaza que concurran circunstancias personales o de salud que atenúen la gravedad de la conducta o permitan aplicar el principio de proporcionalidad en favor del trabajador. A juicio de la Sala, ni la situación médica alegada ni el olvido del almuerzo ese día guardan relación directa con los hechos probados, ni desvirtúan el carácter consciente y voluntario de la actuación. Por ello, considera plenamente justificada la sanción máxima prevista en la normativa laboral aplicable, sin que resulte posible graduar la pérdida de confianza una vez producida.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasMercadonaComunidad ValencianaDespidoDespido DisciplinarioSupermercados EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avance de la promesa del 26 al 30 de enero: una boda contra las cuerdas y secretos que salen a la luz

Esta semana, la serie de RTVE entra en un punto de inflexión marcado por giros inesperados, alianzas frágiles y una revelación final que puede cambiarlo todo

Avance de la promesa del

Ricardo Gil, empresario: “Defender al empleado te convierte en un empresario extremadamente inteligente”

El hostelero asegura que el bienestar de los trabajadores mejora la competitividad y el rendimiento económico

Ricardo Gil, empresario: “Defender al

Cómo se hace una broncoscopia

Esta prueba se lleva a cabo para diagnosticar y tratar ciertas enfermedades de las vías respiratorias

Cómo se hace una broncoscopia

Tras el impacto de la borrasca Ingrid, llega Joseph con lluvias abundantes y vientos intensos

La Aemet mantiene alertas en catorce comunidades por riesgo de lluvias intensas, nieve, viento, oleaje y posibles aludes

Tras el impacto de la

Carme Chaparro se casa horas antes de entrar a quirófano: “Mientras firmábamos, en casa nos esperaba una maleta para el hospital”

La periodista ha compartido en redes sociales que formalizó su matrimonio con su pareja desde hace más de 25 años horas antes de una intervención quirúrgica

Carme Chaparro se casa horas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ministerio de Transportes empieza

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

Jorge Pueyo, candidato de CHA en Aragón para el 8-F: “Era necesario que pudiéramos unirnos las izquierdas, pero nos encontramos vetos y directrices desde Madrid”

Quinto intento para que el firmante de los ‘protocolos de la vergüenza’ declare como imputado en sede judicial tras estar más de un mes desaparecido

Auscultaciones, bogies y bateos: manual para entender la investigación del accidente de Adamuz

ECONOMÍA

Ricardo Gil, empresario: “Defender al

Ricardo Gil, empresario: “Defender al empleado te convierte en un empresario extremadamente inteligente”

Cuál es el precio de la gasolina este 26 de enero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos euros me dan por un dólar este 26 de enero

Trabajo encara la negociación final de la subida del SMI para 2026 con la patronal aún en duda

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”