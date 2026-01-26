España

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

La medida se ha comunicado durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y se suma a un descuento similar aplicado en 2022

La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece ante los medios de comunicación (Marta Fernández - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una reducción de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuya entrada en vigor está prevista para la campaña de la renta de 2027, una vez sea aprobada normativamente. La medida se ha comunicado durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y se suma a una rebaja similar aplicada en 2022.

Según las estimaciones del Gobierno regional, la reducción supondrá un ahorro agregado de cerca de 500 millones de euros y beneficiará a 2,9 millones de contribuyentes. Con esta modificación, el tipo mínimo autonómico del impuesto quedaría fijado en el 8% y el tipo máximo en el 20%.

La presidenta madrileña ha afirmado que “los madrileños se van a beneficiar de esta medida” con la que el Ejecutivo autonómico quiere “ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo”.

Perfil de beneficiarios y estimaciones de la Comunidad de Madrid

De acuerdo con los cálculos del Gobierno regional, el 71% de los beneficiarios serían contribuyentes con ingresos por debajo de la media de la comunidad, situada en torno a los 35.000 euros brutos anuales. La Comunidad de Madrid también estima que el ahorro fiscal medio será de 635 euros en comparación con un contribuyente medio de Cataluña y de 555 euros respecto a uno de Castilla-La Mancha.

Estas cifras proceden de estimaciones internas del Gobierno regional y no han sido acompañadas por una memoria económica pública detallada.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, critica a Ayuso por su gestión migratoria tras el cierre definitivo del CREADE de Pozuelo de Alarcón. / Vídeo subido a su perfil de X

Alcance de la medida

La rebaja anunciada se aplicará exclusivamente sobre el tramo autonómico del IRPF, una parte del impuesto cedida a las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación autonómica. La medida no afecta al tramo estatal del impuesto ni a otros tributos gestionados por la Administración General del Estado.

Para su aplicación efectiva, la reducción deberá ser incorporada a la normativa autonómica correspondiente y superar la tramitación legislativa en la Asamblea de Madrid antes de su posible aplicación en 2027.

Política fiscal regional

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sitúa esta rebaja dentro de una estrategia fiscal más amplia, que incluye, según sus propios datos, 34 reducciones de impuestos desde 2019. En el caso del IRPF, la medida anunciada se suma a la reducción de medio punto aplicada desde 2022.

El Ejecutivo autonómico cifra en 40.000 millones de euros el ahorro acumulado derivado de estas políticas fiscales en la región durante los últimos años, una estimación global que incluye distintos tributos autonómicos.

Además de la rebaja del IRPF prevista para 2027, la Comunidad de Madrid ha iniciado 2026 con nuevas medidas fiscales, entre ellas una deducción del 50% de la matrícula universitaria para jóvenes menores de 30 años que estudian y trabajan, y una bonificación de hasta el 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para determinados comercios. Asimismo, el Gobierno regional tramita otras reducciones fiscales vinculadas al relevo generacional en empresas familiares.

Temas Relacionados

