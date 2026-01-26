España

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

La pareja de Isabel Díaz Ayuso solicita que se anule el decreto del pasado 23 de diciembre por el que la actual fiscal general, Teresa Peramato, aceptó el reingreso de su antecesor tras el visto bueno de la Inspección Fiscal

Guardar
El ex fiscal general del
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (M. Dylan - Europa Press)

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contra la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de permitir que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reincorpore a la carrera fiscal pese a su reciente condena por revelación de secretos.

En un escrito registrado ante la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, González Amador solicita que se anule el decreto del pasado 23 de diciembre por el que Peramato aceptó el reingreso de García Ortiz tras el visto bueno de la Inspección Fiscal. El empresario sostiene que la medida debe ser revisada y que él debería poder formular alegaciones, ya que se considera “víctima de los hechos protagonizados” por el exfiscal y, por tanto, con “interés legítimo” en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.

La controversia se remonta a la sentencia del Supremo de noviembre de 2025, en la que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados, tras la difusión de correo en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos por fraude fiscal para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Una pena “excesiva”

Aunque el alto tribunal consideró que la pena podía resultar “excesiva” si se extendía más allá del cargo de fiscal general y especificó que no le correspondía al Supremo decidir sobre su expulsión o suspensión de la carrera fiscal, ordenó remitir la ejecución de la sentencia a la Inspección Fiscal para “los efectos oportunos”.

Tras la dimisión de García Ortiz del cargo de fiscal general en noviembre, y una vez regresó a su condición de fiscal de carrera, adscrito a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, la Inspección Fiscal avaló su reincorporación y la fiscal general Peramato formalizó su reingreso.

“Incapacidad” de García Ortiz para ser fiscal

En su recurso, González Amador subraya que, además de anularse el decreto para poder presentar alegaciones, debería reconocerse la “incapacidad” de García Ortiz para ejercer funciones fiscales por haber sido condenado por un delito doloso con pena superior a seis meses, lo que, a su juicio, conlleva “la pérdida de la condición de fiscal”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido que su permanencia en el puesto es "absolutamente normal" ya que "no puede ser" que la mentira "derrote a un fiscal general".

El empresario apoya esta tesis en la normativa del propio Ministerio Fiscal, en particular en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal, que estipulan que para la rehabilitación en la carrera es necesario que el condenado aclare que tiene “extinguida la responsabilidad penal y civil” y que se hayan cancelado sus antecedentes penales. González Amador argumenta que, en el caso de García Ortiz, esa cancelación no se producirá hasta 2029.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasÁlvaro García OrtizTeresa PeramatoFiscalía General del EstadoAlberto González AmadorTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Quique Dacosta transforma su restaurante con dos estrellas Michelin: “El Poblet va a cambiar su nombre, del que voy huyendo desde hace mucho tiempo”

El restaurante valenciano va a cambiar por completo su propuesta y ahora se llamará Flores Raras, con la chef mexicana Carolina Álvarez como jefa de cocina

Quique Dacosta transforma su restaurante

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

La Federación estatal LGTBI+ denuncia la persistencia de prácticas médicas no consentidas en las personas intersexuales

La organización busca “romper el silencio” y reclama la inclusión de las realidades intersex en la agenda social y política

La Federación estatal LGTBI+ denuncia

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

La medida se ha comunicado durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y se suma a un descuento similar aplicado en 2022

Ayuso anuncia una nueva rebaja

Andrés de Inglaterra estaría “horrorizado” por las condiciones de su nueva casa: “No ha vivido en un lugar tan pequeño desde su apartamento en Buckingham”

El hijo de Isabel II está preparando su mudanza tras haber sido desterrado del Royal Lodge por sus relaciones con Jeffrey Epstein

Andrés de Inglaterra estaría “horrorizado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente apunta a un

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

Quinto intento para que el firmante de los ‘protocolos de la vergüenza’ declare como imputado en sede judicial tras estar más de un mes desaparecido

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”