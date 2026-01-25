La tarifa de la luz en España para este lunes

El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este lunes 26 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 35.7 euros por megavatio hora para este lunes, según los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que la tarifa más alto del servicio eléctrico será de 87.96 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más bajo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 1.92 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 26 de enero, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.09 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.13 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.92 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.59 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 9.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 32.56 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.43 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.45 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 52.6 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 42.99 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.84 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 29.88 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.83 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.94 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 42.31 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 42.32 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 60.81 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.47 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 87.96 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 69.56 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 32.41 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 21.24 euros por megavatio hora.