Top 10 K-pop en iTunes España: las 10 canciones más escuchadas de la semana

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abriendo camino a más grupos de K-pop

Audrey Nuna, EJAE y Rei
Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami las artistas detrás del éxito mundial "Golden" que no para de sonar en las listas de preproducción. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La influencia del Korean Pop se ha expandido más allá de la música en los últimos veinte años, penetrando sectores como la moda, el cine, la televisión y la industria de la belleza, y se manifiesta en el creciente entusiasmo por este fenómeno cultural global.

El tema Golden, interpretado por HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast, encabeza las canciones de K-pop más reproducidas en iTunes España, reflejando la consolidación del género en el país.

Este éxito ejemplifica la capacidad del K-pop para conectar con públicos diversos, gracias a la fusión de ritmos contagiosos y coreografías visualmente atractivas.

Ranking de las canciones más reproducidas del momento

Integrantes del grupo Girls Generation
Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- JUMP - BLACKPINK

3.- Soda Pop - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

4.- I NEED U - BTS

5.- Blue - DxS

6.- Still Life (with Anderson.Paak) - RM

7.- Hold Me Tight - BTS

8.- Burn It - Agust D & MAX

9.- Kiss the Rain (String ver) - Carter Burwell

10.- Voltage - ITZY

Los artistas más destacados del K-pop en 2025

Idols que han ido al
Idols que han ido al servicio militar en Corea del Sur. (Archivo Infobae)

Uno de los artistas más destacados del K-pop es BTS, también conocido como Bangtan Boys. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo se ha convertido en un fenómeno global gracias a su música pegajosa, coreografías y letras que hablan sobre temas sociales, personales y hasta políticos. BTS ha roto numerosos récords, incluyendo ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y en recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural es tal que fueron invitados a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.

BLACKPINK es otro grupo prominente en la escena del K-pop, formado por YG Entertainment en 2016. Compuesto por cuatro miembros, BLACKPINK ha ganado reconocimiento internacional por su estilo musical y visual, así como por sus colaboraciones con artistas globales como Dua Lipa y Lady Gaga. Su sencillo “DDU-DU DDU-DU” fue el primer video musical de un grupo de K-pop en superar mil millones de vistas en YouTube. Además, BLACKPINK ha actuado en escenarios internacionales de gran prestigio, como el festival de Coachella en Estados Unidos, consolidando su posición como uno de los grupos más influyentes y exitosos del K-pop.

La invasión del K-pop en el mundo

El K-pop ha demostrado su fuerza en todo el mundo. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en esta expansión, permitiendo a los grupos de K-pop interactuar directamente con sus seguidores, quienes a su vez utilizan estas plataformas para difundir y promocionar a sus ídolos. Esta sinergia ha permitido que el K-Pop no solo se mantenga relevante, sino que continúe creciendo a un ritmo acelerado.

Además, el alcance del K-Pop ha abierto las puertas a una mayor aceptación y apreciación de la cultura coreana en general. Elementos como la moda, la gastronomía y las series de televisión coreanas han encontrado audiencias entusiastas en todo el mundo.

La participación de artistas de K-Pop en colaboraciones internacionales y su presencia en festivales y premiaciones globales refuerzan la idea de que este género ha llegado para quedarse, configurándose como un fenómeno cultural integral que trasciende la música.

