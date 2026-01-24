Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

Estudiantes durante una de las pruebas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en una de las aulas de la Universidad de Almería. (03/6/2025)

Aunque la universidad privada se ha visto tradicionalmente como un la vía más rápida hacia puestos de trabajo altamente remunerados para el reducido grupo que puede permitirse esa educación, las investigaciones más recientes revelan que puede que esa no sea la clave para acceder a los mejores empleos. Un estudio elaborado por Funcas con datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SITU), la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a que el nivel económico de la familia del graduado influye más en su salario que cualquier otro aspecto.

Según los datos de Funcas, los graduados de universidades privadas obtienen, en promedio, entre 2.500 y 2.700 euros anuales más cuatro años después de finalizar sus estudios. Sin embargo, esas cifras no reflejan la realidad completa. El análisis profundiza en la composición del alumnado y revela que la ventaja salarial inicial se explica casi por completo por factores familiares y académicos previos, y no por el tipo de universidad.

El informe detalla que el nivel educativo y la ocupación de los progenitores son los factores más determinantes en el salario de los nuevos titulados. Los estudiantes cuyos padres tienen estudios superiores o desempeñan ocupaciones de alta cualificación, como directivos, médicos o ingenieros, presentan sueldos notablemente más altos, sin importar si cursaron sus estudios en una institución pública o privada. En las comparaciones donde se igualan estos factores familiares, la brecha salarial se reduce a cero, e incluso llega a invertirse levemente a favor de las universidades públicas.

Los estudiantes de la privada arrancan con ventaja

Aunque los titulados de universidades privadas suelen partir de posiciones laborales más favorables, los graduados de universidades públicas muestran una evolución salarial más dinámica. Al cuarto año de carrera profesional, los salarios de ambos grupos tienden a converger. El propio autor sugiere que esta convergencia podría deberse a que los titulados de la pública logran mejorar su posición dentro de las empresas o acceder a empleos mejor remunerados.

Estudiantes de bachillerato acceden a la Universidad Politécnica de Valencia durante la convocatoria extraordinaria de EBAU. (Jorge Gil / Europa Press)

La introducción de datos sobre el origen socioeconómico transforma el panorama. Al comparar estudiantes de ambos tipos de universidades con entornos familiares similares, las diferencias salariales se diluyen. Incluso, en ciertos casos, el resultado favorece a los egresados de la universidad pública. La influencia del capital cultural y las expectativas laborales familiares queda reflejada en que provenir de un hogar donde ambos padres tienen estudios superiores añade aproximadamente 200 euros anuales a los ingresos, independientemente de la universidad de origen.

Los títulos de la pública no implican peores salarios

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que el coeficiente asociado a la universidad pública pasa a ser positivo y estadísticamente significativo cuando se controlan todos los factores relevantes: área de estudio, cohorte, territorio, rendimiento previo, género y perfil familiar. En ese escenario, los titulados de universidades públicas superan en 780 euros anuales a los de privadas.

El peso del origen familiar se confirma al analizar los datos agregados por comunidad autónoma, área de estudio y tipo de universidad. Las titulaciones y centros donde predominan estudiantes de familias con alta cualificación profesional registran sueldos medios 330 euros superiores cuatro años después de graduarse, independientemente del si se trata de instituciones públicas o privadas. El informe también documenta la brecha de género, con una diferencia media de 400 euros anuales en los primeros años de carrera entre las mujeres tituladas y sus contrapartes masculinos, incluso al comparar perfiles equivalentes.