Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio en Cataluña está “afectado” por revisiones a la infraestructura

El lugar del accidente en Adamuz. (Europa Press)

Mientras continúa la investigación sobre las causas que provocaron el descarrilamiento del tren de alta velocidad en Adamuz, que ha causado 45 muertos al chocar contra otro tren que circulaba en sentido contrario, Cataluña sigue sumida en el caos ferroviario.

Renfe y Adif han trasladado a la Generalitat su imposibilidad de reanudar la circulación normal de trenes de Rodalies este sábado, lo que ha llevado a determinar una nueva suspensión total del servicio en Cataluña. La movilidad ferroviaria en Cataluña ha sufrido una serie de incidencias desde el martes 20 de febrero, cuando se produjo un accidente mortal en la línea R4 a su paso por Gelida. En aquel episodio, un tren se detuvo contra un muro de contención caído sobre la vía a raíz de las intensas lluvias, provocando la muerte de un maquinista en prácticas y heridas a 37 personas.

Ahora, el servicio seguirá paralizado debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desplazamientos del terreno. Según ha informado Renfe en un comunicado, ingenieros geotécnicos realizarán “revisiones exhaustivas” en puntos con riesgo de desprendimientos.