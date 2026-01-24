España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio en Cataluña está “afectado” por revisiones a la infraestructura

El servicio en toda Cataluña vuelve a estar suspendido durante este sábado

Guardar
El lugar del accidente en
El lugar del accidente en Adamuz. (Europa Press)

Mientras continúa la investigación sobre las causas que provocaron el descarrilamiento del tren de alta velocidad en Adamuz, que ha causado 45 muertos al chocar contra otro tren que circulaba en sentido contrario, Cataluña sigue sumida en el caos ferroviario.

Renfe y Adif han trasladado a la Generalitat su imposibilidad de reanudar la circulación normal de trenes de Rodalies este sábado, lo que ha llevado a determinar una nueva suspensión total del servicio en Cataluña. La movilidad ferroviaria en Cataluña ha sufrido una serie de incidencias desde el martes 20 de febrero, cuando se produjo un accidente mortal en la línea R4 a su paso por Gelida. En aquel episodio, un tren se detuvo contra un muro de contención caído sobre la vía a raíz de las intensas lluvias, provocando la muerte de un maquinista en prácticas y heridas a 37 personas.

Ahora, el servicio seguirá paralizado debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desplazamientos del terreno. Según ha informado Renfe en un comunicado, ingenieros geotécnicos realizarán “revisiones exhaustivas” en puntos con riesgo de desprendimientos.

09:51 hsHoy

Críticas al Govern por la suspensión de Rodalies

“Ya basta”, ha reclamado a través de su perfil de X Puigdemont, líder de Junts y expresidente de la Generalitat, refiriéndose a la suspensión de servicio que vuelve a afectar al Rodalies este sábado: “Incompetentes y sin competencias. El resumen del Govern del PSC”.

Ignacio Garriga, secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, ha exigido “dimisiones y responsabilidades penales” por los cortes en la red de Rodalies. “Un día más con el sistema ferroviario paralizado en Cataluña. Un día más sin asumir responsabilidades por su gestión criminal y por llevar España al colapso”, ha manifestado también a través de X.

09:36 hsHoy

El portavoz de Renfe en Catalunya asegura que se ha trabajado para “garantizar una mínima movilidad” en Rodalies

Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Catalunya, ha asegurado que se ha trabajado “toda la noche” para “garantizar una mínima movilidad” este sábado en la red de Rodalies. Antes de la reunión entre el Govern, Renfe y Adif en el Departament de Territorio, ha dicho que la situación “ha podido evolucionar” desde el anuncio del Govern de las 3.30 de la madrugada en el que avisaba de la “imposibilidad” de operar el servicio ordinario.

“Hemos preferido dar este servicio en el momento que teníamos conciencia y constancia que podrían iniciar este servicio, aunque con alteraciones”, ha explicado, pidiendo también disculpas a los viajeros por la alteración del servicio. El motivo por el cual la circulación se ha visto afectada es, según ha dicho, que hay “diversos puntos en los que hay que hacer revisiones” de la infraestructura. Se está tratando de garantizar “servicios alternativos por carretera” en los puntos afectados.

Las modificaciones en el servicio podrían “evolucionar” durante la jornada, según los resultados de las revisiones que se efectúan tras el acuerdo alcanzado esta semana con los sindicatos de maquinistas. La idea de todos los actores e instituciones, asegura, es “seguir trabajando y analizando cuáles serán los próximos pasos para recuperar la normalidad total en el servicio de Rodalies” lo antes posible y con “todas las garantías de seguridad”.

*con información de EFE y Europa Press

08:54 hsHoy

La AP-7 en Martorell reabrirá un carril en dirección sur este sábado

La autopista AP-7, cerrada por seguridad desde el derrumbe de un muro de contención de la vía que provocó el choque del Rodalies en Gelida (Barcelona) reabrirá el carril izquierdo en sentido sur a partir de las 14 horas del sábado, según ha informado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.

La elección del carril izquierdo se ha tomado después de una evaluación del estado de la vía por parte de técnicos del Ministerio de Transportes que han concluido que es “perfectamente seguro”. “Se hará una segregación del carril con New Jersey, que es una medida de seguridad interesante para alinear los coches a la izquierda y que ningún coche se vaya a la derecha”, ha explicado Lamiel.

Añade que se ha elegido reabrir la autopista a las 14 horas para evitar el pico más alto de la operación salida de este fin de semana. El peaje C-32, gratuito en ambos sentidos desde el miércoles, seguirá siéndolo en los próximos días y para facilitar las alternativas de movilidad.

08:48 hsHoy

Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios

El líder del Ejecutivo abordará la situación del sistema de trenes en España

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su presencia en el Pleno del Congreso de los Diputados con el objetivo de informar sobre los últimos accidentes ferroviarios y la situación del sistema de trenes en España.

Leer la nota completa
08:46 hsHoy

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Adif afirma que la inversión en infraestructuras ferroviarias ha pasado de los 1.747 millones de euros en 2017 a rozar los 4.700 millones a finales de noviembre de 2025

Varios operarios examinan las vías
Varios operarios examinan las vías en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. (EFE/Jorge Zapata)

La última información ofrecida por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) baraja la hipótesis de que el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) podría deberse a que el carril sobre el que circulaba estaba fracturado. “Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”, explica la CIAF en la última actualización de la investigación que está elaborando.

Leer la nota completa
08:41 hsHoy

Estas son las alternativas para trasladarse en Cataluña

En la Línea R1, en el tramo Blanes-Maçanet-Massanes, habrá servicio alternativo por carretera, al igual que entre Badalona y Mongat; mientras que en el resto de la R1 circularán dos trenes por hora y sentido

En la Línea R2 sur, entre Castelldefels y Garraf se prevé servicio alternativo por carretera; mientras que en las Líneas R2, R2 Norte y R8 se podrá dar la oferta habitual.

En cuanto a la Línea R3 entre Fabra i Puig – La Garriga – Ribes habrá servicio alternativo por carretera, y entre Ribes y Puigcerdà no se prestará por causas meteorológicas

En Línea R4 entre Manresa y Terrassa, se ha estipulado un servicio alternativo por carretera; entre Terrassa y Martorell y en el tramo entre Manresa y Martorell Central se mantendrá el servicio habitual de trenes; mientras que entre San Vicente de Calders y San Sadurní de Anoia habrá un tren por hora y sentido con nuevos horarios; y en el tramo Martorell Central - Sant Sadurní de Anoia se habilitará servicio alternativo por carretera

En lo referido a los servicios regionales, Renfe detalla que en la R11 entre Figueres y Portbou se ha habilitado un servicio alternativo por carretera por obras en la infraestructura, lo mismo que ocurrirá en la R13 entre San Vicente de Calders y Lleida, en la R14 entre Reus y Lleida y en la R15 entre Reus y Ribarroja.

Mientras tanto, en la R16 y R17 se mantendrán los trenes habituales.

También se puede consultar en el teléfono de información 900 41 00 41 , en la aplicación de Cercanías de Cataluña, así como en las redes sociales @rodalies y @renfe .

08:39 hsHoy

Renfe dice que el servicio de Rodalies se verá “afectado” por revisiones en infraestructura

El servicio de Rodalies de Cataluña se verá afectado en todas sus líneas este sábado debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desplazamientos del terreno. Según ha informado Renfe en un comunicado, ingenieros geotécnicos realizarán “revisiones exhaustivas” en puntos con riesgo de desprendimientos.

Bomberos forestales han rescatado a Boro, el perro perdido en el accidente de tren de Córdoba.

Mientras duren estos trabajos, los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos por carretera en los tramos afectados, asegura la compañía en su comunicado. Previamente, el departamento de Territorio de la Generalitat catalana había anunciado la suspensión total del servicio de Rodalies para este sábado, después de que Renfe y Adif comunicaran al Govern en una reunión su “incapacidad” de operar la red con total seguridad.

En el comunicado emitido esta mañana, Renfe aclara que se verá “afectado el servicio en todas sus líneas” debido a los citados trabajos y detalla cómo funcionará cada línea.

*Información elaborada por EFE

08:39 hsHoy

El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido durante este sábado en toda Cataluña

La Generalitat mantiene los servicios alternativos por carretera ante la imposibilidad de garantizar la circulación ferroviaria

Tren de Rodalies (Europa Press)
Tren de Rodalies (Europa Press)

Renfe y Adif han trasladado a la Generalitat su imposibilidad de reanudar la circulación normal de trenes de Rodalies este sábado, lo que ha llevado a determinar una nueva suspensión total del servicio en Cataluña. Así lo ha hecho público el departamento de Territorio de la Generalitat, que se ha encargado de comunicar esta decisión tras mantener un encuentro de más de ocho horas con todos los órganos implicados.

Leer la nota completa
08:39 hsHoy

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

El gestor público lleva pagando a empresas privadas por este trabajo desde 2019: ya suma 105.000 euros y ha licitado un nuevo contrato por 60.400 euros. Asegura que no tiene medios propios para hacerlo

Pasajeros de la línea de
Pasajeros de la línea de AVE que une Medina y La Meca

ADIF, el gestor estatal de infraestructuras ferroviarias, tiene 13.429 empleados. Paga en nóminas unos 752 millones de euros. A pesar de esta potente estructura, necesita contratar a una empresa privada para que le ayude a expedir los visados que necesitan los trabajadores que van a Arabia Saudí a trabajar en la línea de alta velocidad para la Saudi Arabia Railways (SAR), empresa estatal de ese país. ADIF acaba de licitar un contrato por 48.726 euros para “un servicio de tramitación de visados”. Y eso que la propia web del Ministerio de Asuntos Exteriores explica que estos visados se pueden obtener sin mucha dificultad en la embajada saudí en España.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Descarrilamientos trenes AdamuzRenfeTrenesCataluñaAdifEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas noticias

Resultados del Super Once del 24 enero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Quién es Manu Pascual, el joven que aspira a ganar el mayor bote de ‘Pasapalabra’: de su formación profesional a su gran sueño

No es la primera vez que el concursante de 29 años está a punto de conseguir el bote millonario del espacio presentado por Roberto Leal

Quién es Manu Pascual, el

Todas las comunidades en alerta este sábado: la borrasca Ingrid golpea España con más nieve, frío y olas de más de ocho metros

Las nevadas volverán a producirse en cotas bajas, por lo que se podrá ver afectada la movilidad por carretera

Todas las comunidades en alerta

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Un vehículo se salió de la vía y arrolló a varios de los asistentes. El conductor ha sido detenido

Al menos siete heridos en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bitcoin: cuál es su precio

Bitcoin: cuál es su precio este día

Looks total white, DJs y gastronomía marítima: la tendencia que se impone en Pinamar y conquista a los jóvenes

Revelaron que una de las detenidas por el ataque grupal en La Plata tenía antecedentes por golpear a su hijo de 2 años

Se reportaron complicaciones en la ruta que conecta a Mendoza con Chile, tras el fuerte temporal de lluvia y granizo

Las ciudades del futuro piensan, ejecutan y liberan tiempo

INFOBAE AMÉRICA

Cuando ya no queda nadie

Cuando ya no queda nadie para contarlo: América Latina frente a la prueba de la memoria

Más de la mitad de Estados Unidos amenazado por hielo, nieve y frío ante una enorme tormenta invernal

Murió un nene australiano de 12 años que fue mordido por un tiburón en el puerto de Sídney

Ucrania, Rusia y EEUU reanudan sus negociaciones sobre el acuerdo de paz tras un primer encuentro en Abu Dabi

El primer cargamento de nafta estadounidense llegó a Venezuela y buscará reactivar la producción de crudo pesado

DEPORTES

Sueltan amarras los grandes veleros

Sueltan amarras los grandes veleros en la principal competencia de yachting de Sudamérica

La selección argentina de futsal comienza su camino en la Copa América: sus rivales, los convocados y todo lo que hay que saber

Tiene 8 hermanos, su padre es chofer de aplicación y realizó un posteo en redes para buscar club: “No pensé que sería viral”

River Plate renueva la ilusión en 2026: refuerzos de peso, apuesta por juveniles y salida de históricos

10 frases de Riquelme en la previa del debut de Boca en el torneo: del refuerzo que está cerca al mensaje para los jugadores