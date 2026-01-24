Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio en Cataluña está “afectado” por revisiones a la infraestructura

Mientras continúa la investigación sobre las causas que provocaron el descarrilamiento del tren de alta velocidad en Adamuz, que ha causado 45 muertos al chocar contra otro tren que circulaba en sentido contrario, Cataluña sigue sumida en el caos ferroviario.
Renfe y Adif han trasladado a la Generalitat su imposibilidad de reanudar la circulación normal de trenes de Rodalies este sábado, lo que ha llevado a determinar una nueva suspensión total del servicio en Cataluña. La movilidad ferroviaria en Cataluña ha sufrido una serie de incidencias desde el martes 20 de febrero, cuando se produjo un accidente mortal en la línea R4 a su paso por Gelida. En aquel episodio, un tren se detuvo contra un muro de contención caído sobre la vía a raíz de las intensas lluvias, provocando la muerte de un maquinista en prácticas y heridas a 37 personas.
Ahora, el servicio seguirá paralizado debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desplazamientos del terreno. Según ha informado Renfe en un comunicado, ingenieros geotécnicos realizarán “revisiones exhaustivas” en puntos con riesgo de desprendimientos.
“Ya basta”, ha reclamado a través de su perfil de X Puigdemont, líder de Junts y expresidente de la Generalitat, refiriéndose a la suspensión de servicio que vuelve a afectar al Rodalies este sábado: “Incompetentes y sin competencias. El resumen del Govern del PSC”.
Ignacio Garriga, secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, ha exigido “dimisiones y responsabilidades penales” por los cortes en la red de Rodalies. “Un día más con el sistema ferroviario paralizado en Cataluña. Un día más sin asumir responsabilidades por su gestión criminal y por llevar España al colapso”, ha manifestado también a través de X.
Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Catalunya, ha asegurado que se ha trabajado “toda la noche” para “garantizar una mínima movilidad” este sábado en la red de Rodalies. Antes de la reunión entre el Govern, Renfe y Adif en el Departament de Territorio, ha dicho que la situación “ha podido evolucionar” desde el anuncio del Govern de las 3.30 de la madrugada en el que avisaba de la “imposibilidad” de operar el servicio ordinario.
“Hemos preferido dar este servicio en el momento que teníamos conciencia y constancia que podrían iniciar este servicio, aunque con alteraciones”, ha explicado, pidiendo también disculpas a los viajeros por la alteración del servicio. El motivo por el cual la circulación se ha visto afectada es, según ha dicho, que hay “diversos puntos en los que hay que hacer revisiones” de la infraestructura. Se está tratando de garantizar “servicios alternativos por carretera” en los puntos afectados.
Las modificaciones en el servicio podrían “evolucionar” durante la jornada, según los resultados de las revisiones que se efectúan tras el acuerdo alcanzado esta semana con los sindicatos de maquinistas. La idea de todos los actores e instituciones, asegura, es “seguir trabajando y analizando cuáles serán los próximos pasos para recuperar la normalidad total en el servicio de Rodalies” lo antes posible y con “todas las garantías de seguridad”.
*con información de EFE y Europa Press
La autopista AP-7, cerrada por seguridad desde el derrumbe de un muro de contención de la vía que provocó el choque del Rodalies en Gelida (Barcelona) reabrirá el carril izquierdo en sentido sur a partir de las 14 horas del sábado, según ha informado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.
La elección del carril izquierdo se ha tomado después de una evaluación del estado de la vía por parte de técnicos del Ministerio de Transportes que han concluido que es “perfectamente seguro”. “Se hará una segregación del carril con New Jersey, que es una medida de seguridad interesante para alinear los coches a la izquierda y que ningún coche se vaya a la derecha”, ha explicado Lamiel.
Añade que se ha elegido reabrir la autopista a las 14 horas para evitar el pico más alto de la operación salida de este fin de semana. El peaje C-32, gratuito en ambos sentidos desde el miércoles, seguirá siéndolo en los próximos días y para facilitar las alternativas de movilidad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su presencia en el Pleno del Congreso de los Diputados con el objetivo de informar sobre los últimos accidentes ferroviarios y la situación del sistema de trenes en España.
La última información ofrecida por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) baraja la hipótesis de que el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) podría deberse a que el carril sobre el que circulaba estaba fracturado. “Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”, explica la CIAF en la última actualización de la investigación que está elaborando.
En la Línea R1, en el tramo Blanes-Maçanet-Massanes, habrá servicio alternativo por carretera, al igual que entre Badalona y Mongat; mientras que en el resto de la R1 circularán dos trenes por hora y sentido
En la Línea R2 sur, entre Castelldefels y Garraf se prevé servicio alternativo por carretera; mientras que en las Líneas R2, R2 Norte y R8 se podrá dar la oferta habitual.
En cuanto a la Línea R3 entre Fabra i Puig – La Garriga – Ribes habrá servicio alternativo por carretera, y entre Ribes y Puigcerdà no se prestará por causas meteorológicas
En Línea R4 entre Manresa y Terrassa, se ha estipulado un servicio alternativo por carretera; entre Terrassa y Martorell y en el tramo entre Manresa y Martorell Central se mantendrá el servicio habitual de trenes; mientras que entre San Vicente de Calders y San Sadurní de Anoia habrá un tren por hora y sentido con nuevos horarios; y en el tramo Martorell Central - Sant Sadurní de Anoia se habilitará servicio alternativo por carretera
En lo referido a los servicios regionales, Renfe detalla que en la R11 entre Figueres y Portbou se ha habilitado un servicio alternativo por carretera por obras en la infraestructura, lo mismo que ocurrirá en la R13 entre San Vicente de Calders y Lleida, en la R14 entre Reus y Lleida y en la R15 entre Reus y Ribarroja.
Mientras tanto, en la R16 y R17 se mantendrán los trenes habituales.
También se puede consultar en el teléfono de información 900 41 00 41 , en la aplicación de Cercanías de Cataluña, así como en las redes sociales @rodalies y @renfe .
En el comunicado emitido esta mañana, Renfe aclara que se verá “afectado el servicio en todas sus líneas” debido a los citados trabajos y detalla cómo funcionará cada línea.
*Información elaborada por EFE
