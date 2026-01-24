Kiko Jiménez reacciona a la detención de su padre por un presunto apuñalamiento: “Me da vergüenza verle así, me sabe mal, pero yo no tengo nada que ver”

Kiko Jiménez en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

La reciente detención de Fernando Martínez, padre de Kiko Jiménez, ha supuesto un nuevo golpe para el colaborador televisivo y su familia, justo cuando trataban de recuperarse de la pérdida de su abuelo el pasado mes de abril. La noticia de la implicación de Martínez en un presunto apuñalamiento a un vecino del municipio jienense de Linares, el pasado 8 de enero, ha tenido profundas repercusiones emocionales en el entorno de Jiménez, tal y como él mismo ha relatado en una emotiva entrevista en ¡De Viernes!.

El impacto inmediato fue especialmente difícil de asimilar tanto para él como para su madre y el resto de la familia. “Ya lo he digerido, en su momento fue un poco un trago amargo. Sobre todo para mi madre también y para toda mi familia”, ha confesado el novio de Sofía Suescun, resaltando la dureza de recibir una noticia así “cuando parece que todo avanza y solo intentas ser feliz y que todo vaya bien”.

Durante la entrevista en ¡De Viernes!, Kiko Jiménez ha explicado que supo de la detención de su padre a través de redes sociales, mientras viajaba en coche junto a su pareja: “Voy en el coche con Sofía y de repente veo un montón de mensajes de gente de mi pueblo que me están enviando lo que está sucediendo, casi que a tiempo real. Me cuentan que mi padre está atrincherado en su casa, que hay un montón de policías fuera”.

Tras las denuncias que han salido a la luz contra Julio Iglesias, Vaitiare Hirshon, modelo y actriz francopolinesia que saltó a la fama a raíz de su relación de ocho años con el cantante, estará presente en el plató de ‘¡De Viernes!’

La reacción de Kiko Jiménez

La preocupación más inmediata de Jiménez fue el bienestar de su madre y del resto de su familia. “Me preocupa mi madre, mi abuela, mi familia”, ha insistido, describiendo cómo la incertidumbre lo dejó paralizado; ante la confusión, su primera reacción fue llamar a su madre, aunque ella desconocía por completo la situación y fue el propio Kiko quien la puso al tanto. “Nos quedamos en shock”, ha recordado.

El propio Jiménez ha aprovechado la ocasión para aclarar su relación con él: “No sé nada de él, nada. Llevo mucho tiempo sin saber nada de él”. Solo ha visto a Fernando Martínez en dos ocasiones y, en la segunda, su padre se quedó dormido en el cine: “La última vez yo tenía como 17 años. Yo veo a esa persona ahí y tengo que interpretar que es mi padre”. “Me da vergüenza verle así. Creo que se tendría que haber evitado a toda costa que llegara a un límite así. A mí me sabe mal porque es mi padre, pero yo no tengo nada que ver”, ha insistido.

Kiko Jiménez visita el plató de '¡De Viernes!' para hablar de la detención de su padre (Mediaset)

La intervención de Carmina, madre de Kiko Jiménez

Carmina Jiménez, madre de Kiko, ha intervenido telefónicamente en ¡De Viernes! para ofrecer su visión. Ha relatado que la figura paterna estuvo ausente desde el nacimiento mismo de su hijo: Fernando Martínez acudió a conocerlo cuando tenía 15 días y, según ha contado Carmina, “sus propias hermanas le dijeron que se olvidase de él”.

A pesar de los rumores que han circulado en Linares sobre el historial y el perfil de Martínez, Carmina ha defendido tajantemente que nunca sufrió maltrato: “Me separé, nunca me ha maltratado. A la gente de Linares le gusta hablar”, ha aclarado. Su ruptura se produjo cuando estaba embarazada y, según su testimonio, el padre dejó claro que no asumiría la paternidad alegando que “no era su hijo”.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en su nueva casa (Instagram)

La figura paterna de Kiko Jiménez

Más allá del episodio policial, Kiko Jiménez ha confesado que el fallecimiento de su abuelo en abril de 2025 ha marcado profundamente a la familia. Aunque mantuvo en privado esta pérdida, la figura de su abuelo resultó ser un pilar fundamental en su vida. El programa ha querido rendirle homenaje mediante la emisión de vídeos que han emocionado visiblemente a Jiménez hasta las lágrimas.

“Está siendo muy difícil para mí superarlo, desde que se fue no había vuelto a escuchar su voz. Era mi todo, era más que un padre... Ha sido padre, abuelo y todo”, se ha sincerado. “Aprendí muchas cosas de él. Todo lo que soy se lo debo a él porque mi madre trabajaba para sacarme adelante y yo me quedaba con él. Me enseñó a todo. Nunca he echado en falta a nadie con él”, ha explicado entre lágrimas.