Francia pide un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a participar

París, 21 ene (EFE).- Francia ha solicitado un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia, al que está dispuesta a contribuir, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiese la víspera en sus ansias de anexionarse la isla ártica por su valor estratégico en el contexto de la defensa global.

"Francia solicita un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir", manifestaron este miércoles fuentes del Palacio del Elíseo.

Ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron pequeños contingentes militares la semana pasada a Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, para un ejercicio liderado por ese país de la Unión Europea y organizado con aliados de la OTAN, pero sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos. EFE

EFE

