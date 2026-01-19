La comisión de investigación analizará la rotura del carril en Adamuz y la rodadura del Iryo

En las próximas 24 horas, dos especialistas adicionales de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se trasladarán desde Madrid para sumarse a las labores periciales tras el siniestro ferroviario registrado en Adamuz, provincia de Córdoba. Esta medida permitirá iniciar nuevas inspecciones sobre la rodadura de otros trenes que pasaron por el mismo tramo antes de que ocurriera el accidente, que ha dejado hasta el momento un saldo de cuarenta personas fallecidas. Según información difundida por el Ministerio de Transportes y consignada por el medio, la comisión de investigación concentra sus esfuerzos en la recolección de pruebas y la articulación de distintas actuaciones técnicas que permitan esclarecer los factores que intervinieron en la tragedia.

Tal como publicó el medio, la CIAF ha determinado que resulta fundamental realizar un análisis de laboratorio de los carriles situados en el punto donde se produjo el descarrilamiento, así como inspecciones específicas en taller sobre la rodadura del tren Iryo involucrado en el accidente. Estas diligencias técnicas están orientadas a identificar las condiciones estructurales del raíl y el material rodante, elementos considerados clave en la comprensión del suceso y en la determinación de responsabilidades.

El medio detalló que, además de estas acciones, la CIAF procederá a extraer los datos contenidos en los registradores jurídicos embarcados en ambos trenes accidentados. Este procedimiento permitirá acceder a registros electrónicos relevantes, como la velocidad, los sistemas de frenado, el funcionamiento de señales y cualquier eventualidad ocurrida instantes previos al accidente. La comisión también ha solicitado a la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) toda la información disponible sobre los registros de circulación en el tramo de Adamuz durante los dos días anteriores al siniestro. Estos documentos aportarán contexto sobre las condiciones de la infraestructura y el tráfico ferroviario en ese periodo.

El material susceptible de análisis, que incluye tanto muestras de carril como datos extraídos de los sistemas de a bordo y otras piezas relevantes, será trasladado provisionalmente a dependencias de la CIAF en Madrid. Posteriormente, se enviará a un laboratorio certificado donde se completarán los estudios requeridos para evaluar el estado y la integridad de los componentes ferroviarios implicados. Esta cadena de custodia fue acordada durante una reunión en la que participaron representantes de la policía judicial, la criminalística de la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Adif Alta Velocidad (AV), Renfe e Iryo, según informó el Ministerio de Transportes y difundió el medio.

De acuerdo con el comunicado, la CIAF ha subrayado que su tarea actual se centra en la recogida de información directamente en el lugar del accidente, así como en la recopilación de documentación y datos de diferentes registros asociados a la operación ferroviaria y la gestión de la infraestructura. El organismo indicó que el proceso de investigación avanza en fases, de modo que tras este primer periodo de acopio de pruebas y datos, se proyectan análisis de laboratorio sobre el material ferroviario y otros componentes clave que permitan avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias técnicas del accidente.

Según reportó el medio, la comisión prevé que en etapas sucesivas de la investigación pueda ser necesario complementar la información mediante entrevistas, inspecciones de otras instalaciones o la revisión de más unidades de material rodante, en caso de que durante la investigación surjan nuevas líneas de averiguación. Todas las hipótesis en relación con las causas del suceso permanecen abiertas, ya que la comisión reconoce que aún se encuentra en una fase inicial de exploración y valoración de los hechos.

Estas actuaciones forman parte de un protocolo coordinado entre las autoridades de transporte, la administración ferroviaria, las operadoras implicadas y los cuerpos judiciales y de seguridad. La meta es preservar la integridad de las evidencias y facilitar que el análisis técnico determine tanto la secuencia de los hechos como los factores determinantes que llevaron al descarrilamiento en Adamuz. La CIAF mantiene comunicación constante con todas las partes involucradas para coordinar la obtención, traslado y protección de las pruebas recogidas, según consignó el medio en su reporte actualizado.

La investigación de este accidente se considera un proceso complejo por la cantidad de afectados y la multiplicidad de variables técnicas que intervienen en el sistema ferroviario. En línea con lo comunicado por la CIAF y difundido por el medio, la prioridad es garantizar la objetividad y exhaustividad de las indagaciones, así como la transparencia en el manejo de los resultados que se vayan obteniendo.