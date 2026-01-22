España

Científicos españoles logran anticipar erupciones volcánicas en entornos urbanos con dos días de ventaja

La nueva metodología utiliza algoritmos para detectar cuándo cambia el comportamiento del magma mientras sube hacia la superficie

Guardar
Actividad explosiva concentrada en el
Actividad explosiva concentrada en el cráter noreste del Etna, en Sicilia, durante una erupción iniciada diciembre del año pasado. (AP Foto/Salvatore Allegra)

Un equipo de expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional y la Universidad de Valencia ha creado un método que permite predecir erupciones volcánicas en ciudades con hasta 48 horas de antelación. El avance ha sido publicado en la revista Scientific Reports y reconocido por la Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres como una herramienta clave para mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias en todo el mundo.

El método se basa en seguir el movimiento del magma bajo la superficie. Los investigadores descubrieron que el magma no asciende de forma aleatoria, sino que sigue un patrón que se refleja en los terremotos previos a una erupción. Cuando este patrón cambia, los temblores se vuelven distintos y eso indica que el magma está a punto de salir a la superficie. Detectar este cambio es clave porque señala el momento en que la erupción ya no puede detenerse.

Para lograrlo, el equipo desarrolló algoritmos capaces de identificar estas señales en los datos sísmicos. Así, pueden avisar con unos dos días de anticipación cuando una erupción está por comenzar. “Este enfoque abre nuevas vías para poner en marcha sistemas de alerta temprana que funcionan en tiempo real y ayudan a vigilar crisis sismo-volcánicas”, ha explicado Raúl Pérez, científico del IGME-CSIC, en un comunicado.

En la imagen de archivo,
En la imagen de archivo, vista de la erupción en el Volcán Cumbre Vieja de La Palma. EFE/ Miguel Calero

Detecta cuándo pierde fuerza

El sistema también puede detectar cuándo un volcán empieza a perder fuerza. Si el indicador de “memoria” del magma se estabiliza, los expertos saben que la erupción está cerca de terminar. Esto permite a las autoridades preparar el regreso de la población y planificar la reconstrucción antes de que termine la emergencia.

Debido al impacto de este método, la ONU lo ha incluido en Preventionweb, su plataforma mundial para compartir información sobre gestión de emergencias, de forma que la comunidad internacional puede conocer y aplicar la técnica desarrollada por los científicos españoles.

Un método que nace tras la erupción en La Palma

La erupción del Tajogaite en La Palma, en 2021, dejó a más de 8.000 personas fuera de sus casas y destruyó unas 1.200 viviendas. Durante esa crisis, investigadores del CSIC trabajaron en el terreno y recogieron datos que ahora han sido clave para crear la nueva metodología. Aplicaron modelos matemáticos a los terremotos registrados durante la erupción y lograron identificar señales que marcan los cambios en la actividad volcánica.

Según Raúl Pérez, el análisis mostró que la erupción se extendió por 86 días debido a cinco inyecciones de magma desde el interior de la Tierra. El modelo permite anticipar el punto en el que el magma ya no se detiene y se produce la erupción, algo especialmente útil en zonas urbanas o de alta densidad de población.

Temas Relacionados

VolcánCiencia e InvestigaciónCanariasDesastres naturalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: tres heridos leves por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

Los reyes mantienen el luto en Fitur: el homenaje silencioso a las víctimas del accidente de Adamuz

Felipe VI y la reina Letizia han inaugurado la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, continuando con su agenda oficial

Los reyes mantienen el luto

Instrucciones para realizar el examen MIR 2026: horario, materiales y artículos prohibidos

Más de 35.000 personas aspiran a entrar en la formación sanitaria especializada este 2026

Instrucciones para realizar el examen

Salen a la luz nuevos casos de pederastia en la Iglesia tras el acuerdo entre el Gobierno y los obispos

Desde la Asociación Infancia Robada alientan a las víctimas de abusos sexuales a que den su testimonio en este momento, ya que, si no lo hacen ahora, “probablemente nunca podrán declarar sobre un delito prescrito”

Salen a la luz nuevos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: tres heridos leves por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate