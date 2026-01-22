Científicos españoles logran anticipar erupciones volcánicas en entornos urbanos con dos días de ventaja

Actividad explosiva concentrada en el cráter noreste del Etna, en Sicilia, durante una erupción iniciada diciembre del año pasado. (AP Foto/Salvatore Allegra)

Un equipo de expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional y la Universidad de Valencia ha creado un método que permite predecir erupciones volcánicas en ciudades con hasta 48 horas de antelación. El avance ha sido publicado en la revista Scientific Reports y reconocido por la Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres como una herramienta clave para mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias en todo el mundo.

El método se basa en seguir el movimiento del magma bajo la superficie. Los investigadores descubrieron que el magma no asciende de forma aleatoria, sino que sigue un patrón que se refleja en los terremotos previos a una erupción. Cuando este patrón cambia, los temblores se vuelven distintos y eso indica que el magma está a punto de salir a la superficie. Detectar este cambio es clave porque señala el momento en que la erupción ya no puede detenerse.

Para lograrlo, el equipo desarrolló algoritmos capaces de identificar estas señales en los datos sísmicos. Así, pueden avisar con unos dos días de anticipación cuando una erupción está por comenzar. “Este enfoque abre nuevas vías para poner en marcha sistemas de alerta temprana que funcionan en tiempo real y ayudan a vigilar crisis sismo-volcánicas”, ha explicado Raúl Pérez, científico del IGME-CSIC, en un comunicado.

En la imagen de archivo, vista de la erupción en el Volcán Cumbre Vieja de La Palma. EFE/ Miguel Calero

Detecta cuándo pierde fuerza

El sistema también puede detectar cuándo un volcán empieza a perder fuerza. Si el indicador de “memoria” del magma se estabiliza, los expertos saben que la erupción está cerca de terminar. Esto permite a las autoridades preparar el regreso de la población y planificar la reconstrucción antes de que termine la emergencia.

Debido al impacto de este método, la ONU lo ha incluido en Preventionweb, su plataforma mundial para compartir información sobre gestión de emergencias, de forma que la comunidad internacional puede conocer y aplicar la técnica desarrollada por los científicos españoles.

Un método que nace tras la erupción en La Palma

La erupción del Tajogaite en La Palma, en 2021, dejó a más de 8.000 personas fuera de sus casas y destruyó unas 1.200 viviendas. Durante esa crisis, investigadores del CSIC trabajaron en el terreno y recogieron datos que ahora han sido clave para crear la nueva metodología. Aplicaron modelos matemáticos a los terremotos registrados durante la erupción y lograron identificar señales que marcan los cambios en la actividad volcánica.

Según Raúl Pérez, el análisis mostró que la erupción se extendió por 86 días debido a cinco inyecciones de magma desde el interior de la Tierra. El modelo permite anticipar el punto en el que el magma ya no se detiene y se produce la erupción, algo especialmente útil en zonas urbanas o de alta densidad de población.