Alerta roja de la Aemet en Galicia: el temporal Ingrid desata vientos de casi 150 km/h y obliga a suspender clases, vuelos y restringir el tráfico

La alerta roja se establecerá principalmente en las zonas de costa (Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja en Galicia debido a la fuerza del temporal asociado a la borrasca Ingrid, que ha provocado rachas de viento cercanas a los 150 kilómetros por hora, cancelaciones de vuelos, suspensión de clases y restricciones en la red viaria.

El episodio, que comenzó el jueves y se intensifica durante el fin de semana, afecta de manera especial a la Costa da Morte, las Rías Baixas y A Mariña lucense, donde se esperan olas de hasta nueve metros, según informó Europa Press.

El aeropuerto de A Coruña encabeza la lista de infraestructuras impactadas por el temporal. La tarde del jueves, varios vuelos tuvieron que desviarse o suspenderse por la imposibilidad de operar con normalidad. Entre las conexiones afectadas figura el vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que fue dirigido a otro destino.

Además, un vuelo entre Santiago de Compostela y Vigo se suspendió debido a la persistencia del viento, de acuerdo a Europa Press. Las condiciones extremas no se limitaron a la aviación, ya que las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora en distintos puntos de la comunidad gallega, alcanzando los 149 km/h en Cedeira (A Coruña), 137 km/h en Burela y 132 km/h en Viveiro (ambas en Lugo). En Vimianzo y Arteixo, los valores rondaron los 112 km/h.

Masa de aire polar y suspensión de clases

El mar también se presenta como un factor de riesgo, con avisos de nivel rojo en amplias zonas del litoral. La Aemet y MeteoGalicia prevén olas que pueden llegar a los nueve metros, lo que ha motivado la activación de los máximos niveles de alerta en la Costa da Morte, las Rías Baixas y A Mariña lucense.

La situación meteorológica no solo se caracteriza por el viento y el oleaje. El descenso térmico supone otro desafío, con temperaturas máximas que no superan los diez grados en las principales ciudades y mínimas entre uno y siete grados. Las heladas afectan sobre todo a zonas de montaña de Lugo y Ourense, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta veinte centímetros.

El pronóstico indica la llegada de una masa de aire polar, que llevará la cota de nieve a los 600 metros e incluso a los 400 metros en las próximas horas. Medio centenar de municipios gallegos permanecen bajo alerta por acumulaciones de nieve, especialmente en áreas de montaña.

AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: nevadas, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo (AEMET)

La Consellería de Educación ha suspendido las clases y el transporte escolar este viernes en la provincia de Ourense, así como en el sur y el centro de Lugo y el interior de Pontevedra. Además, las actividades al aire libre han quedado canceladas en zonas bajo alerta roja, incluidas A Coruña, Mariña de Lugo, Rías Baixas y la zona de Miño en Pontevedra.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una resolución que restringe la circulación para camiones y vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos en varias carreteras de la mitad noroeste del país.

Entre las vías señaladas figuran la A-66 y AP-66 (Asturias y León), la A-601 (Cuéllar-Segovia), la A-52 (Rías Baixas), la A-231 (León-Burgos), la AP-71 (León-Astorga), la A-1 (Madrid-Burgos), la A-15 (Medinaceli-Soria), la A-11 (Aranda de Duero-La Mallona), la A-2 (Madrid-Calatayud), la A-6/AP-6 (Madrid-Coruña), la AP-51 (Ávila), la AP-61 (Segovia), la AP-53 (Vedra-Dozón) y la AG-53 (Dozón-Ourense). Estas restricciones afectan exclusivamente al transporte de mercancías y no a vehículos de emergencia o vialidad invernal.

Permanecerá durante el fin de semana

La DGT ha dispuesto desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones y prevé limitar la velocidad, prohibir adelantamientos, realizar cortes preventivos o desviar el tráfico según lo requiera la evolución del temporal. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos de largo recorrido durante el fin de semana, especialmente en la tarde del viernes, cuando se espera la mayor complicación por nevadas y viento.

El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, definió a Ingrid como “el peor temporal del invierno en Galicia por su impacto”. El sábado se mantendrán los avisos por nieve y oleaje, aunque la previsión apunta a una disminución progresiva de la intensidad.

Las intensas lluvias y el temporal de mar de los últimos días provocan inundaciones en Llança (Girona)

El boletín de MeteoGalicia detalla rachas de viento de 108,5 km/h en Vimianzo y 98,8 km/h en Muras, mientras que las temperaturas más bajas se han registrado en A Veiga (-3,7℃) y Manzaneda (-3,3℃), ambas en la provincia de Ourense, por lo que se recomienda extremar las precauciones. Con la retirada de la masa polar prevista para el domingo, las precipitaciones en forma de nieve tenderán a remitir y la cota de nieve volverá a subir, según las predicciones de la Aemet.