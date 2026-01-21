España

Claudia rompe su silencio y habla de su ruptura con Ernesto de Hannover: “Sigue siendo una persona importante en mi vida”

La hija de Pitita Ridruejo se ha sincerado para ‘¡Hola!’ y ha hablado de su actual relación con el príncipe alemán

Ernesto de Hannover y Claudia
Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos en el aeropuerto de Madrid (Europa Press)

Fue el pasado mes de octubre cuando salió a la luz la separación de Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos, quienes por entonces mantenían un noviazgo de casi cuatro años. Fuentes cercanas a la expareja aseguraron que su historia de amor había llegado a su fin. Tres meses después de aquella amarga noticia, la hija de Pitita Ridruejo ha roto su silencio y ha hablado de su ruptura con el príncipe alemán con ¡Hola! y de su relación actual.

En el marco de su nueva obra, ‘Resetéate y vive’, ubicada en los jardines de Gregorio Ordóñez, la socialité ha concedido una entrevista a la revista del corazón donde ha dado detalles sobre su creación y de su vida personal. Se tratan de dos llamativas esculturas encargadas por Aldeas Infantiles SOS y fundaciónSOL, quienes confiaron en el gran talento de la artista, y que representan cómo el uso abusivo de las pantallas está cambiando la vida de los más jóvenes.

Claudia Stilianopoulos durante la presentación
Claudia Stilianopoulos durante la presentación de la escultura de fundaciónSOL y Aldeas Infantiles SOS para concienciar sobre los riesgos digitales que enfrentan niños y adolescentes (Europa Press)

La conversación tomó otro tono cuando fue preguntada por su vida personal y, en concreto, por su historia de amor con el marido de Carolina de Mónaco. De acuerdo con sus palabras, su separación no ha dado paso a su ruptura total, sino a una transformación. Y es que ella sigue manteniendo un gran cariño por Ernesto de Hannover. Además, no es propio de ella cortar completamente con las personas a las que estima, sino que prefiere modificar el tipo de interacción, manteniendo un contacto afectuoso.

“Nunca rompo con la gente que quiero, pero sí cambio el tipo de relación. A la gente que quiero no la abandono”, declaró. “Sí, nos distanciamos, pero... Bueno, como puedes ver a un amigo que de repente lo ves mucho, luego lo dejas de ver una época, lo vuelves a ver... Pues ya está”, manifestó, dejando entrever que, actualmente, tienen una bonita relación de amistad. Asimismo, aclaró que el príncipe alemán seguirá siendo una persona importante en su vida, “y yo en la suya. Lo cuido y nos cuidamos”.

Ernesto de Hannover, Claudia Stilianopoulos
Ernesto de Hannover, Claudia Stilianopoulos y su hija, Casilda Garaizábal, en una imagen de archivo (Europa Press)

Así empezó su historia de amor con Ernesto de Hannover

Acostumbrados a mantener todo lo relacionado con su vida personal en el seno de su intimidad, Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos comenzaron una historia de amor allá por 2021 tras conocerse en Ibiza. El primer verano que pasaron juntos evidenciaron una gran cercanía y espontaneidad, así lo muestran las fotografías que salieron a la luz por entonces. Desde ese instante, ambos mantuvieron una relación marcada por la distancia, habitual debido a sus respectivas trayectorias personales y profesionales.

Con el paso del tiempo, ella se convirtió en uno de los grandes apoyos del aristócrata, especialmente en los momentos más complicados a nivel personal y de salud. Por ejemplo, no dudó en brindarle su apoyo durante la convalecencia que atravesó Ernesto hace unos meses, cuando tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones en Madrid. Sin embargo, su relación no llegó a buen puerto y, cuatro años después de haber iniciado su noviazgo, tomaron la decisión de continuar sus vidas por separado. Hoy, se conoce que su relación sigue siendo cordial y amistosa, pese a las desavenencias del pasado.

