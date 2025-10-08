Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos se separan tras cuatro años de relación

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos en el aeropuerto de Madrid (Europa Press)

El príncipe alemán Ernesto de Hannover ha vuelto a ocupar titulares tras conocerse la ruptura de su relación con la artista española Claudia Stilianopoulos. La separación fue confirmada por fuentes cercanas al entorno de la expareja, quienes han señalado a Vanitatis que la decisión se ha tomado de manera discreta y fuera del foco mediático, del mismo modo en que inició su historia de amor. Este vínculo sentimental, que se mantuvo alejado de los grandes escenarios públicos y eventos sociales, concluye después de cerca de cuatro años.

Su historia de amor comenzó en el verano de 2021 en Ibiza. El primer verano juntos se caracterizó por la cercanía y espontaneidad con la que fueron fotografiados en las aguas de la isla, momento que fue documentado por la prensa del corazón, en particular por la revista ¡Hola!, que hizo públicas las primeras imágenes de la pareja en otoño de ese año. Desde ese instante, ambos mantuvieron una relación marcada por la distancia, habitual debido a sus respectivas trayectorias personales y profesionales.

Fuentes citadas por Vanitatis detallan que la ruptura entre Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos se produjo “de la misma forma discreta y fuera del foco con que comenzó su relación”. A lo largo de los años, Claudia se convirtió en uno de los principales apoyos del príncipe alemán, especialmente en episodios complicados a nivel personal y de salud. Un ejemplo reciente fue su papel en la convalecencia de Ernesto tras varias hospitalizaciones en Madrid.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos en una imagen de archivo (Europa Press)

El pasado 25 de mayo, Ernesto fue ingresado en el Hospital Ruber Internacional. Este episodio fue uno de los varios que, en apenas dos meses, encendió las alarmas sobre el estado de salud del todavía esposo de Carolina de Mónaco. En abril, el príncipe ya había estado hospitalizado durante quince días y, tras recibir el alta, continuó bajo cuidados médicos en su domicilio. Claudia se mostró presente y discreta, acompañando a Ernesto en estos momentos difíciles.

Por su parte, el hijo del príncipe, Christian de Hannover, y su esposa Sassa de Osma, también se mantuvieron muy atentos a la evolución de su salud. Las razones que motivaron estas hospitalizaciones no han trascendido. Ni Ernesto ni su entorno cercano han querido hacer públicas más explicaciones sobre este delicado asunto.

Aún casado con Carolina de Mónaco

Claudia Stilianopoulos no es una figura ajena al interés social y cultural. Hija de la socialité Pitita Ridruejo y del diplomático Mike Stilianopoulos, quien fuera embajador de Filipinas en Madrid y Londres, Claudia pertenece a una familia de relevancia tanto en España como en el extranjero. En lo profesional, ha desarrollado una sólida carrera artística, destacando con esculturas de gran formato y también con creaciones en pintura. Sus obras se han mostrado y vendido a nivel internacional, y actualmente impulsa la Fundación Pios Project, organización sin ánimo de lucro creada para promover las artes plásticas.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos en Madrid (Europa Press)

En el terreno personal, la artista, antes de iniciar su relación con Ernesto de Hannover, estuvo casada durante diecisiete años, relación de la que nacieron dos hijas. Tras su divorcio, Stilianopoulos mantuvo su vida privada en un perfil discreto, posición que mantuvo incluso durante su vínculo con el príncipe, cuya figura suele estar rodeada de controversias mediáticas.

A lo largo de la relación, Claudia se mantuvo al margen de los focos, sin dejar de estar comprometida con el bienestar de Ernesto, especialmente en las fases delicadas de salud que atravesó el aristócrata. La pareja nunca ofreció detalles públicos sobre su convivencia ni sobre las razones de la ruptura.

El príncipe Ernesto de Hannover, quien sigue siendo el esposo legal de Carolina de Mónaco, pone así fin a otro de sus romances después de varias relaciones mediáticas desde su separación de la princesa. Fuentes próximas a su círculo aseguran que la reciente ruptura se ha producido “sin estridencias y con absoluto respeto”, manteniendo la reserva que ambos manifestaron desde que hicieron pública su relación.