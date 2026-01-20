España

El regalo que dos fallecidos en el accidente de Adamuz, Óscar Toro y María Clauss, iban a hacer a Felipe VI por el aniversario de Plus Ultra

La pareja onubense forma parte de las 41 personas que perdieron la vida el pasado domingo en el accidente ferroviario de Adamuz

La tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, ha sacudido al país y ha dejado una huella irreparable, no solo por la pérdida de vidas, sino también por los proyectos e ilusiones que han quedado truncados. Casa Real anunció ayer que los reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este martes a Córdoba para acompañar a las víctimas del accidente, un evento que les sorprendió en Atenas para el funeral de Irene de Grecia y que les ha obligado a cambiar su agenda semanal.

El descarrilamiento, uno de los más graves ocurridos en España en los últimos años, ha dejado hasta el momento 41 fallecidos y un centenar de heridos. Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde del domingo, cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga rumbo a Madrid con 317 pasajeros a bordo, descarriló sus últimos vagones e invadió la vía por la que circulaba otro Alvia con destino a Huelva. Este segundo tren también salió de la vía tras una frenada de emergencia. Un accidente que todavía sigue investigándose y que ha sobrecogido a todo un país.

Entre las víctimas, que procedían de muchas partes de España y Andalucía, pero en su mayoría de Huelva, se encontraban dos periodistas onubenses de renombre: Óscar Toro y María Clauss, quienes regresaban de Madrid con un encargo muy especial. Según ha informado El Mundo, la Diputación Provincial de Huelva había confiado en ellos la misión de entregar al rey Felipe VI un regalo conmemorativo del centenario del vuelo del Plus Ultra desde Palos de la Frontera.

Se trataba de fotografías históricas de antepasados del monarca en visitas anteriores a Huelva, cuidadosamente recopiladas para la ocasión. Sin embargo, esas imágenes resultan insignificante en un lugar marcado por la tristeza y la perdida de proyectos e ilusiones de decenas de vidas y familiares.

El Rey Felipe VI ha hablado ante los medios sobre el accidente sufrido entre dos trenes en el pueblo cordobés de Adamuz

Óscar Toro y María Clauss

Óscar Toro y María Clauss, periodista y fotógrafa de Huelva, eran figuras muy respetadas y queridas dentro del mundo de la comunicación, tanto por sus compañeros como por el pueblo choquero. Tristemente, era la propia Asociación de la Prensa de Huelva, donde Toro era secretario y vocal, quienes confirmaron su fallecimiento; resaltando la admiración que despertaban.

No solo su gremio y familia llora su muerte, el propio exalcalde socialista de Huelva, Gabriel Cruz, publicaba en redes un mensaje de cariño para ellos: "Incrédulo y noqueado. Una tragedia que nos asola. Un dolor profundo por las víctimas y sus familias, por el amigo que se ha ido. Óscar Toro y María Clauss viajaban en ese tren. Con ellos se va un poco de uno mismo. Personas amables y generosas".

A lo largo de sus carreras, ambos se comprometieron no solo con el periodismo, sino también con proyectos de cooperación y desarrollo. Trabajaban activamente en iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la formación de nuevas generaciones de periodistas, coordinando talleres junto a la Universidad Internacional de Andalucía y la Asociación de la Prensa de Huelva. De hecho, ambos presidían la Asociación INvisible, donde promovían proyectos de desarrollo social y cultural en la ciudad.

Por su parte, Clauss, fotógrafa y freelance, colaboró con medios como El País y Huelva Información. Su trabajo humanitario fue reconocido en 2023 con el Premio Luis Valtueña. Y su implicación con los vecinos la llevó a tomar un papel activo en la cultura local: era directora creativa y coordinadora de WofestHuelva y vicepresidenta del Ateneo de Huelva, participando en exposiciones sobre el legado tartésico en la ciudad. "No tenemos palabras para expresar la profunda tristeza que sentimos. Enviamos toda nuestra fuerza y amor a su hija y familia. También, nuestro cariño a todas las personas afectadas por tan terrible accidente", publicaba Wofest este lunes en sus redes sociales.

