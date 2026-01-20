Carlos III y la reina Camila dan su pésame al rey Felipe VI por el accidente de Adamuz: “Acompañamos al pueblo español en nuestras oraciones”

El rey Carlos III y la reina Camila, en imagen de archivo (Europa Press)

Las condolencias de la Casa Real británica han llegado este martes, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, en Córdoba, que ha dejado, por el momento, al menos 41 víctimas mortales y más de 150 personas hospitalizadas o heridas. Carlos III, en un comunicado compartido en nombre propio a través de las redes sociales, ha expresado su profunda conmoción y tristeza por la magnitud del suceso.

Además, también ha sumado a la reina Camila a sus palabras: “Mi esposa y yo nos sentimos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del terrible accidente de tren en el sur de España y de las muchas vidas que se perdieron en semejante desastre”, ha manifestado el monarca británico.

En el mismo mensaje, el soberano ha trasladado su apoyo directo a quienes se han visto más golpeados por la tragedia. “Ofrecemos nuestro más sentido pésame a todos aquellos que han sufrido la desgarradora pérdida de sus seres queridos, y nuestros pensamientos están con quienes han resultado gravemente heridos”, ha declarado.

Carta de Carlos III al rey Felipe VI por la tragedia de Adamuz (Casa Real británica)

Carlos III ha querido dar reconocimiento también a los equipos desplazados al lugar, añadiendo: “También queremos rendir homenaje a los servicios de emergencia que acudieron con tanta rapidez y valentía al lugar. Sentimos gran admiración por su trabajo y compromiso inquebrantable de ayudar a los demás en momentos de necesidad”. El mensaje cierra con una muestra de cercanía al conjunto de los españoles: “Acompañamos al pueblo español en nuestras oraciones y les acompañamos con profundo pesar en estos momentos tan difíciles”.

Otros mensajes de las monarquías europeas

A este gesto solidario de la Corona británica se han sumado otras monarquías europeas. El príncipe Alberto de Mónaco ha sido el primero en remitir, este lunes por la mañana, una carta directamente al rey Felipe VI, en la que ha transmitido su pesar tras una tragedia que ha generado un impacto notable tanto en España como en el ámbito internacional.

El rey Felipe VI y la reina Letizia se han desplazado a Adamuz (Córdoba) para conocer de primera mano la situación tras el accidente ferroviario.

En la misma línea, Carlos Gustavo de Suecia ha dirigido un telegrama oficial a Felipe VI, incluyendo a la reina Silvia, en el que ambos han hecho llegar “las más profundas condolencias por la trágica pérdida de vidas tras el accidente del tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid”. El mensaje agrega un recuerdo para los afectados: “Acompañamos también a los heridos y les deseamos una pronta recuperación”.

Solidaridad entre monarquías

Los mensajes de solidaridad y aliento de las diferentes casas reales europeas ante una catástrofe de esta envergadura reflejan la práctica habitual de las monarquías del continente, que tienden a mostrar públicamente su apoyo en momentos críticos. Esta reacción institucional ya tuvo su precedente en octubre de 2024, durante la emergencia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Los reyes Felipe y Letizia en Adamuz (EFE/ J.J. Guillén)

En aquella ocasión, Carlos III también remitió una carta al rey Felipe VI, lamentando profundamente los daños ocasionados en territorio español y trasladando, en nombre suyo y de la reina Camila, estar “completamente desolados” por lo sucedido, según se recogía entonces en la misiva publicada. Mientras tanto, el rey Felipe y la reina Letizia se han trasladado a la zona cero del accidente en Adamuz y al hospital de Córdoba donde se encuentran muchos de los heridos.