España

Muere un hombre tras el alud en el barranco de Puimestre cerca de la estación más alta del pirineo aragonés: se encontraba fuera de las pistas

La Aemet había lanzado un aviso de avalanchas de un riesgo de 4 sobre 5

Estación de esquí de Aramón
Estación de esquí de Aramón Cerler (Wikimedia Commons)

Un hombre ha muerto tras quedar sepultado por una avalancha en el barranco de Puimestre, en las inmediaciones de Cerler. El fallecido se encontraba fuera de las pistas; aunque cerca de la estación más alta del pirineo aragonés. La víctima fue localizada sin vida después de que los equipos de rescate desplegaran un operativo urgente en la zona, según ha confirmado la Guardia Civil de Huesca a Diario del Alto Aragón.

El aviso llegó a la central COS de Huesca poco después de las 14:00 horas, a través del servicio de emergencias 112 SOS Aragón. En cuanto recibieron el aviso, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque se ha trasladado de inmediato al lugar, con el apoyo de un ‘píster’ de la estación. Los rescatistas encontraron a la persona completamente cubierta por la nieve y en estado inconsciente. Sin embargo, la autoridad provincial ha tenido que certificar su fallecimiento.

No obstante, la propia estación Aramón Cerler difundió esta mañana una advertencia: “Debido al fuerte riesgo de aludes recomendamos esquiar exclusivamente por pistas abiertas y balizadas”. El mensaje, difundido en sus redes sociales, seguía el anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y es que, la agencia había anunciado un nivel de riesgo de avalanchas de 4 en una escala de 5 a partir de los 1.800 metros de altitud en el Pirineo Oriental, vigente entre las 15:00 y las 23:00 horas del domingo. Posteriormente, el aviso amarillo por aludes en el Pirineo se ha ampliado hasta mañana lunes 19 de enero hasta las 23:59 horas.

Telesilla de la estación de
Telesilla de la estación de esquí Aramón Cerler (GRUPO ARAMON)

Otros accidentes del Pirineo aragonés este invierno

El accidente de hoy se suma a otros episodios recientes en la zona pirenaica. Y es que, el pasado 3 de enero, cuatro personas, que realizaban una ruta con raquetas en los ibones de Anayet, en el barranco Culivillas de Sallent de Gállego, fueron sorprendidas por una avalancha. Dos mujeres, de 34 y 39 años, quedaron sepultadas por la nieve y fueron auxiliadas por sus acompañantes, dos varones, todos vecinos de la provincia de Castellón. El grupo resultó ileso gracias a la intervención inmediata de sus compañeros.

Del mismo modo, el pasado 29 de diciembre, otro alud provocó la muerte de Jorge García-Dihinx, pediatra, montañero y divulgador; su pareja, la atleta Natalia Román; y el montañero vasco Eneko Arrastua. Los tres fueron arrastrados por una avalancha en el pico Tablato, cerca del Balneario de Panticosa, mientras practicaban esquí de montaña junto a otras tres personas, que lograron salir y ser rescatadas por los servicios de emergencias.

Concretamente, el boletín informativo para este fin de semana de la Aemet indicaba una alerta de nivel 4 de avalanchas de nieve para el Pinieo Sobrarbe, zona de la estación de esquí, “válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas”. El motivo han sido las placas de viento por encima de los 2.200 metros de altura en nivel 3 de cinco. Por otro lado, la caída de nieve reciente en todas las alturas del macizo que ha activado igualmente un riesgo de nivel 3 sobre 5. Debido a las advertencias que han divulgado esta mañana, las autoridades reiteran la importancia de respetar las indicaciones de seguridad y evitar el esquí fuera de las zonas habilitadas ante la persistencia del alto riesgo de aludes en la cordillera pirenaica.

