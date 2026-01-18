Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Imágenes del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de dos trenes. (X)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este domingo por la noche su gran preocupación por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba, en el que dos trenes de alta velocidad han descarrilado, con al menos dos muertos y un centenar de heridos. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe la evolución del suceso.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 que cubría la ruta Málaga–Puerta de Atocha se salió de la vía en los desvíos de entrada y acabó invadiendo el carril por el que circulaba otro tren de LD AV 2384, también de alta velocidad, que viajaba desde Atocha a Huelva. Ambos convoyes descarrilaron tras el impacto, dejando a un número aún no precisado de personas atrapadas.

Desde el centro de emergencias de la estación de Atocha, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, supervisó las labores coordinadas tras el siniestro. “Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas”, publicó el ministro en su cuenta de X cerca de las 21.20 horas.

Más tarde, Puente publicó en la red social el siguiente mensaje: “La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas”.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó a través de la misma red social su apoyo a los pasajeros afectados y agradeció a los equipos de emergencia y a los profesionales que trabajaban en el lugar.

Imágenes de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba). (X)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó sentirse “muy preocupado” por el incidente y señaló que la administración autonómica había movilizado servicios de emergencia y apoyo logístico. “Estamos muy pendientes de las personas afectadas por este suceso”, comunicó Moreno en X.

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo. El servicio de Emergencias andaluz ha informado que hay desplegadas en la zona 5 UVIs móviles del 061, un vehículo de apoyo Logístico del 061, además de 4 dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencia. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.

Por su parte, La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario.

*Con información de EFE