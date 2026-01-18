Adif Alta Velocidad aumenta un 51% sus pérdidas hasta septiembre pese a ingresar un 5% más

Las subvenciones estatales dirigidas a reducir los cánones que Adif Alta Velocidad cobra a los operadores ferroviarios ascendieron a 249 millones de euros entre 2021 y septiembre de 2025, según cifras consultadas por Europa Press. Este apoyo financiero, cuyo objetivo es incentivar el incremento de viajeros, se ha mantenido como uno de los ingresos clave de la empresa pública que gestiona la red de trenes de alta velocidad en España. Pese a este respaldo y al crecimiento de ingresos operativos, las pérdidas se ampliaron de manera significativa en el mismo periodo, alcanzando los 215 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un crecimiento del 51% respecto a los resultados negativos del año anterior.

Según informó Europa Press, Adif Alta Velocidad vio crecer sus ingresos totales en un 5% durante los nueve primeros meses de 2025. La compañía pública alcanzó una facturación de 630 millones de euros entre enero y septiembre. De este monto, 525 millones provinieron de los cánones cobrados por el uso de las vías férreas y 104 millones se atribuyeron al uso de estaciones. Además, otros ingresos operativos de la compañía incluyeron 66 millones por alquiler de espacios dentro de la red ferroviaria y 31 millones derivados de la cesión de uso de su red de fibra óptica.

Pese al aumento en los ingresos, el balance financiero de la empresa resultó negativo. De acuerdo con Europa Press, el motivo principal de este deterioro se localiza en una partida de gastos relacionada con saldos comerciales negativos, deterioros de créditos y variaciones en provisiones. Estos conceptos sumaron un total de 90 millones de euros, un monto que prácticamente no tuvo impacto el año anterior. Este incremento explica el grueso del aumento en las pérdidas experimentadas por la empresa en los primeros nueve meses de 2025.

Como consecuencia de estos gastos, el resultado operativo de Adif Alta Velocidad presentó una caída del 50%, situándose en 53 millones de euros. Una vez descontados los gastos financieros, que alcanzaron los 260 millones de euros, las pérdidas netas para el periodo ascendieron a 215 millones de euros, según consignó Europa Press. Este resultado supone un aumento del 51% comparado con los números rojos de 142 millones observados entre enero y septiembre de 2024.

En relación con el endeudamiento, Europa Press detalló que la deuda viva de Adif Alta Velocidad al cierre de septiembre de 2025 se situó en 20.019 millones de euros, un 5% mayor que la cifra del año anterior. La composición de esta deuda incluía 8,1 millones en bonos y 11,4 millones en préstamos del Banco Europeo de Inversiones. El 70% del total mantenía un tipo de interés fijo, mientras que el resto estaba sujeto a tipo variable. Durante el año en curso, la compañía debía afrontar la amortización de 1.121 millones de euros.

En el plano regulatorio y judicial, Europa Press también informó sobre el litigio en curso en la Audiencia Nacional relacionado con el sistema de cánones y bonificaciones de Adif Alta Velocidad. Este proceso tiene su origen en denuncias presentadas por los operadores Ouigo e Iryo respecto al cálculo de los cánones cobrados por el uso de la red de alta velocidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió que ciertas bonificaciones aplicadas por Adif resultaban discriminatorias para Ouigo e Iryo, al beneficiar a tráficos que únicamente realiza Renfe, la otra gran empresa pública del sector.

Tras esta resolución de la CNMC, Adif recurrió la decisión en el mes de octubre ante la Audiencia Nacional, donde el caso fue admitido a trámite. En paralelo, la empresa pública solicitó medidas cautelares para evitar la modificación de la normativa de bonificaciones antes de que el tribunal se pronunciase. A la fecha de la elaboración de los resultados financieros, Adif no había recibido respuesta a esta petición y continuaba aplicando el reglamento anterior.

En resumen, Adif Alta Velocidad cerró los primeros nueve meses de 2025 con una significativa escalada de pérdidas, producto principalmente de mayores deterioros de créditos, a pesar del crecimiento de los ingresos operativos derivados de cánones, alquileres y otros servicios. El contexto financiero y judicial en el que se mueve la empresa agrega complejidad a la evolución de sus cuentas y sus operaciones, en un entorno de creciente competencia y exigencias regulatorias dentro del sector ferroviario español, según las cifras y la información reportadas por Europa Press.