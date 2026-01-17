España

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Los vehículos eléctricos siguen sin aparecer en las listas, y los ladrones siguen prefiriendo los de siempre por ser más fáciles de abrir, de vender, y de desmontar

Estos son los coches más
Estos son los coches más robados de España en 2025

Entre enero y septiembre de 2025, España registró 24.478 robos de coches, una cifra que supone un ligero descenso respecto al año anterior, cuando se superaron los 24.700. Aunque la tendencia general apunta a una pequeña mejora, el balance muestra que el problema sigue muy presente y, además, hay zonas donde van en aumento.

Los modelos de coche más robados en España

Los modelos más comunes siguen siendo los favoritos de los ladrones, según datos del Ministerio del Interior. El SEAT Ibiza lidera la lista, seguido del Volkswagen Golf, SEAT León, Ford Focus, BMW Serie 3, Renault Mégane, Opel Astra, Volkswagen Polo, Citroën Xsara y Citroën C3. Todos ellos tienen algo en común: son coches que se ven a diario en cualquier calle, fáciles de revender y con un mercado de piezas de segunda mano muy activo.

El mapa de los robos no es uniforme. Cataluña encabeza el ranking, con más de 6.400 coches robados en nueve meses. Madrid se acerca a los 5.200 y Andalucía no se queda atrás, rozando los 4.700 robos. Pero lo más llamativo son los repuntes en comunidades donde antes el problema era menor. Navarra, por ejemplo, ha pasado de poco más de cien robos a casi 140, lo que representa un aumento cercano al 18%. La Rioja también ha visto cómo los robos crecen más de un 17%. El País Vasco suma un 8,6% más y la Comunidad Valenciana roza el 5% de subida. Incluso en Andalucía, con cifras ya altas, el incremento es del 2,3%. En el lado opuesto, algunas regiones respiran algo más tranquilas. Baleares ha bajado sus cifras más de un 13%, Canarias casi un 12% y Murcia un 11%. Castilla y León es la que presenta el descenso más acusado, con una bajada cercana al 20%.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Curiosamente, los coches eléctricos siguen sin aparecer en la lista negra de los más robados. Los motivos no son un secreto: su tecnología avanzada, los sistemas de seguridad integrados, con cámaras, sensores y avisos instantáneos a los propietarios hacen que sean un hueso duro de roer para los ladrones. Además, la mayoría incorpora localización GPS y conexión constante a la red, lo que facilita su rastreo y recuperación. A esto se suma que las piezas de los eléctricos apenas tienen demanda en el mercado negro, donde la mayoría busca componentes para coches tradicionales.

El resultado es que los delincuentes prefieren los modelos clásicos, fáciles de abrir, de vender y de desmontar. Los eléctricos, por ahora, se mantienen fuera de su radar. Mientras tanto, el parque móvil español cambia poco a poco y la tecnología sigue ganando terreno.

El panorama general confirma que los vehículos más robados siguen siendo los más populares y fáciles de encontrar en cualquier ciudad. Los eléctricos, mientras tanto, parecen haber encontrado un escudo natural gracias a la tecnología y a la falta de interés en el mercado ilegal. Con los datos en la mano, la vigilancia y la prevención siguen siendo las mejores herramientas para evitar disgustos y proteger el coche en el día a día.

