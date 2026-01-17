Espana agencias

Más de 78.400 atentados contra la autoridad en cinco años, la mayoría agresiones a agentes

Madrid, 16 ene (EFE).- En los últimos cinco años el Ministerio del Interior ha contabilizado más de 78.400 infracciones penales por atentado contra la autoridad, la mayoría de ellas por agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad, aunque la cifra se mantiene más o menos estable en el quinquenio.

Según los datos facilitados a EFE por ese departamento, se ha pasado de los 15.397 delitos de este tipo en 2021 a los 16.878 de 2024 (último año cerrado), lo que supone un aumento del 9,6 por ciento en ese periodo.

A falta de contabilidad el último trimestre de 2025, el año pasado puede arrojar una cifra similar a la de los años precedentes (más de 16.000), ya que entre enero y septiembre se habían conocido 12.645 infracciones penales de atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos.

Los delitos de este tipo están recogidos en el Código Penal, en concreto en los artículos del 550 al 554.

"Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", dice textualmente el artículo 550.

Y el siguiente, el 551, establece las penas. "Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos".

Algo más del 65 por ciento de las agresiones y atentados (dos tercios) se perpetran en cuatro autonomías: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

Si se tienen en cuenta los años cerrados (de 2021 a 2024), la estadística sitúa a Madrid en cabeza, con más de 3.000 (casi 3.300 en 2021) cada ejercicio; por delante de Andalucía, que supera los 2.800, y de Cataluña, con más de 2.600.

A falta de cierre de los datos de 2025, al finalizar septiembre era Andalucía la que encabezaba la lista ese año, con 2.223 atentados, seguida de Cataluña (2.174), Madrid (2.147) y Comunidad Valenciana (1.684).

En el extremo opuesto, además de Ceuta y Melilla, con 38 y 24 infracciones penales respectivamente, la comunidad con los datos más bajos en los nueve primeros meses de 2025 era La Rioja, con 74, seguida de Cantabria (106), Navarra (181), Extremadura (209) y Asturias (242).

Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles demandan desde hace años que su labor sea reconocida como una profesión de alto riesgo, una reivindicación que han llevado hasta Bruselas.

Precisamente, esta misma semana lo hicieron en el Parlamento europeo en la capital belga durante una reunión con el PP. La vicesecretaria de Regeneración Institucional de ese partido, Cuca Gamarra, se comprometió a impulsar una directiva europea en se sentido.

Respecto a las agresiones, abogó por considerarlas como "eurodelito" para conseguir una mayor protección y seguridad jurídica de los agentes.

Ya en noviembre del año pasado, algunas organizaciones como Jucil y Jupol se concentraron ante el Ministerio del Interior para denunciar la "escalada" de violencia contra los agentes de las fuerzas de seguridad.

Tenían un caso reciente: el de un policía nacional que fue agredido en la localidad valenciana de Vinalesa cuando estaba fuera de servicio y resultó herido grave.

Un buen número de agresiones se producen en el Campo de Gibraltar. Entre los ejemplos, la perpetrada el pasado 6 de diciembre contra guardias civiles por parte de un conductor de un vehículo que alijaba tabaco en el río Palomares, en Los Barrios (Cádiz).

Según la asociación Jucil, la Guardia Civil sufre una media de cinco ataques diarios en España.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de infracciones penales conocidas por atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos en 2021, 2022, 2023 y 2024 y entre enero y septiembre de 2025, según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

.

CC.AA.

   2021

  2022

  2023

  2024

ENE-SEP 2025

Andalucía

  2.506

  2.732

  2.833

  2.806

 2.223

Aragón

    366

    455

    503

    501

   367

Asturias

    271

    290

    291

    333

   242

Baleares

    405

    521

    523

    481

   431

Canarias

    562

    513

    613

    657

   439

Cantabria

    147

    194

    141

    185

   106

C.-La Mancha

    462

    505

    542

    592

   440

C. y León

    594

    656

    611

    650

   467

Cataluña

  2.350

  2.619

  2.601

  2.678

 2.174

C.Valenciana

  1.911

  2.167

  2.255

  2.250

 1.684

Extremadura

    204

    210

    261

    275

   209

Galicia

    480

    563

    520

    551

   407

Madrid

  3.298

  3.238

  3.224

  3.086

 2.147

Murcia

    433

    519

    553

    578

   455

Navarra

    213

    261

    253

    244

   181

País Vasco

  922

    969

    910

    837

   537

Rioja, La

    128

    100

     89

     88

    74

Ceuta

     80

     83

     52

     53

    38

Melilla

     65

     56

     56

     32

    24

Extranjero

      0

      0

      2

      1

     0

TOTAL

 15.397

  16.651

 16.833

 16.878

12.645

EFE

