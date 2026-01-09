María José Campanario revela las duras consecuencias de su paso por 'El Desafío' en su salud

'El Desafío' calienta motores para el esperado estreno de su nueva entrega este viernes 9 de enero a las 22.00 en Antena 3. El presentador del popular talent show, Roberto Leal, los miembros del jurado -Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura-, y los famosos que se enfrentarán a los retos y pruebas más exigentes en esta sexta temporada se han dado cita este jueves en la capital para presentar las novedades del concurso: Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas, Patricia Conde y Eduardo Navarrete han posado ante las cámaras derrochando complicidad y risas aunque, como han asegurado, esta ha sido la edición más dura y arriesgada.

La gran ausente, María José Campanario, que se ha reservado para 'El Hormiguero', reapareciendo en directo horas después en prime time junto a Pablo Motos y arropada por Jesulín de Ubrique para hacer balance de qué ha supuesto para ella su paso por el programa teniendo en cuenta la dura enfermedad que padece desde hace años, fibromialgia, y que durante mucho tiempo ha limitado su vida y su día a día por los fuertes dolores que en ocasiones le han impedido incluso salir de la cama.

Acompañada por Roberto Leal y Eduardo Navarrete, la odontóloga -consciente de que todas las miradas están puestas en ella como 'fichaje estrella' de la sexta entrega de 'El Desafío'- se ha mostrado relajada y divertida y, de lo más espontánea, no ha dudado en revelar las consecuencias físicas que ha sufrido durante el rodaje del programa, confesando que en ocasiones se iba directa "de los ensayos al hospital".

La más seria, cuando durante una prueba sufrió un accidente al caerle un enorme neumático encima. Un "golpe seco" por el que acudió de inmediato a Urgencias -ya que está operada de cervicales-, por el que tuvo que llevar collarín dos semanas durante los entrenamientos. "Como no estaba yo ya lisiada de antes...", ha bromeado, asegurando que ha sido una experiencia "muy dura" y que "lo he pasado fatal".

A su lado en todo momento, Jesulín, su mejor apoyo durante la grabación del programa. "Mi marido ha sufrido mucho conmigo. El pobre, es un bendito, es pan de oro", ha expresado con una sonrisa mientras la cámara enfocaba al torero entre bambalinas junto a su hija Julia Janeiro.

"Yo estoy condicionada por mi enfermedad, vivo con dolor y estoy acostumbrada. Hay dos maneras de vivir así, seguir adelante o quedarte parada, y yo no me estoy quieta" ha afirmado sobre su filosofía de vida ante la fibromialgia, reconociendo que "no todo el mundo puede hacer lo que yo he hecho porque hay grados". "Aun así, yo lo he pasado fatal. He hecho entrenamientos y al finalizarlos he tenido que ir al hospital, pero yo cuando me comprometo es hasta el final y era ahora o nunca más" ha confesado, admitiendo que está encantada de haber aceptado el reto a pesar de su dureza.

Y es que además de caerle una enorme rueda encima, y de quemarse los nudillos durante otra de las pruebas, María José ha desvelado que no han sido las únicas consecuencias en su salud, ya que tras 'El Desafío' "me he tenido que operar de los dos hombros y he tenido una neumonía". "No me he privado de nada" ha sentenciado entre risas.