España

Detienen a un comensal de ‘First Dates’ que estaba en la lista de los 10 prófugos más buscados por la Policía Nacional: el ‘Monje vidente’

En su paso por el programa, el cordobés Juan Herrera aseguró invocar a famosos como “Lola Flores o Franco”

El 'Monje vidente', en montaje
El 'Monje vidente', en montaje de 'Infobae' (Mediaset España / Ministerio del Interior)

Juan Herrera Guerrero, más conocido como el ‘Monje vidente’ por su participación en First Dates, ha sido detenido tras una investigación internacional que perseguía a uno de los fugitivos más buscados por la Policía Nacional. El Ministerio del Interior ha informado de que la operación, ejecutada en Managua, capital nicaragüense, ha sido posible gracias a la estrecha cooperación policial entre España y varios países centroamericanos, así como a la colaboración del FBI.

Herrera, natural del municipio cordobés de Puente Genil, formaba parte de la lista de los diez prófugos españoles con mayor peligrosidad, según la web de la Policía Nacional. Las autoridades le atribuían una “peligrosidad alta” por su presunta implicación en delitos de corrupción de menores y extorsión, además de sumar acusaciones de abusos sexuales a menores.

La localización y detención en Nicaragua se han producido tras un seguimiento minucioso de sus movimientos, iniciado en Guatemala y facilitado por la Consejería de Interior de España para Centroamérica y los enlaces de fugitivos en Guatemala y Honduras. La policía nicaragüense ha procedido al arresto de Juan Herrera, cuya estancia en el país era irregular, en el contexto de esta colaboración internacional.

El 'Monje vidente' de 'First
El 'Monje vidente' de 'First Dates' (Ministerio de Interior)

El historial delictivo del ‘Monje vidente’

El historial delictivo que pesa sobre el ‘Monje vidente’ incluye, según la Policía Nacional y el Ministerio de Interior, la simulación en 2010 de ser agente de la autoridad para retener y cachear a tres menores en la vía pública, durante lo cual presuntamente perpetró tocamientos sexuales.

Junto con otro hombre, habría utilizado este pretexto para cometer los abusos, que forman parte del pliego de cargos que pueden suponer hasta diez años de prisión. Además, la investigación le vincula con el liderazgo de una red de extorsión dedicada a hechos de índole sexual con menores, una trayectoria delictiva que se remontaría a 2003.

El paso del ‘Monje vidente’ en ‘First Dates’

La vida de Juan Herrera atrajo la atención pública con su paso por First Dates en abril de 2022, donde se presentó como el ‘Monje vidente”, fue uno de los episodios más singulares del programa de Cuatro. “Yo soy vidente, médium, hipnólogo, hago hipnosis, y soy brujo. Yo invoco muertos”, declaró en su presentación ante Carlos Sobera declaró.

El 'Monje vidente' de 'First
El 'Monje vidente' de 'First Dates' (Mediaset España)

Durante su intervención, relató excentricidades como haber sido “matado en Francia por brujo” y manifestó su deseo de encontrar “a una mujer inteligente, culta y que crea en la magia negra”. Su intervención generó uno de los momentos más comentados y excéntricos de la temporada por entonces.

Pero no se quedaba ahí, el cordobés aseguraba que también podía hablar con algunos de los muertos más famosos del país: “Algunos me piden que invoque espíritus famosos, como Lola Flores o Franco, y yo lo invoco”. Eso sí, le tocó una cita asexual, lo que no le hizo mucha gracia: “Yo pensaba que me iba a echar un polvo y me voy a quedar con ganas”. “Yo hago el salto del tigre, el del avestruz, el del mono. Yo me lo como todo”, llegó a decir durante su intervención en el programa.

