Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra investigan una denuncia por una supuesta agresión sexual grupal impuesta por una mujer en Navàs (Barcelona) , durante la madrugada del pasado sábado, según adelanta ‘Diari de Girona’, y ha podido confirmar Infobae . La investigación permanece en una etapa inicial, sin detenciones, y la denunciante señaló que los presuntos responsables son personas de su entorno.

Últimas Noticias

El Hospital 12 de Octubre bate un récord al realizar por primera vez en España cuatro trasplantes de corazón en solo un fin de semana En un periodo de 63 horas, cuatro personas han sido trasplantadas con éxito en este hospital público de Madrid gracias a la generosidad de los donantes y sus familias

El rey Juan Carlos I acompañará a la reina Sofía en el último adiós a su hermana, la princesa Irene de Grecia Los padres de Felipe VI volverán a reencontrarse por el fallecimiento de la princesa de Grecia y Dinamarca, quien

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1 Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Mundo en Armonía, el gran proyecto de vida de Irene de Grecia que tuvo que abandonar por su enfermedad La hermana pequeña de la reina Sofía ha dedicado su vida a diferentes actividades solidarias. Ahora ha decidido frenar su actividad