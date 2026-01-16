España

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La investigación permanece en una etapa inicial y sin detenciones

Mossos D'Esquadra (Europa Press)
Mossos D'Esquadra (Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra investigan una denuncia por una supuesta agresión sexual grupal impuesta por una mujer en Navàs (Barcelona), durante la madrugada del pasado sábado, según adelanta ‘Diari de Girona’, y ha podido confirmar Infobae. La investigación permanece en una etapa inicial, sin detenciones, y la denunciante señaló que los presuntos responsables son personas de su entorno.

Noticia en ampliación.

