Savina Paül, piloto de avión, revela cuál es el mejor asiento en un avión: “Depende de la dinámica del choque”

Inflight image of an aircraft interior.

El avión es el medio de transporte más seguro. En España, se producen 2,3 millones de vuelos al año, según ENAIRE, cerca de 5.000 al día, siendo el según país europeo con más vuelos diarios. No obstante, a pesar de ser poco probable tener un accidente (1 entre 8 millones), aquellos que cogen un vuelo tienen inclinación por escoger aquellos más seguros.

“El centro de gravedad de un avión no está exactamente en el centro, sino un poco más adelante, normalmente en la zona de las alas, más cerca del morro”, ha explicado Savina Paül, piloto de Airbus 330 en el podcast B3tter. Esto conlleva que si nos sentamos en la parte trasera del avión sintamos con más fuerza las turbulencias o las oscilaciones.

“La zona delantera, por delante del centro de gravedad, se mueve menos”, señala la piloto. “Si tienes miedo a volar, o te incomodan los movimientos, o te agobia que el avión se mueva, aunque realmente no pasa nada, lo mejor es sentarte delante, más cerca de las alas o entre ellas y la cabina”, ha añadido.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

Los asientos más seguros

La preocupación por la seguridad en caso de accidente ha sido objeto de análisis estadísticos durante años. La revista Popular Mechanics revisó datos desde 1971 y encontró que los pasajeros en la parte trasera del avión tenían un 69% de probabilidades de sobrevivir, frente a un 56% sobre las alas y un 49% en los primeros quince asientos delanteros.

Asimismo, un análisis de Time, centrado en accidentes en Estados Unidos desde 1985, estableció que los pasajeros que se “sientan en zonas que dan al pasillo en la parte trasera son los que menos posibilidades de morir tienen, tan solo un 28%”.

Aun así, desde las autoridades insisten en que cada accidente es distinto: “Cada accidente de avión es único. No es lo mismo que el impacto provenga de una caída en picado a que sea un aterrizaje en el agua o una colisión en la pista, por lo que realmente no hay un asiento más seguro”, afirma Alison Duquette, portavoz de la Administración Federal de Aviación.

Los asientos del pasillo en la cola del avión son los más seguros.

Todo depende del accidente

Desde la mirada académica, Daniel Kwasi Adjekum, investigador de seguridad aérea en la Universidad de Dakota del Norte, explica que la supervivencia “depende de la dinámica del choque”. Es decir, accidentes con impacto bajo o salida de pista tienden a concentrar la fuerza en la parte trasera, por lo que ubicarse ahí puede ofrecer mejores perspectivas de supervivencia.

A pesar de ello, el profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Cheng-Lung Wu, los asientos cercanos a las alas pueden marcar la diferencia en una evacuación. “Está reforzada estructuralmente y suele estar más cerca de las salidas de emergencia”, lo que puede marcar la diferencia en una evacuación.

No obstante, Adjekum advierte que en caso de incendio, los depósitos de combustible debajo de esa zona podrían representar un riesgo adicional, subrayando la importancia de una evacuación rápida.

Los asientos de las alas pueden marcar la diferencia en una evacuación.

En términos de seguridad, los datos sugieren una ligera ventaja para los asientos traseros situados en los pasillos, pero la diferencia es menor frente al nivel de seguridad global que ofrece la aviación. “No hay un asiento más seguro que otro”, sentencia Duquette. Elegir asiento es más por cuestión de comodidad y tranquilidad que de supervivencia.