Un avión procedente de Estambul aterriza de emergencia en el Prat de Barcelona por una amenaza

AENA informa de que el aeropuerto está operando con total normalidad

Imagen de archivo de un avión en del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Un avión de Turkish Airlines que cubría la ruta entre Estambul y Barcelona ha aterrizado de emergencia en el aeropuerto de El Prat, escoltado por un caza militar, tras detectarse una “amenaza de bomba”, conforme ha confirmado la Guardia Civil a Infobae. El instituto armado aún no puede confirmar si el artefacto explosivo se encuentra en la aeronave o si se trata de una falsa alarma.

El vuelo TK1853 ha despegado de Estambul a las 9:22 horas, con algo de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y ha aterrizado en su destino, en El Prat, a las 10:57. En su interior viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes.

La nave, que según el registro de Flight Radar, ha volado en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa catalana, ha sido derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento.

Los Bomberos de la Generalitat han desplazado hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también ha enviado efectivos la policía local de El Prat de Llobregat.

*Noticia en ampliación.

