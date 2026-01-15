Manuel Mata, abogado: “El proceso judicial de la DANA ayudará a mejorar la gestión de futuras catástrofes, tanto en España como en Europa”

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, a su llegada a los juzgados de Catarroja. (Rober Solsona - Europa Press)

La gestión de la dana que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando 237 víctimas mortales, cientos de familias sin hogar y un sinfín de destrozos, mantiene bajo la lupa de la justicia a responsables políticos y técnicos. El proceso judicial ha sumado en los últimos días la declaración del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y un careo entre la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, dos de las figuras clave en la toma de decisiones durante la emergencia. Y aunque la causa no tiene un cierre próximo y la instrucción podría prolongarse otro año más, el caso abre ahora una etapa en la que el juzgado deberá determinar si hubo fallos decisivos en la respuesta institucional y qué consecuencias pueden derivarse para los principales implicados.

En opinión del abogado Manuel Mata, que representa a la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià (Acpv), hasta ahora la investigación judicial ha evidenciado que “faltó una previsión absoluta en los días previos a la dana” y que, en cualquier otra circunstancia, asegura, se habrían reunido todas las conserjerías para analizar qué se podría hacer en hospitales, carreteras o servicios sociales, dadas las previsiones que había, “pero no se hizo”. También ha evidenciado, añade, que el propio día de la catástrofe “Mazón desapareció, y eso también bloqueó la toma de decisiones”.

“Faltó análisis de la situación, porque hemos conocido, a través de vídeos y audios, cómo analistas de emergencias ya advertían que lo que llovía en la cabecera del río acabaría en las comarcas donde finalmente terminó. Además, tampoco se utilizaron los medios técnicos que había, como el envío de mensajes a la población, y esa falta de previsión fue una negligencia que causó muertes. Si se hubieran dado las indicaciones correspondientes, tal y como indica el plan de emergencias, esas muertes se habrían evitado”, indica Mata a Infobae España, que estima que la instrucción puede incluso alargarse “un año más”, dada la complejidad y el volumen de diligencias pendientes.

Valencia tras la DANA: "Esto es un desastre".

En cuanto a la comparecencia de Feijóo, el letrado considera que si bien el líder popular “no tiene ninguna responsabilidad en la emergencia”, también demuestra que “no dijo la verdad cuando viajó a Valencia” poco después del paso de la dana y que no fue informado en tiempo real por Mazón sobre la catástrofe.

“La declaración de Feijóo pone de manifiesto que ahí lo único que se planificó era una estrategia mediática para ver cómo se podía culpabilizar al Gobierno de España. También ha servido para aclarar que él no tuvo esa información en tiempo real y contó con esos datos a partir de las 20:30 horas del día 29, que es cuando Mazón, después de la comida que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana, actuó, pero ya no había solución respecto a las vidas de las víctimas”, señala.

Careo entre Pradas y Cuenca

En el careo del 12 de enero en el que Pradas y Cuenca confrontaron sus versiones sobre la gestión de la emergencia, la exconsejera insistió en que todas las medidas se fueron tomando según les iban indicando los técnicos, y afirmó que le “intentaron persuadir”, pero ella no cayó “en esa persuasión”. “Claramente le dije al señor Cuenca que el confinamiento se podía hacer conforme a la Ley de Emergencias”, manifestó. Pradas también negó que esperara a que Mazón le diera indicaciones, pero reconoció que le habría gustado que el entonces president de la Generalitat “hubiera estado informado o incluso también colaborando con la coordinación de la emergencia”.

El exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca. (Jorge Gil - Europa Press)

Por su parte, Cuenca declaró ante la jueza Nuria Ruiz que carecía de atribuciones para solicitar el confinamiento de la población y afirmó que no participó en ninguna conversación sobre el mensaje Es Alert, por lo que no pudo intervenir para detener el aviso.

En la investigación judicial sobre la dana todavía quedan numerosos testigos por comparecer ante la jueza, y por ahora no está claro si se abrirán diligencias contra Carlos Mazón. De lo que sí está seguro el abogado Manuel Mata es de que este proceso judicial “tendrá un impacto en la prevención y gestión de futuras danas”, no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en el resto de España y Europa, ya que tras la tragedia de 2024 las autoridades han mejorado la planificación de emergencias, como se ha evidenciado en episodios recientes de lluvias intensas, que se ha actuado con mayor coordinación en colegios, hospitales, universidades y carreteras, además de enviar alertas a la población.