Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que comparecer el 27 de enero en la Comisión de investigación de la DANA, según lo ha avanzado el portavoz de Compromís, Alberto Ibañez en una rueda de prensa en el Congreso. “El señor Feijóo nos mintió y, aplicando su propia doctrina debería dimitir. El 27 de enero podrá comparecer para dar explicaciones. Lo que deja claro es que las competencias de la emergencia son autonómicas y su barón autonómico no le contó absolutamente nada, pero quiso hacerse el enterado”, ha explicado.

Últimas Noticias

José Andrés explica cómo hacer una auténtica paella valenciana: “Tradicionalmente, se hace con agua y una infusión de romero” El cocinero asturiano ha enseñado a unos amigos estadounidenses a preparar la auténtica paella valenciana en las cocinas de su restaurante ‘Jaleo’

Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios La cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Aragón ya está en marcha: el 8 de febrero, más de un millón de ciudadanos elegirán a sus representantes

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Alessandro Lequio habría recibido más de 700.000 euros como indemnización por su despido de Telecinco El colaborador italiano fue apartado de su puesto en Vamos a ver tras la polémica por las declaraciones de su exmujer Antonia Dell’Atte