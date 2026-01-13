España

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

“El señor Feijóo nos mintió y, aplicando su propia doctrina debería dimitir. El 27 de enero podrá comparecer para dar explicaciones”, ha explicado el portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibañez

Guardar
El presidente del Partido Popular,
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Gustavo Valiente - Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que comparecer el 27 de enero en la Comisión de investigación de la DANA, según lo ha avanzado el portavoz de Compromís, Alberto Ibañez en una rueda de prensa en el Congreso. “El señor Feijóo nos mintió y, aplicando su propia doctrina debería dimitir. El 27 de enero podrá comparecer para dar explicaciones. Lo que deja claro es que las competencias de la emergencia son autonómicas y su barón autonómico no le contó absolutamente nada, pero quiso hacerse el enterado”, ha explicado.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoPPDANACongresoPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

José Andrés explica cómo hacer una auténtica paella valenciana: “Tradicionalmente, se hace con agua y una infusión de romero”

El cocinero asturiano ha enseñado a unos amigos estadounidenses a preparar la auténtica paella valenciana en las cocinas de su restaurante ‘Jaleo’

José Andrés explica cómo hacer

Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Aragón ya está en marcha: el 8 de febrero, más de un millón de ciudadanos elegirán a sus representantes

Calendario de las elecciones en

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Alessandro Lequio habría recibido más de 700.000 euros como indemnización por su despido de Telecinco

El colaborador italiano fue apartado de su puesto en Vamos a ver tras la polémica por las declaraciones de su exmujer Antonia Dell’Atte

Alessandro Lequio habría recibido más

Mueren dos pacientes con cáncer del Hospital de Burgos por un fallo en su tratamiento

El centro asume como propio el fallo, que achaca a un error humano

Mueren dos pacientes con cáncer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Calendario de las elecciones en

Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios

Un trabajador autónomo de la construcción que sufre ataques diarios de epilepsia consigue la incapacidad permanente absoluta

Sánchez se reunirá el lunes Feijóo para abordar el envío de soldados españoles a Ucrania

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

Castilla y León irá a elecciones el 15 de marzo: Fernández Mañueco consigue llevar a término la legislatura

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

La Justicia avala la denuncia de los bomberos: la Comunidad de Madrid desvió 40 millones que debían invertirse en protección contra incendios

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”