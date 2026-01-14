La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

Bruselas actualiza las medidas contra la gripe aviar tras constatar 60 nuevos brotes (Flickr)

La Comisión Europea ha decidido actualizar las medidas urgentes frente a la gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) en respuesta al aumento de focos detectados en varias regiones de la Unión Europea.

En total, se han registrado 60 nuevos episodios en explotaciones de aves de corral de una docena de países, lo que ha llevado a revisar y ampliar las zonas de protección y vigilancia. El objetivo es contener la propagación del virus y limitar el impacto en el sector avícola, así como en la salud pública.

La última actualización figura en la Decisión de Ejecución 2026/107, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, que sustituye la normativa anterior para reflejar la situación actual. Los cambios afectan especialmente a Bélgica, España y Suecia, donde se han tenido que redefinir de manera significativa los perímetros de seguridad alrededor de las granjas afectadas. Además, la Comisión Europea ha informado de nuevos brotes en otros países como Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia, con un refuerzo generalizado de la vigilancia epidemiológica.

En este contexto, la Comisión ha detallado los principales focos recientes: en Bélgica, el brote se ha localizado en la región de Flandes Occidental; en Bulgaria, se han detectado dos focos en las regiones de Pazardzhik y Plovdiv; en Chequia, otros dos en Vysočina; y en Dinamarca, en Jutlandia Central. Alemania ha reportado nueve brotes repartidos entre Baden-Württemberg, Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Sajonia y Renania del Norte-Westfalia, mientras Francia suma cinco en Bretaña, Drôme, Alta Francia, Países del Loira y la Vendée.

Italia ha notificado siete brotes en Emilia-Romaña, Lombardía, Piamonte, Toscana y Véneto; Hungría, dos en Csongrád-Csanád; y los Países Bajos, cinco en Limburgo y Brabante Septentrional. Polonia se sitúa como uno de los países más afectados, con 20 nuevos brotes en distintas regiones y uno más en aves cautivas en Baja Silesia. Portugal y Suecia también han registrado nuevos episodios en Satarém y Escania, respectivamente. En España, las áreas de protección y vigilancia se han establecido ahora en torno a sectores de varias comarcas de la provincia de Lleida.

Cataluña: nuevo foco y refuerzo de medidas

En el caso de España, las autoridades han delimitado las zonas de protección y vigilancia en torno a Urgell (Tàrrega), Pla d’Urgell (Mollerussa), Garrigues (Borges Blanques) y Noguera (Balaguer). El último foco se ha detectado en una explotación de gallinas reproductoras en el Pla d’Urgell, donde se ha confirmado la presencia del virus H5N1, subtipo de Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP).

La alerta se activó cuando se observó un aumento anormal de la mortalidad en la granja, que albergaba cerca de 9.000 aves. Los Servicios Veterinarios Oficiales realizaron una inspección y tomaron muestras, que fueron analizadas en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. La confirmación del brote ha motivado la aplicación inmediata de las medidas recogidas en la normativa europea: inmovilización de la explotación y de todas aquellas ubicadas en la zona restringida, sacrificio preventivo de las aves, eliminación de cadáveres y materiales potencialmente contaminados, y limpieza y desinfección bajo supervisión oficial.

Las autoridades han iniciado una investigación epidemiológica para esclarecer el origen del brote y determinar posibles vínculos con otras explotaciones mediante movimientos de personas, vehículos o materiales. Además, la zona de restricción establecida tras el primer foco detectado en diciembre se ha ampliado, fusionando ambas áreas de control.

En total, 62 explotaciones avícolas comerciales de la provincia de Lleida operan actualmente bajo restricciones: nueve en la zona de protección (tres kilómetros) y 53 en la de vigilancia (diez kilómetros). Todas están sometidas a inmovilización y refuerzo de las medidas de bioseguridad, con inspecciones periódicas a cargo de los Servicios Veterinarios Oficiales.

Las autoridades autonómicas insisten en la importancia de extremar la vigilancia y la bioseguridad, y recuerdan que el virus no se transmite a las personas por el consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados. Se recomienda, eso sí, evitar el contacto con aves enfermas o halladas muertas.