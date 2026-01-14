España

Feijóo rompe su silencio tras la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: se muestra “sorprendido” y ve necesaria la investigación de la Audiencia Nacional

El presidente del PP se desmarca de la presidenta madrileña, califica de “graves” las denuncias y pide esclarecer “qué es lo que hay, si es que hay algo”

Guardar
Imagen de archivo de Julio
Imagen de archivo de Julio Iglesias. (Europa Press)

La defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia el cantante Julio Iglesias, acusado por agresión sexual y trata de seres humanos, ha dejado en una posición muy incómoda al Partido Popular. Después de un día de silencio, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desmarcado de la presidenta madrileña y ha asegurado mostrarse “muy sorprendido” por las “graves” denuncias reveladas este martes por eldiario.es, resultado de una investigación de tres años con testimonios y pruebas documentales.

El líder de la oposición ha pedido centrarse en la causa abierta para saber “realmente lo que hay de verdad” en ellas y ha agregado que es necesario que la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que digan “exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo”. La Fiscalía se centra en los testimonios que afectan a dos mujeres que trabajaron en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas. Las informaciones publicadas contrastaron los testimonios con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

Díaz Ayuso fue la primera dirigente del PP en reaccionar a la noticia y lo hizo de una forma similar a cuando el acusado fue Plácido Domingo. Aseguró en un mensaje publicado en X que no se va a sumar “jamás” al “desprestigio” de Iglesias, según sus palabras “el cantante más universal de todos”. Y ante las peticiones de Más Madrid y PSOE para retirarle la medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, la dirigente popular aconsejó “prudencia” y les acusó de querer ir más allá en todo este tipo de cuestiones”.

El Gobierno estudia retirar la medalla

El Gobierno también fue preguntado este martes sobre la posible retirada de la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que el Gobierno “no mirará hacia otro lado” y pidió que no haya “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”, si bien no llegó a aclarar si el Gobierno retirará finalmente el galardón. Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado por retirar esta distinción al artista y ha avanzado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, “resolverá estos días” la cuestión.

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

En una entrevista para Las mañanas de la 1 de TVE, la dirigente de Sumar argumentó que la decisión no vulneraría la presunción de inocencia de Iglesias porque “una cosa es la responsabilidad penal, que por supuesto implica respeto a la presunción de inocencia, y otra es la responsabilidad de carácter político”. Y en este sentido, la ministra de Sumar ha añadido que “todo lo que parece que estamos conociendo requiere una actuación”.

Temas Relacionados

PPJulio IglesiasAlberto Nunez FeijooEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Un niño de 11 años denuncia torturas, quemaduras y vejaciones por parte de otro menor en Cádiz

El relato de Jonathan, padre del menor, detalla que su hijo fue amenazado, quemado con un cuchillo y un aerosol, y obligado a desnudarse mientras era grabado en vídeo por otro menor

Un niño de 11 años

Dani García, chef Michelin: “Comprendo a la gente que echa canela al arroz con leche, pero prohíbo las cáscaras de limón y naranja”

El cocinero marbellí nos enseña a preparar uno de los postres más típicos de la cocina española tradicional, eliminando algunos de los ingredientes que muchos consideran imprescindibles

Dani García, chef Michelin: “Comprendo

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Barreras administrativas, falta de infraestructuras clave y retrasos en la urbanización bloquean la oferta, mientras la demanda crece y los precios se disparan en las grandes ciudades

España tiene suelo para construir

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento

La presencia militar española en territorio iraquí se mantiene activa con el desarrollo de ejercicios conjuntos desde hace 10 años

España refuerza su cooperación con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España refuerza su cooperación con

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

Feijóo niega que su reunión con Sánchez sobre el envío de tropas españolas a Ucrania sea un error: “No soy el líder de un partido antisistema”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Revisa esto de tu coche o puedes empezar a confundir las marchas mientras conduces”

Esto es lo que no debes hacer al quitar la nieve del coche: evita multas y problemas de seguridad

ECONOMÍA

España tiene suelo para construir

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Laura Vargas, colombiana trabajando en España: “Esta es la regla de oro para emprender en España”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”