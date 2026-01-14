Feijóo rompe su silencio tras la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: se muestra “sorprendido” y ve necesaria la investigación de la Audiencia Nacional

Imagen de archivo de Julio Iglesias. (Europa Press)

La defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia el cantante Julio Iglesias, acusado por agresión sexual y trata de seres humanos, ha dejado en una posición muy incómoda al Partido Popular. Después de un día de silencio, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desmarcado de la presidenta madrileña y ha asegurado mostrarse “muy sorprendido” por las “graves” denuncias reveladas este martes por eldiario.es, resultado de una investigación de tres años con testimonios y pruebas documentales.

El líder de la oposición ha pedido centrarse en la causa abierta para saber “realmente lo que hay de verdad” en ellas y ha agregado que es necesario que la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que digan “exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo”. La Fiscalía se centra en los testimonios que afectan a dos mujeres que trabajaron en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas. Las informaciones publicadas contrastaron los testimonios con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

Díaz Ayuso fue la primera dirigente del PP en reaccionar a la noticia y lo hizo de una forma similar a cuando el acusado fue Plácido Domingo. Aseguró en un mensaje publicado en X que no se va a sumar “jamás” al “desprestigio” de Iglesias, según sus palabras “el cantante más universal de todos”. Y ante las peticiones de Más Madrid y PSOE para retirarle la medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, la dirigente popular aconsejó “prudencia” y les acusó de querer ir más allá en todo este tipo de cuestiones”.

El Gobierno estudia retirar la medalla

El Gobierno también fue preguntado este martes sobre la posible retirada de la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que el Gobierno “no mirará hacia otro lado” y pidió que no haya “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”, si bien no llegó a aclarar si el Gobierno retirará finalmente el galardón. Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado por retirar esta distinción al artista y ha avanzado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, “resolverá estos días” la cuestión.

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

En una entrevista para Las mañanas de la 1 de TVE, la dirigente de Sumar argumentó que la decisión no vulneraría la presunción de inocencia de Iglesias porque “una cosa es la responsabilidad penal, que por supuesto implica respeto a la presunción de inocencia, y otra es la responsabilidad de carácter político”. Y en este sentido, la ministra de Sumar ha añadido que “todo lo que parece que estamos conociendo requiere una actuación”.