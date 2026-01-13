España

Reino Unido desarrolla el ‘Nightfall’: el nuevo misil balístico de largo alcance con una capacidad de 500 kilómetros que entregará a Ucrania

El ministro de Defensa, John Healey, ha subrayado el compromiso para dotar al ejército ucraniano de los recursos necesarios

Guardar
Foto archivo. Una batería antiaérea
Foto archivo. Una batería antiaérea de misiles Patriot. EFE/Manuel Bruque

El Gobierno británico ha anunciado el desarrollo de un nuevo misil balístico táctico de largo alcance, el ‘Nightfall’, que será destinado a Ucrania como parte de su apoyo militar frente a la invasión rusa. Según el comunicado oficial, objetivo es proporcionar a las fuerzas ucranianas una capacidad de ataque profundo sobre territorio enemigo, superando las actuales limitaciones técnicas y estratégicas.

El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer la industria de defensa del Reino Unido, respaldando tanto la innovación tecnológica como el crecimiento industrial. El Ministerio de Defensa británico ha lanzado un concurso para acelerar el desarrollo y la fabricación de estos misiles, que podrán transportar una ojiva de 200 kilogramos y alcanzar más de 500 kilómetros.

El ministro de Defensa, John Healey, ha declarado que “los ataques de la noche del jueves solo demuestran cómo Putin cree que puede actuar con impunidad, atacando zonas civiles con armamento avanzado”. Healey ha subrayado el compromiso del Reino Unido para dotar a Ucrania de los recursos necesarios para plantar cara a Rusia. “Estamos decididos a poner armas de última tecnología en manos de los ucranianos mientras contraatacan”, ha asegurado el ministro.

Rusia lanzó un ataque con más de 200 drones contra Ucrania durante la Nochevieja

Características y objetivos del ‘Nightfall’

El misil ha sido diseñado para operar en entornos de alta amenaza, con la capacidad de resistir interferencias electromagnéticas y ser lanzado desde diferentes vehículos. Según el Ministerio, cada misil tendrá un precio máximo de 800.000 libras, con una producción estimada de 10 sistemas mensuales, lo que busca ofrecer una solución de largo alcance eficaz y rentable.

Además de potenciar la capacidad ofensiva de Kiev, ‘Nightfall’ representa un esfuerzo por consolidar la autonomía tecnológica y la resiliencia industrial del Reino Unido. El proyecto prevé que tres equipos industriales obtengan contratos de nueve millones de libras cada uno para diseñar, desarrollar y entregar los primeros tres misiles en un plazo de 12 meses, con pruebas de lanzamiento programadas para el próximo año.

Innovación militar y relevancia estratégica

El proyecto se apoya en el compromiso sostenido del Reino Unido con Ucrania, que ya ha incluido la donación de miles de drones de ataque. Los requerimientos técnicos del programa se comunicaron a las empresas del sector el 19 de diciembre de 2025. Las propuestas para el desarrollo del misil deberán presentarse antes del 9 de febrero de 2026, con la adjudicación de los contratos prevista para marzo del mismo año.

El Ministerio de Defensa británico ha destacado que no solo servirá para fortalecer la defensa ucraniana, sino que también sentará las bases de futuros programas de misiles de largo alcance para las propias fuerzas armadas del Reino Unido. El enfoque del proyecto se centra en la creación rápida de prototipos, la escalabilidad de la fabricación y la resistencia frente a la guerra electrónica, factores que buscan responder a las necesidades de los conflictos contemporáneos y futuros en Europa.

“Una Europa segura necesita una Ucrania fuerte. Estos nuevos misiles británicos de largo alcance mantendrán a Ucrania en la lucha y le darán a Putin otra preocupación”, afirmó Luke Pollard, ministro de Preparación para la Defensa e Industria. En el comunicado, el Gobierno explica que se reducirán los trámites para acelerar su entrega a las fuerzas ucranianas.

<br>

Temas Relacionados

Reino UnidoUcraniaRusiaGuerraEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores

El precio de la vivienda de segunda mano supera ya los 7.000 euros por metro cuadrado en cinco ciudades y Madrid y Barcelona no están ni en el top 10

Baleares acapara los cuatro primeros puestos del ránking de municipios más caros, confirmando la concentración del encarecimiento en las zonas más afectadas por el turismo

El precio de la vivienda

Primera rueda de prensa de Arbeloa como entrenador del Real Madrid: “Ayer hablé con Xabi, todos sabéis la amistad que me une con él”

“Es un día especial, como lo han sido todos los que he formado parte del Real Madrid”, ha comenzado el nuevo entrenador del club blanco

Primera rueda de prensa de

Detenido en Huelva un encargado agrícola acusado de explotación sexual y laboral a temporeras migrantes en situación irregular

Las declaraciones de las víctimas describen un sistema de coerción en el que el temor a perder el empleo o ser denunciadas era utilizado como herramienta de control y sometimiento

Detenido en Huelva un encargado

Jordi Cruz, chef Michelin: “Hay un truco para saber si cocinamos nuestras verduras desde agua fría o caliente”

Cocer vegetales, tanto verduras y hortalizas como raíces o tubérculos, es una cuestión de salinidad y, sobre todo, de temperatura

Jordi Cruz, chef Michelin: “Hay
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso no retirará la Medalla

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

Condenado a una multa de 900 euros un taxista que no devolvió un Bizum de 35,20 euros que un cliente le envío por error

Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios

Feijóo comparecerá a finales de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

Un trabajador autónomo de la construcción que sufre ataques diarios de epilepsia consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

Conoce cuáles son las mejores

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio de la vivienda de segunda mano supera ya los 7.000 euros por metro cuadrado en cinco ciudades y Madrid y Barcelona no están ni en el top 10

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 enero

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”