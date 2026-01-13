Reino Unido desarrolla el ‘Nightfall’: el nuevo misil balístico de largo alcance con una capacidad de 500 kilómetros que entregará a Ucrania

Foto archivo. Una batería antiaérea de misiles Patriot. EFE/Manuel Bruque

El Gobierno británico ha anunciado el desarrollo de un nuevo misil balístico táctico de largo alcance, el ‘Nightfall’, que será destinado a Ucrania como parte de su apoyo militar frente a la invasión rusa. Según el comunicado oficial, objetivo es proporcionar a las fuerzas ucranianas una capacidad de ataque profundo sobre territorio enemigo, superando las actuales limitaciones técnicas y estratégicas.

El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer la industria de defensa del Reino Unido, respaldando tanto la innovación tecnológica como el crecimiento industrial. El Ministerio de Defensa británico ha lanzado un concurso para acelerar el desarrollo y la fabricación de estos misiles, que podrán transportar una ojiva de 200 kilogramos y alcanzar más de 500 kilómetros.

El ministro de Defensa, John Healey, ha declarado que “los ataques de la noche del jueves solo demuestran cómo Putin cree que puede actuar con impunidad, atacando zonas civiles con armamento avanzado”. Healey ha subrayado el compromiso del Reino Unido para dotar a Ucrania de los recursos necesarios para plantar cara a Rusia. “Estamos decididos a poner armas de última tecnología en manos de los ucranianos mientras contraatacan”, ha asegurado el ministro.

Rusia lanzó un ataque con más de 200 drones contra Ucrania durante la Nochevieja

Características y objetivos del ‘Nightfall’

El misil ha sido diseñado para operar en entornos de alta amenaza, con la capacidad de resistir interferencias electromagnéticas y ser lanzado desde diferentes vehículos. Según el Ministerio, cada misil tendrá un precio máximo de 800.000 libras, con una producción estimada de 10 sistemas mensuales, lo que busca ofrecer una solución de largo alcance eficaz y rentable.

Además de potenciar la capacidad ofensiva de Kiev, ‘Nightfall’ representa un esfuerzo por consolidar la autonomía tecnológica y la resiliencia industrial del Reino Unido. El proyecto prevé que tres equipos industriales obtengan contratos de nueve millones de libras cada uno para diseñar, desarrollar y entregar los primeros tres misiles en un plazo de 12 meses, con pruebas de lanzamiento programadas para el próximo año.

Innovación militar y relevancia estratégica

El proyecto se apoya en el compromiso sostenido del Reino Unido con Ucrania, que ya ha incluido la donación de miles de drones de ataque. Los requerimientos técnicos del programa se comunicaron a las empresas del sector el 19 de diciembre de 2025. Las propuestas para el desarrollo del misil deberán presentarse antes del 9 de febrero de 2026, con la adjudicación de los contratos prevista para marzo del mismo año.

El Ministerio de Defensa británico ha destacado que no solo servirá para fortalecer la defensa ucraniana, sino que también sentará las bases de futuros programas de misiles de largo alcance para las propias fuerzas armadas del Reino Unido. El enfoque del proyecto se centra en la creación rápida de prototipos, la escalabilidad de la fabricación y la resistencia frente a la guerra electrónica, factores que buscan responder a las necesidades de los conflictos contemporáneos y futuros en Europa.

“Una Europa segura necesita una Ucrania fuerte. Estos nuevos misiles británicos de largo alcance mantendrán a Ucrania en la lucha y le darán a Putin otra preocupación”, afirmó Luke Pollard, ministro de Preparación para la Defensa e Industria. En el comunicado, el Gobierno explica que se reducirán los trámites para acelerar su entrega a las fuerzas ucranianas.

<br>