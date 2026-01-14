Continúa el derribo del mítico restaurante Baobab de Madrid, considerado de interés cultural, pese a la suspensión de las obras

Obreros trabajan en el tejado del restaurante Baobab de Madrid. (Lydia Hernández Téllez/Infobae España)

Los vecinos del barrio de Lavapiés (Madrid) han denunciado este miércoles que las obras de demolición del restaurante Baobab, ubicado en el número 1 de la calle Cabestreros, han continuado pese a la orden de suspensión emitida por el Ayuntamiento de Madrid. El edificio, que data del siglo XVII, es uno de los pocos que se conservan de la época del Madrid de los Austrias, pero el actual propietario había decidido tirarlo abajo para construir un nuevo hotel en la capital.

Desde el PSOE madrileño, el diputado Antonio Giraldo solicitó el 10 de enero la suspensión urgente e inmediata del derribo del inmueble. Tras una denuncia por parte de los socialistas ante la Fiscalía de Madrid por un posible delito de daños al patrimonio, el consistorio de la ciudad ordenó la suspensión cautelar de las obras. Sin embargo, esta misma mañana, los operarios aparecían de nuevo y continuaban los trabajos en el tejado.

“Desde el momento en que se firma el decreto de suspensión, las obras están fuera de título habilitante, no tienen licencia y por tanto son ilegales”, ha valorado Giraldo a Infobae España desde las inmediaciones del edificio. “Hay muchísimos indicios de que podría tratarse de un edificio del caserío tradicional del siglo XVII o incluso anterior de la villa de Madrid. Otros edificios similares están protegidos y hay muy poquitos ya por la ciudad”, ha expresado. Más allá de su valor histórico, el local funcionó durante años como un restaurante senegalés, el Baobab, que cerró en el año 2020 porque el propietario no quiso renovar el alquiler.

El diputado ha explicado que el propietario del inmueble había sido notificado, pero todavía no se había comunicado a la empresa que ejecutaba los trabajos. “Esta técnica me la conozco bien: elimina al menos el tejado que en un par de meses el agua te hace el trabajo ella sola”, interpretaba esta mañana el socialista en sus redes sociales.

Al lugar de los hechos han acudido dos agentes de la policía local, que han notificado la suspensión y han procedido a la paralización de la demolición. Las obras han continuado hasta el mediodía.

Piden protección para el Baobab

Exterior del antiguo restaurante senegalés Baobab en Lavapiés. (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado frenar el derribo del Baobab, que si bien ahora carece de protección oficial, debería estar considerado como Bien de Interés Cultural (BIC). En un escrito remitido al Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, el PSOE asegura haber accedido a “documentación original y fidedigna” que acreditan que el edificio podría remontarse “con alta probabilidad” al 1652, momento en el que fue recogido por Pedro de Teixeira en el plano de la villa de Madrid.

“Con muy alta probabilidad, se trata de uno de los pocos ejemplos de edificaciones del caserío tradicional de la Villa de Madrid fechable, al menos, en el siglo XVII en este sector de la ciudad”, valoran los socialistas. “Es inaudito a la par que vergonzoso que estos edificios no estén hoy protegidos por su alto valor histórico y tipológico, como testigos mudos de la Villa de Madrid de, al menos, Felipe IV. Pueden ser incluso anteriores. De los pocos de caserío tradicional que quedan", valoró Giraldo el pasado sábado en sus redes sociales.

El edificio se convirtió en el Baobab en el año 2005, cuando Ibu Ndiaye alquiló el local para instalar el que sería el restaurante senegalés más conocido en un barrio con una comunidad africana cada vez más consolidada. A su lado, una pensión daba cobijo a paisanos de Ndiaye hasta que, en el año 2020, se vieron forzados a echar el cierre.