Zelensky pidió a los aliados acelerar el envío de ayudas a Ucrania ante la escalada de ataques rusos

Kiev ha denunciado impactos directos sobre cargueros bajo banderas extranjeras, mientras los servicios de emergencia intervienen para controlar incendios y proteger rutas comerciales esenciales

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, solicitó a los aliados occidentales acelerar el envío de ayudas militares y sistemas de defensa aérea ante la intensificación de los ataques rusos durante el invierno en territorio ucraniano. Según el mandatario, en un mensaje publicado en la red social X, fuerzas rusas lanzaron cerca de 300 drones de ataque, en su mayoría del modelo shahed, junto con 18 misiles balísticos y 7 de crucero, dirigidos principalmente contra infraestructuras energéticas y subestaciones.

Zelensky destacó que la ofensiva provocó una “extensa destrucción de infraestructura residencial y civil”, afectando a las regiones de Dnipropetrovsk, Zhitomir, Zaporizhzhia, Kiev, Odesa, Sumy, Kharkiv y Donetsk. Entre los términos resaltados por el mandatario, subrayó que “el apoyo a Ucrania es indetenible” y remarcó la urgencia de recibir misiles para los sistemas de defensa aérea, especialmente durante el invierno, llamando a que se aceleren las entregas acordadas con Estados Unidos y Europa.

Durante la noche, un ataque ruso contra la ciudad nororiental de Kharkiv dejó al menos cuatro muertos y varios heridos, según informaron autoridades locales este martes. El gobernador regional, Oleg Synegubov, detalló en Telegram que seis personas resultaron heridas tras el impacto registrado durante la madrugada en las afueras de la ciudad. Imágenes difundidas por la oficina del fiscal regional muestran a equipos de emergencia trabajando entre los restos de un edificio de la empresa postal Nova Poshta, que sufrió daños severos. El alcalde Igor Terekhov informó que un dron ruso de largo alcance impactó contra una instalación médica infantil en el interior de Kharkiv, provocando un incendio, aunque no se reportaron víctimas en ese episodio.

Los bombardeos rusos también alcanzaron otras regiones del país. En Odesa, ataques en dos oleadas dañaron edificios residenciales, un hospital y un jardín de infantes, según indicó el gobernador regional Sergiy Lysak, quien añadió que al menos cinco personas resultaron heridas. En la región de Kiev, cientos de miles de hogares permanecen sin electricidad, mientras que las autoridades han desplegado “puntos de invencibilidad” para asistir a la población afectada.

Desde hace meses, Rusia mantiene una campaña diaria de ataques con drones y misiles contra distintas zonas de Ucrania, con énfasis en la infraestructura energética, lo que ha agravado la situación del suministro eléctrico en pleno invierno, de acuerdo con las autoridades ucranianas. La semana pasada, Moscú empleó un misil balístico con capacidad nuclear tipo Oreshnik, lo que motivó condenas de aliados de Ucrania. Washington calificó el lanzamiento como una “peligrosa e inexplicable escalada de esta guerra”, según declaraciones oficiales.

En paralelo, el Gobierno ucraniano denunció nuevas agresiones contra barcos civiles en el mar Negro. El lunes, el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba, reportó en redes sociales que un dron enemigo alcanzó un carguero con bandera de Panamá que esperaba entrar a puerto para cargar aceite vegetal, dejando un tripulante herido. Kuleba indicó que los servicios de rescate marítimo lograron extinguir el incendio en la embarcación. En otro incidente, un buque bajo bandera de San Marino que transportaba grano también fue atacado, aunque no se registraron víctimas y pudo continuar su trayecto.

Kuleba enfatizó que estos episodios representan “otra prueba de que Rusia está atacando deliberadamente barcos civiles, el comercio internacional y la seguridad marítima”. En semanas recientes, se han producido varios ataques contra embarcaciones civiles en el mar Negro, mientras que Ucrania ha lanzado drones contra buques de terceros países que, según Kiev, formarían parte de una flota fantasma rusa utilizada para eludir sanciones internacionales.

