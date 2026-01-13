Zelenski reclama "nuevos paquetes de asistencia" a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

El ataque de misiles en Korotich, situado en la provincia de Járkov, tuvo como blanco una sede de correos y terminó con la vida de cuatro personas, según lo confirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Tras este suceso, el presidente demandó a la comunidad internacional la entrega de "nuevos paquetes de asistencia" para Ucrania, argumentando que la situación generada por la reciente ofensiva rusa subraya la urgencia de fortalecer los sistemas de defensa del país en pleno invierno, informó la agencia Europa Press.

Tal como reportó Europa Press, Zelenski señaló que resulta imprescindible que las naciones aliadas aceleren las entregas de ayuda ya comprometidas, especialmente desde Estados Unidos y países europeos. En sus declaraciones, el mandatario subrayó la presión que significan los continuos ataques sobre infraestructuras vitales ucranianas. "Son necesarios a diario misiles para los sistemas de defensa aérea, especialmente durante el invierno", expresó el mandatario en redes sociales, según publicó Europa Press, enfatizando que “el mundo puede responder a este terror ruso con nuevos paquetes de asistencia para Ucrania”.

Europa Press detalló que según Zelenski, el ataque del martes tuvo como blanco principal instalaciones del sistema eléctrico nacional. El presidente confirmó que la ofensiva provocó amplios daños no sólo en infraestructuras residenciales, sino también en otros activos civiles fundamentales. Las provincias afectadas abarcaron Dnipropetrovsk, Yítomir, Zaporiyia, Kiev, Odesa, Sumi, Járkov y Donetsk, áreas en las que se han multiplicado los cortes de electricidad y se han registrado numerosos residentes sin acceso a servicios básicos.

“Sin propósito militar alguno, Rusia lanzó misiles contra una sede postal en Korotich, en Járkov, matando a cuatro personas”, manifestó el presidente, palabras citadas por Europa Press, y remarcó que la situación en la región de Kiev es particularmente alarmante debido a los cortes que han dejado a cientos de miles de hogares sin energía eléctrica.

De acuerdo al mismo reporte, Zelenski insistió en que el Gobierno ruso debe comprender que las bajas temperaturas por sí solas no le permitirán conseguir una ventaja militar en el conflicto. Hizo un llamado a no disminuir el apoyo internacional y destacó que “cada ataque de este tipo contra la vida es un recordatorio de que el apoyo a Ucrania no puede detenerse”, según consignó Europa Press.

El presidente también mencionó que, frente a las múltiples ofensivas y la destrucción que generan los bombardeos, la solidaridad entre la ciudadanía ucraniana se mantiene como un factor relevante para sostener la resistencia. Destacó que en los lugares donde Rusia intenta destruir, las personas dentro del territorio ucraniano continúan apoyándose mutuamente, y recalcó la importancia de conservar esa “resiliencia interna” en el actual contexto.

La demanda del líder ucraniano por nuevos envíos de municiones, especialmente misiles para los sistemas antiaéreos, surge en un período en el que las temperaturas invernales complican la vida cotidiana y el funcionamiento de las infraestructuras básicas. Esto agrava la vulnerabilidad de la población civil ante los ataques dirigidos a servicios como la energía eléctrica, vital en los meses más fríos. El mandatario hizo hincapié en el riesgo humanitario y socioeconómico que implican estas acciones, lo que explica su insistencia en exigir la aceleración inmediata de los acuerdos ya alcanzados con socios internacionales.

La secuencia de bombardeos lanzados por las fuerzas armadas rusas durante las últimas jornadas introdujo obstáculos adicionales al esfuerzo de reconstrucción y a las rutinas diarias en diferentes provincias, junto con pérdidas humanas y daños materiales. Europa Press añadió que Zelenski reafirmó que el suministro sostenido y ágil de recursos defensivos permitirá a Ucrania mantener sus capacidades de respuesta y protección frente a la campaña de ataques dirigida contra infraestructura civil y energética. El presidente concluyó refiriéndose al carácter reiterado de los ataques y la necesidad de que la comunidad internacional se mantenga involucrada de forma constante con el esfuerzo ucraniano.