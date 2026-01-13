España

Denuncian a un geriátrico de Sevilla por la muerte de un hombre dependiente de 80 años por imprudencia grave y abandono

La familia del anciano, que falleció el 4 de enero, sostiene que se produjo un incumplimiento de los protocolos de control y la omisión de una actuación urgente frente al deterioro de su salud

Guardar
Las manos de un anciano
Las manos de un anciano en una imagen de recurso. (Adobe Stock)

La familia de un hombre de 80 años que falleció en el Centro Residencial REIFS Guadaíra, en Sevilla, ha denunciado ante un juzgado de instrucción al geriátrico al considerar que el residente, quien se encontraba en situación de dependencia, no recibió una atención adecuada ni las medidas preventivas necesarias. Los familiares también sostienen que se produjo un incumplimiento de los protocolos de control y la omisión de una actuación urgente frente al deterioro de la salud del anciano.

La denuncia señala que la presunta negligencia y la falta de respuesta habrían contribuido de forma directa al fallecimiento, ocurrido el pasado 4 de enero. Los hechos descritos apuntan a posibles delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y abandono de persona dependiente, a la espera de la calificación definitiva que resulte de la investigación judicial. También se reclama la responsabilidad civil derivada de los daños causados a los familiares.

“La interposición de esta denuncia responde al legítimo derecho de la familia a conocer la verdad de lo ocurrido y a exigir responsabilidades, así como a la necesidad de garantizar que las personas mayores y dependientes reciban la atención y protección que les reconoce la ley cuando se encuentran bajo cuidado institucional”, ha explicado en un comunicado José Antonio Sires, abogado de la familia.

“No es un caso aislado”

Los denunciantes consideran, además, que este no es un caso aislado, ya que existe un antecedente judicial previo en otro centro del mismo grupo empresarial, el Centro Residencial REIFS Utrera, donde una sentencia firme reconoció hechos similares relacionados con deficiencias en la atención asistencial.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Una gestión que empeora

El pasado mes de diciembre, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) denunció un empeoramiento en la gestión del sistema de la dependencia en la comunidad, donde, según sus datos, con fecha a 7 de diciembre de 2025 habían fallecido 6.784 personas mientras esperaban acceder a una prestación por dependencia. Esta cifra supera a la que se registró durante todo 2024, cuando fueron 5.751 los fallecidos en lista de espera.

Por otro lado, un análisis de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, publicado en 2024, reveló graves carencias en la dotación de personal en las residencias de mayores de la comunidad, un déficit que pone en riesgo la atención y seguridad de las personas mayores dependientes. El informe mostró que, en el turno de noche, un solo gerocultor llega a atender hasta 43 residentes, lejos de la ratio recomendada de un profesional por cada 3,3 usuarios. Por la mañana, la proporción es de un gerocultor por cada 13,5 residentes y, por la tarde, uno por cada 18,8.

Ese informe destacó que la situación era especialmente preocupante en lo que respecta al personal de enfermería. El 61,6% de las residencias analizadas no alcanzó la ratio mínima exigida y el 84,7% carecía de personal de enfermería durante las noches.

Temas Relacionados

Negligencias médicasJusticiaSevillaAndalucíaPersonas mayoresDependenciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

El ministro Albares lo ha comunicado en declaraciones para ‘Catalunya Ràdio’, trasladando también “muchísima preocupación” por la situación en curso y anunciando que recordarán al embajador que “hay que respetar el derecho a manifestación pacífica de los iraníes”

Exteriores convoca al embajador de

El único mamífero de sangre fría vive 10 veces más de lo normal: no puede sufrir cáncer y puede estar una hora sin respirar

La especie es una excepción para la evolución y cuenta con su propio sistema de comunicación

El único mamífero de sangre

La Aemet avisa de un cambio de tiempo con nuevos frentes atlánticos que traen viento, lluvia y frío: estas son las regiones más afectadas

Las temperaturas bajarán a partir del viernes, de modo que se esperan heladas generalizadas en el interior de España durante el fin de semana

La Aemet avisa de un

Un estudio revela la relación entre castración y longevidad en las mascotas: “Las hormonas gonadales tienen un impacto importante en la vejez”

La investigación canadiense apunta que la castración está relacionada con la fragilidad de los perros mayores

Un estudio revela la relación

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores convoca al embajador de

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

Las elecciones en Castilla y León, abocadas al 15 de marzo: Mañueco agotará la legislatura

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa anuncia que presentará una petición formal para salir de la OTAN, una “alianza al servicio de los Estados Unidos”

Apartan de la Armada a un militar tras dar positivo por consumo de cocaína en cuatro controles fuera de servicio

Improcedente el despido de una moza de cuadras del ‘Refugio del Burrito’ a la que le imputaron todas las quejas presentadas por la plantilla contra el centro

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

Francisco Fernández, experto en recursos humanos, explica cómo afrontar una subida de sueldo en 2026

Cuál es el precio de la gasolina este 13 de enero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”