Denuncian a un geriátrico de Sevilla por la muerte de un hombre dependiente de 80 años por imprudencia grave y abandono

La familia de un hombre de 80 años que falleció en el Centro Residencial REIFS Guadaíra, en Sevilla, ha denunciado ante un juzgado de instrucción al geriátrico al considerar que el residente, quien se encontraba en situación de dependencia, no recibió una atención adecuada ni las medidas preventivas necesarias. Los familiares también sostienen que se produjo un incumplimiento de los protocolos de control y la omisión de una actuación urgente frente al deterioro de la salud del anciano.

La denuncia señala que la presunta negligencia y la falta de respuesta habrían contribuido de forma directa al fallecimiento, ocurrido el pasado 4 de enero. Los hechos descritos apuntan a posibles delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y abandono de persona dependiente, a la espera de la calificación definitiva que resulte de la investigación judicial. También se reclama la responsabilidad civil derivada de los daños causados a los familiares.

“La interposición de esta denuncia responde al legítimo derecho de la familia a conocer la verdad de lo ocurrido y a exigir responsabilidades, así como a la necesidad de garantizar que las personas mayores y dependientes reciban la atención y protección que les reconoce la ley cuando se encuentran bajo cuidado institucional”, ha explicado en un comunicado José Antonio Sires, abogado de la familia.

“No es un caso aislado”

Los denunciantes consideran, además, que este no es un caso aislado, ya que existe un antecedente judicial previo en otro centro del mismo grupo empresarial, el Centro Residencial REIFS Utrera, donde una sentencia firme reconoció hechos similares relacionados con deficiencias en la atención asistencial.

Una gestión que empeora

El pasado mes de diciembre, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) denunció un empeoramiento en la gestión del sistema de la dependencia en la comunidad, donde, según sus datos, con fecha a 7 de diciembre de 2025 habían fallecido 6.784 personas mientras esperaban acceder a una prestación por dependencia. Esta cifra supera a la que se registró durante todo 2024, cuando fueron 5.751 los fallecidos en lista de espera.

Por otro lado, un análisis de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, publicado en 2024, reveló graves carencias en la dotación de personal en las residencias de mayores de la comunidad, un déficit que pone en riesgo la atención y seguridad de las personas mayores dependientes. El informe mostró que, en el turno de noche, un solo gerocultor llega a atender hasta 43 residentes, lejos de la ratio recomendada de un profesional por cada 3,3 usuarios. Por la mañana, la proporción es de un gerocultor por cada 13,5 residentes y, por la tarde, uno por cada 18,8.

Ese informe destacó que la situación era especialmente preocupante en lo que respecta al personal de enfermería. El 61,6% de las residencias analizadas no alcanzó la ratio mínima exigida y el 84,7% carecía de personal de enfermería durante las noches.