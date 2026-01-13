Carlos Casado, médico endocrino: “Estos seis parámetros predicen tu riesgo de infarto”

Estos factores pueden ayudar a predecir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. (Montaje Infobae)

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de fallecimiento en España y entre ellas, los accidentes cardiovasculares destacan por su alta mortalidad. Sin embargo, la mayoría de ellos son prevenibles, pues los infartos vienen siempre ligados a al menos un factor de riesgo.

Así lo evidenció una reciente investigación coordinada por Northwestern Medicine y la Universidad de Yonsei, que mostró que más del 99% de los casos, quienes sufren un infarto, ictus o insuficiencia cardiaca tenían al menos un factor de riesgo por encima de lo considerado óptimo antes del primer incidente.

“El riesgo cardiovascular real se construye con datos que muchas veces nadie te explica”, asegura en sus redes sociales Carlos Casado, médico endocrinólogo experto en obesidad. El doctor ha compartido en sus redes sociales (@dr.carloscasado) los seis parámetros que ayudan a predecir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y que miden la salud del corazón.

Seis indicadores de riesgo para el corazón

Glucosa en ayunas. Según el especialista, medir los niveles de glucosa en sangre durante un periodo de ayuno “nos habla de cómo maneja tu cuerpo el azúcar en reposo, lo que contribuye a un riesgo de desarrollar . Según el especialista, medir los niveles de glucosa en sangre durante un periodo de ayuno “nos habla de cómo maneja tu cuerpo el azúcar en reposo, lo que contribuye a un riesgo de desarrollar problemas metabólicos o de diabetes tipo 2 ″. Hemoglobina glicosilada. Se trata de un análisis de sangre utilizado para la diabetes tipo 2 y la prediabetes, que mide el nivel promedio de glucosa en los tres meses previos a la prueba. Este test “nos habla mejor de cómo ha estado tu glucosa en los últimos tres meses”, dice Casado, lo que puede ayudar a predecir problemas cardiovasculares. Perfil de colesterol completo. El colesterol se refiere a las partículas grasas que circulan por el organismo. Normalmente, los niveles de LDL (Lipoproteína de Baja Densidad), . El colesterol se refiere a las partículas grasas que circulan por el organismo. Normalmente, los niveles de LDL (Lipoproteína de Baja Densidad), conocido comúnmente como “colesterol malo” , se relacionan linealmente con el riesgo de infarto, pero el doctor Casado insiste en la importancia de analizar “el colesterol completo”, a la par que “ LDL, HDL, triglicéridos”. “El riesgo cardiovascular depende del equilibrio entre ellos, no solo un número”, asegura el especialista. Lipoproteína A. Las lipoproteínas son partículas que transportan colesterol a través del torrente sanguíneo. Concretamente, las lipoproteínas A son un tipo de colesterol malo que no dependen de la dieta ni el ejercicio, sino de la genética. Este indicador “nos habla del riesgo cardiovascular que persiste a pesar de hacer todas las cosas bastante bien”, explica el endocrinólogo. Presión arterial. Es un indicador principal del riesgo de sufrir un infarto. Por ello, el doctor recomienda realizar mediciones de forma periódicoa. “Una medición correcta y repetida en el tiempo es una de las herramientas más importantes para prevenir infartos e ictus”, valora en su vídeo. Perímetro de cintura. En los últimos años, la medida del perímetro abdominal . En los últimos años, la medida del perímetro abdominal ha ido sustituyendo al popular IMC como indicador de la salud de las personas, pues mide la grasa visceral que rodea a los órganos. “El perímetro de cintura no es una cuestión estética. Nos indica cuánta grasa hay a nivel de los órganos como el páncreas o el hígado, lo que nos habla mucho del riesgo metabólico y cardiovascular. En muchos casos, informa mejor que el peso o el índice de masa corporal”, defiende el doctor Casado.

Todas estas pruebas “deben ser siempre prescritas y analizadas por un médico especializado”, indica.