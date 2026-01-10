Vecinos desalojados y una obra para separar las tuberías del gas: lo que se sabe hasta el momento de la explosión del edificio de Carabanchel

Imágenes del operativo de los Bomberos de Madrid en el edificio

Este viernes, sobre las 16.30 horas, un edificio de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel, ha sufrido una explosión que ha dejado una persona fallecida (una mujer de 80 años) y nueve heridos, entre los que se encuentran el marido de la víctima, de 84 años. La deflagración ha provocado el colapso del forjado del tejado, que se ha derrumbado sobre la cuarta planta del inmueble.

Según apuntaron desde el SAMUR, la mujer fallecida había quedado semienterrada por los escombros y presentaba heridas a consecuencia de la explosión. Su marido fue evacuado a un hospital, al igual que un joven de 27 años. El resto de los heridos, todos ellos de carácter leve, fueron atendidos en el lugar de los hechos. El jefe del cuerpo de Bomberos de Madrid, Carlos Marín, señaló ayer que “no hay indicios de ninguna desaparición”.

Los especialistas de Científica de la Policía Nacional serán los encargados de recoger las pruebas necesarias para investigar el motivo del derrumbe cuando las condiciones del edificio les permitan entrar. Sin embargo, las autoridades ya apuntan a que “presumiblemente” el incidente se ha producido por una explosión de gas; una hipótesis que han compartido también la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se han trasladado hasta la calle Azcoitia.

Vista del edificio del número 36 la calle Azcoitia, de cuatro plantas, en el distrito madrileño de Carabanchel, donde una persona ha muerto y al menos otras nueve han resultado heridas este viernes tras un explosión. (Víctor Lerena/EFE)

Los vecinos recibieron un comunicado sobre el corte temporal del suministro de gas por una obra

En el edificio de Carabanchel en el que se ha producido el derrumbe, en el número 36, se estaban efectuando unas obras de revestimiento, por lo que la fachada del inmueble presentaba andamios. En el momento de los hechos, sin embargo, ningún obrero se encontraba en el lugar, según ha señalado EFE en base a las declaraciones del supervisor de guardia de los Bomberos de Madrid, José Luis Legido.

Según las primeras hipótesis, esta actuación presumiblemente no habría tenido relación con la explosión. No obstante, los vecinos del número 34, el inmueble colindante al que ha sufrido el derrumbe, han explicado a la citada agencia que en dicho edificio se estaba realizando una obra para separar las tuberías del gas.

EFE ha señalado que los habitantes de la finca colindante recibieron el día anterior un comunicado en el que se les informaba del corte temporal del suministro durante esta actuación, que se realizaría el viernes a partir de las 09.00 horas. Así, se les instaba a cerrar todas las llaves de gas de las viviendas y locales. Sin embargo, las autoridades todavía continúan investigando el suceso para comprobar si esta obra podría haber tenido relación con el derrumbe.

Explosión de la vivienda en Carabanchel, este viernes. (Emergencias Madrid)

Los vecinos del 36 y 38 son desalojados por los daños estructurales

La explosión ha afectado tanto al número 36 como al 38, inmuebles de 16 viviendas cada una que comparten una misma entrada. Los daños ocasionados por la explosión han obligado al desalojo durante varios días de las casas de ambos edificios, cuyos habitantes han podido recibir una alternativa habitacional por parte de Samur Social Madrid si así lo requerían: del número 36 se ha alojado a 28 personas de 6 viviendas y el 38 a 12 personas de 4 viviendas; todas ellas, según ha informado Emergencias Madrid, han pasado la noche en un hotel, a excepción de una unidad familiar de 3 miembros y un perro, que lo han hecho en un centro social.

Mientras tanto, los vecinos de los números 32 y 34, en la misma calle en la que se ha producido el incidente, pudieron regresar ayer a sus hogares.

*Con información de EFE