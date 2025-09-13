Una explosión en un bar de Vallecas, Madrid, deja 14 heridos, uno de ellos en estado grave

Explosión en un bar de Puente de Vallecas deja 14 heridos, uno de gravedad. (Imagen: X/Emergencias Madrid)

Una fuerte explosión registrada este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas, ha dejado un total de 14 personas heridas, una de ellas en estado grave, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso se produjo en torno a las 15:00 horas y afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar con 17 unidades, trabajando en el desescombro y en el control del edificio afectado, mientras que 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos del SUMMA 112 atienden a las víctimas y buscan posibles personas atrapadas entre los restos.

De las 14 personas atendidas, trece presentan heridas leves y una se encuentra en estado grave. Las autoridades sanitarias continúan evaluando la situación mientras los equipos de emergencia mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad.

La Policía Local ha cortado el acceso para que los bomberos realicen las tareas de desescombros. (Imagen: X/Emergencias Madrid)

Por su parte, la policía local ha regulado el tráfico en la calle Manuel Maroto, que ha sido cortada al tránsito debido a los trabajos de seguridad y desescombro. Las causas de la explosión aún no han sido confirmadas, y se espera que los equipos de investigación determinen el origen del incidente en las próximas horas.

*Noticia en ampliación