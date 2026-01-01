Hallan sin vida al montañero sepultado por un alud en Huesca

Un agente de los grupos de rescate de alta montaña de la Guardia Civil en una operación en Huesca (Guardia Civil / Europa Press)

El montañero que quedó atrapado este miércoles por la noche tras verse sorprendido por un alud mientras practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca), ha sido hallado sin vida, según ha informado este jueves la Guardia Civil de Montaña.

El suceso tuvo lugar en torno a las 20:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando el 112 de Aragón recibió el aviso del accidente ocurrido en el Pirineo Central. El montañero se encontraba acompañado por otra persona, que logró descender hasta el refugio de Urdiceto para dar la alerta y activar el operativo de rescate, según informó el servicio de emergencias.

Desde el refugio se movilizaron los recursos de emergencia y se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Montaña, que asumió la coordinación del dispositivo. Los equipos de rescate estimaban entonces que el acceso a la zona afectada requería varias horas de marcha a pie.

Hallazgo del cuerpo sin vida

Durante la madrugada y la mañana de este jueves 1 de diciembre de 2026, especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), junto a agentes con perros de rescate, han participado en las labores de búsqueda, que finalmente han concluido con el hallazgo del cuerpo sin vida del montañero sepultado por el alud, ha informado el Gobierno de Aragón.

*Con información de EFE y Europa Press