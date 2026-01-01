España

Hallan sin vida al montañero sepultado por un alud en Huesca

El accidente ocurrió mientras practicaba raquetas en el valle pirenaico de Bielsa y activó un amplio operativo de rescate

Guardar
Un agente de los grupos
Un agente de los grupos de rescate de alta montaña de la Guardia Civil en una operación en Huesca (Guardia Civil / Europa Press)

El montañero que quedó atrapado este miércoles por la noche tras verse sorprendido por un alud mientras practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca), ha sido hallado sin vida, según ha informado este jueves la Guardia Civil de Montaña.

El suceso tuvo lugar en torno a las 20:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando el 112 de Aragón recibió el aviso del accidente ocurrido en el Pirineo Central. El montañero se encontraba acompañado por otra persona, que logró descender hasta el refugio de Urdiceto para dar la alerta y activar el operativo de rescate, según informó el servicio de emergencias.

Desde el refugio se movilizaron los recursos de emergencia y se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Montaña, que asumió la coordinación del dispositivo. Los equipos de rescate estimaban entonces que el acceso a la zona afectada requería varias horas de marcha a pie.

Hallazgo del cuerpo sin vida

Durante la madrugada y la mañana de este jueves 1 de diciembre de 2026, especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), junto a agentes con perros de rescate, han participado en las labores de búsqueda, que finalmente han concluido con el hallazgo del cuerpo sin vida del montañero sepultado por el alud, ha informado el Gobierno de Aragón.

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

SucesosHuescaMontañaGuardia Civil112PirineosFallecidosAragónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Polémica en Francia por la nacionalización de George Clooney: “No se envía un buen mensaje”

Varios miembros del Gobierno han expresado sus reservas ante lo que consideran “falta de equidad”

Polémica en Francia por la

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

Varios muertos y heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

En el momento del incidente, más de 100 personas se encontraban en el local, según datos policiales

Varios muertos y heridos en

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 1 de enero

El precio de los combustibles se modifica diariamente

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El calendario judicial de 2026:

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

Estas son las novedades de la DGT que entrarán en vigor en 2026: la baliza V-16, un catálogo de señales actualizado y una normativa renovada

El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 1 de enero

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 1 de enero

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco