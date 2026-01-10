54 carreteras afectadas por la nieve, temperaturas de dos grados bajo cero y lluvias en el norte: los efectos de la borrasca este sábado

Un hombre camina sobre la nieve en Vitoria esta semana. (EFE/L. Rico)

Los avisos meteorológicos provocados por la borrasca Goretti afectan este sábado a 17 provincias distribuidas en 10 comunidades autónomas y Melilla, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la jornada, el descenso de las temperaturas mínimas dejará registros de hasta -2ºC en lugares como Teruel, mientras que la combinación de lluvia, oleaje, viento y nieve ha motivado la activación de alertas en distintos puntos del país.

Las provincias que se encuentran bajo aviso por nieve son Asturias, León y Girona, donde se mantiene el nivel amarillo, y Huesca, Lleida y Navarra, cuyo nivel de alerta ha subido a naranja. Respecto al impacto del oleaje, la Aemet ha emitido avisos amarillos para Asturias, Baleares, Girona, Tarragona, A Coruña, Lugo y Melilla, al tiempo que ha elevado a naranja el nivel de peligrosidad en Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya. En materia de viento, se han activado avisos amarillos en Huesca, Teruel, Zaragoza, Baleares, Barcelona, Lleida, Tarragona y Castellón, ante la previsión de posibles rachas muy intensas, especialmente vinculadas al componente oeste en zonas del Pirineo, la Ibérica meridional, el bajo Ebro, los litorales y prelitorales del sureste catalán y de Baleares. Por otra parte, Navarra y Guipúzcoa han entrado en aviso amarillo por precipitaciones, las cuales la Aemet prevé que serán persistentes en el Cantábrico oriental y en el Pirineo occidental.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, la península está siendo afectada este sábado por una intensa circulación atlántica de noroeste que transporta humedad abundante y una masa de aire frío hacia el norte. Esta situación genera cielos cubiertos y lluvias frecuentes, especialmente en el tercio norte peninsular, con mayor recurrencia y persistencia en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental.

Además, el temporal de nieve ha provocado afecciones en la red viaria, según ha notificado la Dirección General de Tráfico. A primera hora del sábado, un total de 54 carreteras se han visto afectadas por la nieve, incluyendo tres de la red principal. Concretamente, la A-6 a su paso por Astorga (León) ha permanecido transitable pero con precaución, mientras que en la A-21 (Abay, Huesca) y la A-23 (Lanave, Rapún y Guasa, Huesca) se ha declarado obligatorio el uso de cadenas. Además, hasta nueve vías secundarias han quedado cortadas al tráfico, entre las que destacan la A-4025 en Sierra Nevada (Granada), AL-5406 en Jorvila (Almería), AS-112 y LN-8 en Asturias, A-643 en Lunada (Cantabria), DSA-191 en Candelario (Salamanca), BV-4031 en Castellas de n’Hug (Barcelona) y las NA-2011 y NA-2012 en Navarra.

Previsiones sobre temperaturas, viento y fenómeno atmosférico

En cuanto al pronóstico meteorológico, la Aemet ha detallado que en el resto de la península y Baleares el cielo continuará cubierto, aunque no se descartan lluvias débiles en la meseta norte, el sistema Ibérico y la Bética oriental. Para Canarias, se prevén intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles al nordeste de las islas de mayor relieve.

Las nevadas afectarán principalmente a zonas de montaña de la mitad norte peninsular por encima de los 800-1.000 metros inicialmente, aunque la cota irá ascendiendo a 900-1.200 metros en el Pirineo y la Ibérica meridional, con acumulados notables en los Pirineos y Picos de Europa. En otras áreas, la cota subirá hasta 1.200-1.600 metros. De manera paralela, se desarrollarán nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica, especialmente persistentes en áreas del extremo norte, y se esperan heladas moderadas en Pirineos, así como débiles en zonas de montaña, áreas aledañas de las mesetas, sierras del sudeste y en cumbres de Tenerife.

Las temperaturas máximas han seguido bajando salvo en el noroeste, donde no han experimentado cambios, y las mínimas se han mantenido estables en el Cantábrico, el sur mediterráneo y Baleares, aunque han presentado un ligero descenso en el resto del país, especialmente en la meseta sur. En el archipiélago canario, las máximas se han estabilizado y las mínimas han registrado un moderado aumento, sobre todo en la provincia oriental.

*Con información de EFE y Europa Press