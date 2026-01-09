España

Las bacterias intestinales de una rana asiática podrían ser un eficaz medicamento contra el cáncer

La inyección de estas bacterias en modelos de ratones con tumores logró la erradicación completa de la enfermedad

Guardar
La rana arborícola japonesa (Wikimedia
La rana arborícola japonesa (Wikimedia Commons)

En los árboles de Japón, China, Rusia y Corea, habita una rana verde y pequeña común en toda Asia Oriental. La rana arborícola japonesa (Dryophytes japonicus) es inofensiva para los humanos. Es más, en sus intestinos podría estar un efectivo tratamiento contra el cáncer, según apunta un reciente estudio liderado por el Japan Advanced Institute of Science and Technology.

Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Gut Microbes y muestran la erradicación completa de tumores en ratones utilizando las bacterias de la microbiota intestinal de estas ranas asiáticas. Pero el hallazgo no es casual, en tanto que existe un interés creciente en el estudio de anfibios y reptiles por su escasa propensión a desarrollar cáncer.

Este conocimiento sobre anfibios y reptiles ha llevado a los investigadores a transferir bacterias intestinales de distintas especies (ranas, tritones y lagartos) a ratones, para analizar su potencial terapéutico en oncología. De las 45 cepas bacterianas seleccionadas para el experimento, nueve han demostrado una actividad significativa contra tumores, pero ha sido la Ewingella americana, originaria de la rana japonesa, la que ha producido los resultados más espectaculares.

Cuando los científicos administraron una única dosis de E. americana a los ratones con tumores, estos no solo se redujeron, sino que desaparecieron en su totalidad. Además, tras volver a inyectar células cancerosas en los animales tratados 30 días después, no se detectó la reaparición de tumores durante el mes siguiente.

Según han expuesto los autores del estudio en las páginas de Gut Microbes, “estos resultados sugieren que E. americana representa un candidato terapéutico prometedor con un perfil de seguridad aceptable idóneo para un eventual desarrollo clínico”.

Bacterias de rana contra el cáncer

El análisis ha permitido desentrañar el doble mecanismo de acción de la bacteria: E. americana ataca directamente el tejido tumoral mientras estimula la respuesta inmune del organismo al implicar un número mayor de células T, células B y neutrófilos, elementos esenciales en la defensa natural frente a enfermedades. Los investigadores concluyen que la eficacia de esta cepa reside posiblemente en su capacidad de adaptación a ambientes pobres en oxígeno, como ocurre en los tumores, donde suelen resistirse los tratamientos convencionales de quimioterapia y se dificulta la acción de las células inmunitarias.

Qué son los fármacos huérfanos, los medicamentos que España quiere potenciar.

Las pruebas realizadas en animales no han dado muestras de toxicidad persistente, los órganos sanos no se han visto afectados y las bacterias han sido eliminadas rápidamente del torrente sanguíneo. Asimismo, este tratamiento ha resultado más eficaz que varios fármacos empleados actualmente, entre ellos la doxorrubicina, una de las quimioterapias de uso habitual.

El estudio recoge que, aunque los resultados obtenidos en ratones resultan muy prometedores, será imprescindible llevar a cabo más investigaciones para determinar si la estrategia podría aplicarse de forma segura y efectiva en personas. Así, el equipo científico planea analizar el efecto de E. americana en otros tipos de tumores utilizando distintos modelos animales, evaluar potenciales sinergias con otros tratamientos y explorar vías alternativas para la administración del fármaco. Este segundo anclaje, indicado en la publicación de ScienceAlert, pone de relieve la relevancia de la diversidad microbiana como fuente de futuros tratamientos.

Temas Relacionados

CáncerTumoresBacteriasMicrobiotaIntestinoRanasAnfibiosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La vivienda se dispara en los distritos ‘pobres’ de Madrid: Villaverde, Latina y Usera cierran 2025 con subidas del 30%

El más caro de la capital es Barrio de Salamanca, donde el coste del metro cuadrado alcanzó los 10.618 euros, seguido por Chamberí, donde se pagó a 9.368 euros

La vivienda se dispara en

Feijóo se enfrenta a su primera prueba del 2026 como testigo en la causa de la DANA para aclarar si Mazón realmente le tuvo informado “en tiempo real”

Tras sus declaraciones públicas, la jueza de Catarroja no perdió la oportunidad para llamarle a testificar y para que aportara a la investigación todos los mensajes que compartió con Mazón ese día

Feijóo se enfrenta a su

El descubrimiento que puede transformar el futuro energético de Europa: un enorme yacimiento de litio, metal clave para la transición verde, a 4.000 metros bajo tierra

La confirmación de una gran reserva en Alemania, de unas 43 millones de toneladas de litio, abre la puerta a reducir la dependencia exterior y acelerar la autonomía energética e industrial de la Unión Europea

El descubrimiento que puede transformar

Un año del peor momento de Anabel Pantoja y David Rodríguez: el ingreso que marcó su relación y el futuro de su hija

Pocas semanas después de dar a luz, la sobrina de Isabel Pantoja se vio envuelta en una grave polémica que acaparó cientos de titulares

Un año del peor momento

Las gachas manchegas aún sobreviven: “La almorta prácticamente ya no se cultiva, nosotros se la compramos a un harinero de Tarancón”

Ocho restaurantes de Tarancón participan en estas jornadas gastronómicas ofreciendo tapas inspiradas en las gachas con un precio de 3 euros. Essentia, del chef Toño Navarro, es uno de ellos

Las gachas manchegas aún sobreviven:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La contribución de España en

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

ECONOMÍA

El descubrimiento que puede transformar

El descubrimiento que puede transformar el futuro energético de Europa: un enorme yacimiento de litio, metal clave para la transición verde, a 4.000 metros bajo tierra

La vivienda se dispara en los distritos ‘pobres’ de Madrid: Villaverde, Latina y Usera cierran 2025 con subidas del 30%

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”