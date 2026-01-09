Feijóo se enfrenta a su primera prueba del 2026 como testigo en la causa de la DANA para aclarar si Mazón realmente le tuvo informado “en tiempo real”

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón (Europa Press)

Este viernes abre la ronda de declaraciones de 2026 en la causa de la DANA y lo hace con un gran nombre: el presidente del PP, Alberto Nuñéz Feijóo. Por primera vez tendrá que pasar por un juzgado como testigo, en una comparecencia en la que tendrá que responder a la información que recibió el 29 de octubre de 2024, el día en el que 230 personas murieron por el paso de la gota fría por la Comunidad Valenciana, por parte del ex president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Todo este tema tiene su origen en unas declaraciones públicas que realizó el líder de la oposición en el que aseguró que Mazón le tuvo informado “en tiempo real” esa jornada. Teniendo en cuenta que la instructora del juzgado número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, lleva los últimos meses de investigación intentando aportar luz a todo lo que hizo el ex presidente en esa jornada, no dudo en llamarle a declarar el pasado 12 de diciembre.

En ese auto, la jueza subrayaba que en el caso de Feijóo “no nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó” de que tuvo conocimiento de todo lo que ocurrió ese día. La instructora reproduce expresamente esas palabras, pronunciadas tras la catástrofe, en las que el líder del PP afirmó: “El President de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real”.

La argumentación de la jueza

A partir de ahí, el razonamiento judicial enlazaba directamente esas declaraciones con el núcleo de la investigación. El auto explicaba que el testigo “podría dar razón de los comentarios que el President de la Generalitat pudiera haber hecho (…) sobre la información que iba recibiendo”, y añade que esa información sobre la gravedad de la situación “habría de partir sustancialmente” de los responsables de emergencias y del propio CECOPI.

En esa cadena, señala la jueza, Mazón habría trasladado esos datos a Feijóo, “en palabras de este último, en tiempo real”, lo que convierte su testimonio en una pieza relevante para reconstruir qué se sabía y cómo se transmitió durante la jornada del 29 de octubre.

“Habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real”, razona la magistrada, ello “supondría una sucesión de comunicaciones y mensajes” entre Mazón y Feijóo que afectarían a “cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el CECOPI, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población”. Es decir, no se trata solo de conocer si hubo llamadas, sino de esclarecer su contenido y su posible incidencia en decisiones críticas.

Los Whatsapps entre Feijóo y Mazón

En ese mismo auto, Ruiz Tobarra le hizo una petición, voluntaria, para que el presidente del PP entregara los Whatsapps que ese día compartió con Mazón y que durante estas navidades ha acabado compartiendo con cuentagotas y son el punto sobre el que se va a centrar su declaración, que se va a llevar a cabo de forma telemática, por petición del testigo.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d) (Jorge Gil - Europa Press)

En ese contexto, el contenido concreto de los mensajes intercambiados entre ambos será uno de los puntos centrales de la comparecencia. Según la documentación incorporada a la causa, Feijóo inició el contacto en torno a las 20:00 de la tarde, cuando la situación ya se estaba deteriorando rápidamente, con mensajes de apoyo y preguntas directas sobre la evolución del temporal y la conveniencia de desplazarse a la Comunitat Valenciana. En esos primeros intercambios, el líder del PP estaba más interesado en “llevar la iniciativa de comunicación”, subrayando la importancia de controlar el relato público en el momento en el que cientos de personas estaban muriendo.

Las respuestas de Mazón, tal y como constan en los mensajes aportados y a los que tuvo acceso Infobae, muestran como el expresident tenía un mínimo conocimiento de lo que estaba ocurriendo con expresiones como “se está jodiendo cada minuto”, “noche larga por delante” o “estamos desbordados”.

Su primera prueba de 2026

Estos mensajes, aunque han desmontado totalmente el relato que han mantenido durante este año el líder del PP, han hecho que su declaración se vaya desinflando, ya que han demostrado que poco tiene que aportar en la investigación: las comunicaciones que ha aportado solo se mantuvieron entre las 20:00 y 00:00 de ese día y no fueron de especial relevancia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la polémica por el pleno sobre RTVE durante la DANA, momentos después de que el líder socialista se negase a contestar sus preguntas sobre corrupción porque "hoy no es el día". (Partido Popular/Congreso de los Diputados)

Sí que tendrá que responder a si los mensajes aportados son la totalidad de comunicaciones que mantuvo con el ex president, porque la pequeña franja temporal y la forma escalonada en la que los ha enviado, han despertado muchas sospechas de si existe algún intento de ocultar parte de lo que ocurrió en esos fatídicos días. Sin embargo, eso no son más que conjeturas que tendrá que responder este viernes.

Fuera de eso, la declaración si va a convertirse en la primera prueba política del aó para el líder de la oposición, que por primera vez se va a enfrentar a una comparecencia en sede judicial, en la que está obligado a decir la verdad.