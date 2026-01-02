Así fueron los mensajes textuales entre Feijóo y Mazón la noche de la dana: “Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el expresident de la comunidad Valenciana, Carlos Mazón (Rober Solsona - Europa Press)

La noche del 29 de octubre de 2024, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), y Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, mantuvieron una conversación privada a través de mensajes durante las horas más críticas de la DANA que impactó a la provincia de Valencia. La secuencia de mensajes, ahora pública, revela la preocupación y el intercambio de información en tiempo real entre ambos dirigentes durante la emergencia.

En esos mensajes, Feijóo consultó sobre el número de víctimas, desaparecidos y la intervención del gobierno central. Mazón respondió describiendo una situación de desbordamiento y serias dificultades para acceder a pueblos aislados, con información sobre decenas de desaparecidos y fallecidos en aumento, tal y como ha informado ya este medio.

La conversación también recogió la inquietud por la coordinación de los servicios de emergencia y la importancia de la comunicación pública ante el desastre. Los mensajes fueron remitidos por Alberto Núñez Feijóo a la jueza instructora que investiga la gestión de la emergencia, y forman parte del sumario judicial abierto tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.

Críticas de la oposición

El contenido de estos mensajes ha avivado la polémica política. Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, criticó que el PP “se centró en el relato y no en las víctimas de la tragedia”. Según Morant, la prioridad de Feijóo y Mazón fue “liderar la mentira” y no atender la emergencia humana, agregando que “no hizo ni una sola pregunta sobre las víctimas y solo estaba pensando en la estrategia política”.

Además, Morant exigió la dimisión de Núñez Feijóo y solicitó al presidente de la Generalitat que retire el acta de diputado a Mazón, argumentando que “no puede seguir encubriendo tanta mentira”.

Las declaraciones de la dirigente socialista se enmarcan en un contexto de críticas hacia la gestión del PP durante la emergencia, donde varios sectores reclaman mayor transparencia y atención a las víctimas. La publicación de la conversación entre Feijóo y Mazón ha reabierto el debate sobre el papel de la comunicación política en situaciones de crisis.

La conversación al completo

A continuación se presenta la conversación completa entre ambos dirigentes durante los momentos principales de la DANA tal y cómo ha compartido EFE.

Feijóo (19:59): Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podemos ser de utilidad. Un fuerte abrazo.

Mazón (20:08): Gracias Presi.

Mazón (20:09): Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto.

Mazón (20:15): Noche larga por delante.

Feijóo (20:26): Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio.

Feijóo (21:29): Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo amigos.

Mazón (21:44): Te estaba llamando para móvil de Pallete. No podemos currar sin telefónica. Ya he hablado con él.

Feijóo (21:45): Bien.

Mazón (21:45): Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. Gracias Presi.

Feijóo (23:21): Dice. que el Gobierno os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente.

Mazón (23:21): Más o menos si.

Mazón (23:22): Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah.

Feijóo (23:23): A qué hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?.

Mazón (23:23): si que he hablado con Sanchez, Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo.

Feijóo (23:23): Cuándo se cree que acaba la dana?

Mazón (23:24): Hace una hora. Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la ume. A las tres de la mañana como pronto. Noche eterna por delante.

Mazón (23:25): No lo hemos hecho público aun pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto presi.

Feijóo (23:25): Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana estoy a la orden.

Mazón (23:26): van a ser decenas seguro. Si si. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos que cojones nos vamos a encontrar.

Feijóo (23:27): Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de la comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tu informando.

Mazón (23:29): Estamos en ello. Gracias presi.

La investigación judicial sobre la gestión de la emergencia sigue su curso. En los próximos días está previsto que la jueza instructora cite a declarar a varios responsables políticos y técnicos para esclarecer la actuación de las autoridades durante la DANA.