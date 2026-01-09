Feijóo asegura ante la jueza de la Dana que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”(Jorge Gil - Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha prestado declaración este viernes por videoconferencia en la causa que investiga la gestión política y el flujo de información durante la DANA que golpeó la provincia de Valencia, con un saldo de 230 víctimas mortales.

La jueza de Catarroja citó a Feijóo como testigo a petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0, con el objetivo de esclarecer los mensajes que intercambió con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, durante las horas más críticas del temporal.

La magistrada considera que Feijóo puede aportar datos relevantes sobre los comentarios y comunicaciones que Mazón mantuvo con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa, y sobre la información que se iba transmitiendo en tiempo real mientras se desarrollaba la emergencia.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos había anunciado su petición de suspender e la declaración de Feijóo al considerar que debería ser presencial y en los juzgados. Argumentan que cuando Feijóo habló con Mazón lo hizo en calidad de presidente del PP y no de diputado y que, por lo tanto, no tendría esa opción de declarar por vía telemática.

Además, subrayan que el Congreso no está contemplado como punto de acceso seguro, por lo que no puede asegurarse que no hay nadie en la sala diciéndole lo que tiene que declarar. Esta petición, que fue planteada como cuestión previa, ha sido rechazada.

La intervención del líder del PP se llevó a cabo desde su despacho en el Congreso, a través de la plataforma webex, siguiendo las condiciones previstas por la ley para diputados y senadores. A su llegada a su despacho, poco antes de las 9 de esta mañana, ha asegurado estar “absolutamente” tranquilo: “A cumplir con mi deber. Si me llaman acudo”.

Feijóo: fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

El dirigente político ha manifestado “inquietud” por ser el único llamado a declarar a pesar de que otras personas también hablaron con Mazón aquel día. La jueza le ha explicado que esas personas no han asegurado que Mazón les había informado en tiempo real de la gestión de la DANA. Ha asegurado también que su comunicación con el expresident se limitó al Whatsapp, sin llamadas entre ambos (las que figuran en el listado aportado por Mazón fueron llamadas perdidas).

No sabía nada tampoco, ha declarado, sobre la reuni ó n del Ceopci. Ha explicado que, cuando él era presidente de Galicia, en las situaciones de emergencias él se limitaba a mantenerse informado y seguir lo que decidiesen los técnicos, quienes tenían las responsabilidades y tomaban las decisiones. En esta línea, ha defendido que, a su juicio, debería haber estado al frente de la gestión de la emergencia el Gobierno de España y no la Generalitat al tratarse del órgano que tenía toda la información.

Ha admitido, sin embargo, que fue un “error” afirmar que recibía información “en tiempo real” desde el lunes anterior a la DANA, y que en realidad no habló con Mazón hasta las 19:59 del 29 de octubre. Fue Feijóo, además, quien “tomó la iniciativa” de ponerse en contacto con el entonces president al ver las noticias que llegaban desde la Comunitat.

Habló también con “los tres presidentes que podían sufrir las consecuencias de la riada”: Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; y con Emiliano García Page para conocer la situación. Cuando habló con Mazón, ha explicado, no sabía dónde estaba. En cuanto a las dos llamadas que aparecían en el listado entregado por Mazón (una a las 21:27 y otra a las 21:29), el dirigente político ha explicado que serían llamadas perdidas, insistiendo en que no habló por teléfono con el expresident.

Supo que había muertos en la Comunitat Valenciana sobre las 23:30 horas del 29 de octubre a través del mensaje de Carlos Mazón, quien llegó a decir que no sabían que había personas ahogadas hasta primera hora del día siguiente. Ha lamentado que el Gobierno no informase al jefe de la oposición de ninguna incidencia.

Los mensajes entre Feijóo y Mazón el día de la DANA

La noche del 29 de octubre de 2024, la comunicación entre Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, quedó registrada en una secuencia de mensajes que ahora forma parte de la instrucción judicial sobre la gestión durante la DANA en Valencia.

El primer mensaje de Feijóo, enviado a las 19.59 horas, trasladó: “Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podemos ser de utilidad. Un fuerte abrazo”. Mazón respondió a las 20.08: “Gracias Presi”, y apenas un minuto después: “Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto”. A las 20.15, anticipó: “Noche larga por delante”.

En ese contexto, Feijóo animó a Mazón a liderar la comunicación pública, con un mensaje a las 20.26 horas: “Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio”. Pasadas las nueve y media de la noche, Feijóo preguntó por el alcance del desastre: “Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo amigos”.

La situación se agravaba por momentos. Mazón, a las 21.44 horas, avisó de que estaba intentando contactar con Telefónica para garantizar las comunicaciones de emergencia. Poco después, a las 21.45, reconoció: “Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. Gracias Presi”. Feijóo respondió con un escueto “Bien”.

A medida que avanzaba la noche, el foco de la conversación giró hacia la coordinación con el Gobierno central y la movilización de la Unidad Militar de Emergencias. A las 23.21 horas, Feijóo escribió: “Dice. que el Gobierno os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente”. Mazón contestó: “Más o menos sí”, aunque matizó: “Han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah”. Feijóo preguntó por los detalles de la interlocución y por el avance de la tormenta: “A qué hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?” y “Cuándo se cree que acaba la dana?”.

Mazón informó entonces de los contactos mantenidos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y los titulares de Defensa e Interior, para activar posibles efectivos de emergencia.

La gravedad del episodio quedó reflejada en un mensaje a las 23.25 horas: “No lo hemos hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto presi”. Feijóo ofreció su disponibilidad: “Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana estoy a la orden”. Mazón respondió: “Van a ser decenas seguro. Si si. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos que cojones nos vamos a encontrar”.

El intercambio finalizó con un mensaje de Feijóo a las 23.27 horas: “Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de la comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando”. Mazón cerró: “Estamos en ello. Gracias presi”. Estos mensajes, incluidos en el sumario judicial, ilustran la magnitud de la crisis y las dificultades en la gestión y coordinación durante las horas clave de la emergencia en Valencia.