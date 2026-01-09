España

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

La Paz licita la concesión de este servicio durante cinco años. Para convencer a las empresas, el estudio de viabilidad señala que el beneficio será de 372.000 euros

La Comunidad de Madrid ha licitado el servicio de televisión para los pacientes del Hospital La Paz. La empresa concesionaria podrá ingresar hasta 950.000 euros en cinco años.

Que los pacientes de un hospital puedan ver la televisión mientras están ingresados es todo un negocio. Así lo cree la Comunidad de Madrid, que actualmente está licitando la concesión para que una empresa privada gestione el servicio de televisión de los pacientes del Hospital Universitario La Paz, considerado el principal centro médico de la región (con 7.900 profesionales trabajando y 1.035 camas operativas). Para convencer a los posibles adjudicatarios, la Consejería de Sanidad ha hecho un estudio de viabilidad para señalar que esta concesión es rentable: en cinco años la empresa que preste el servicio ingresará 950.000 euros de las tarifas que se aplicarán a los pacientes por ver la tele.

A cambio, la empresa que gané la concesión solo tendrá que instalar 540 televisores nuevos en otras tantas habitaciones y nueve terminales que gestionen el cobro. Actualmente, el hospital cuenta con 782 televisores (707 instalados en habitaciones de pacientes), de los que 242 son ya propiedad del hospital. Estos 242 solo tendrían que ser sustituidos por el futuro adjudicatario en caso de rotura o avería. El hospital ha calculado el coste de la compra y su mantenimiento. Tendrán que ser Smart TV de 32 pulgadas con su mando a distancia y su soporte para colgar en las paredes. A eso hay que sumar el canon anual que habría que pagar a Sanidad por llevarse el contrato: un mínimo de 25.000 euros anuales.

Un paciente ve la televisión
Un paciente ve la televisión en un hospital.

El estudio de viabilidad concluye que los gastos para el adjudicatario en los cinco años que dura la concesión será, por tanto, de 577.000 euros, mientras que los ingresos por las tarifas que pagarán los pacientes ingresados se elevarán a 950.000 euros, por lo que el margen de beneficio será de 372.000 euros. Estas tarifas se mantendrán durante los cinco años de vigencia de la concesión. Sanidad ha fijado estos precios máximos: 1 euro por una hora de visionado, 4 euros por 24 horas, 9 euros por tres días y 21 euros por 7 días. “En la modalidad de pago por horas, el tiempo se detendrá cuando el usuario desconecte el televisor. En la modalidad de pago por día y por semana, su funcionamiento será por el tiempo completo”, señala el pliego de condiciones de la concesión.

La Consejería de Sanidad siempre ha defendido que la televisión es un servicio no sanitario y, por eso, se debe pagar por él en la mayoría de los hospitales de la red pública. En marzo de 2020, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso obligó a que este servicio fuera gratuito durante una temporada tras la llegada de la pandemia del coronavirus. “El acceso a la televisión de los pacientes hospitalizados supone una mejora significativa de su experiencia como paciente, reduciendo el estrés y la ansiedad, estableciendo canales de conexión con el mundo exterior y manteniendo su rutina y hábitos cotidianos”, señala Sanidad en la memoria justificativa de esta concesión. A pesar de ello, considera que hay que pagar por este servicio.

Tres empresas interesadas

Tres empresas se han presentado a la licitación. La que sea elegida dispondrá de un plazo de tres meses desde la formalización del contrato para la instalación de todos los equipos. “Estos equipos (televisores, expendedores automáticos de tarjetas y/o tickets) serán propiedad del adjudicatario, debiendo retirarlos al finalizar el contrato”. En los televisores de las zonas comunes su funcionamiento será libre de pago. Actualmente, existen zonas en las que estas teles son gratuitas (Plantas 6ª, 7ª y 8ª del Hospital Maternal, Pediatría 1 de Hospital Infantil y Hospitalización Medicina Nuclear). El adjudicatario deberá seguir manteniendo esta prestación en estas plantas.

Fachada del Hospital Universitario La
Fachada del Hospital Universitario La Paz (Eduardo Parra / Europa Press)

¿Qué condiciones exige el hospital? Aparatos de 32 pulgadas en el caso de televisiones individuales y de 43 pulgadas en el caso de televisiones para más de un usuario, salida de audio para auriculares y bluetooth y mando a distancia RF. “Los televisores se colocarán de forma que no entorpezcan en el tránsito de personas, camas, y no molesten en caso de emergencia. Tendrán la capacidad de sintonizar todos los canales en abierto disponibles en el área de influencia del hospital que se emitan a través de la televisión digital terrestre TDT, además de los canales de carácter local y autonómico”. El usuario podrá realizar el pago con cualquier tarjeta de crédito/débito o con billetes y monedas de curso legal. Los terminales punto de venta contarán con un sistema de devolución de importes no consumidos.

