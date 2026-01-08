Un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz (Sevilla) provoca retrasos en trenes de Andalucía: estas son las rutas afectadas

Estación de Sevilla-Santa Justa (Adobe Stock).

El Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este jueves a primera hora de que los trenes de alta velocidad de larga y media distancia que atraviesan Andalucía están experimentando retrasos por un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz (Sevilla). En sus redes sociales, la compañía explica que la incidencia se ha detectado sobre las 07.00 horas y desde entonces “se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible”.

Estas son las rutas que se han visto afectadas

Adif ha confirmado a Infobae que, aunque la incidencia se registra en el tramo que une Córdoba con Sevilla, la línea Madrid-Sevilla-Málaga se ha visto afectada en su totalidad, ya que los trenes circulan por una sola de las vías en la zona afectada. De este modo, se mantiene la circulación, pero “con una sola vía no tienen la misma capacidad”. Así, se ven afectados todos los trenes de alta velocidad que conectan la comunidad con el resto de España.