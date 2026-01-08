El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (Jorge Gil - Europa Press)

El ministerio de Ciencia ofrece una oferta de empleo para trabajar como camarero en la Fundación Residencia de Estudiantes, centro que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las condiciones son 40 horas semanales y un salario bruto de 17.335,30 euros, que en 14 pagas se convierte en 1.223 euros al mes. Según las condiciones hechas públicas por la residencia, “la nocturnidad por trabajo más tarde de las 22:00 horas está incluida en dicho salario”. Llama la atención que un centro dependiente del Gobierno de coalición que forman PSOE y Sumar ofrezca estas condiciones. Trabajo propuso este miércoles 7 de enero subir el salario mínimo a 1.221 euros al mes y que no pague IRPF. Se trata de un incremento del 3,1%, desde los actuales 1.184 euros brutos al mes. Por lo que la oferta del CSIC solo es 39 euros al mes por encima del SMI.

Un portavoz de la residencia, uno de los centros culturales y académicos más importantes de Madrid, con una gran historia (en sus habitaciones se hospedaron Dalí, Lorca o Buñuel), reconoce que con estas condiciones “nos está costando encontrar candidatos, pero nosotros no nos regimos por el convenio de Hostelería, sino por el convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado”. El plazo para presentar solicitudes finalizaba precisamente este miércoles día 7. “De momento hemos recibido cuatro currículos. Si a la hostelería le cuesta encontrar gente, a nosotros más”.

La jornada es de 40 horas semanales de lunes a domingo, jornada partida, turnos rotatorios, con un descanso semanal de dos días. Es decir, 1.724 horas anuales. La oferta está abierta a aquellos que tengan más de 16 años y nacionalidad española. También para aquellos que tengan la nacionalidad “de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea” o que sea “cónyuge de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho”. Pueden optar, además, los descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sea menor de 21 años o mayores de dicha edad con dependencia".

Restaurante de la Fundación Residencia de Estudiantes del CSIC

Otro de los requisitos son: seis meses de experiencia en el sector, perfecto conocimiento del español y “no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las entidades integrantes del sector público, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial firme”. La residencia pide también ciertas aptitudes personales: “confianza y entusiasmo; afán de superación y autoexigencia; capacidad para trabajar en equipo; saber seguir instrucciones y adaptarse a los requerimientos; aceptar las recomendaciones y estar siempre dispuesto a superar los cambios; capacidad para trabajar y poder concentrarse bajo presión; flexibilidad de dedicación y disponibilidad horaria de acuerdo a las necesidades del servicio; y facilidad para el trato social y la comunicación”. Además, se requiere “cuidado del aseo personal y resistencia física”.

El trabajo acaba a las 22.15 horas

El portavoz de la residencia señala que el salario ofrecido es el que desde el año 2010 (con las subidas pactadas) fija el ministerio de Hacienda para los empleados de las fundaciones públicas estatales. “La nocturnidad se suele pagar a partir de las 22 horas, pero es que aquí el trabajo está previsto que finalice a las 22.15 horas”, aclara. “El salario no es muy alto, pero hay otras ventajas, como ocho días de libre disposición y vacaciones en verano, Semana Santa y Navidad”. Los candidatos tiene que pasar una prueba teórica (con un examen tipo test de 30 preguntas), una práctica, una valoración de los méritos y finalmente una entrevista. El contrato será indefinido.

En Madrid, el salario de un camarero está regulado por el Convenio Colectivo de Hostelería de la Comunidad y por el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería (ALEH). En 2025, el salario base de un camarero oscila entre 1.083 y 1.249 euros al mes, según la categoría del local, además de un plus de manutención a cuenta de la empresa (57,82) y un plus convenio durante 11 meses de 191,22. Las horas nocturnas comprendidas entre las 22:00 y las 0:00 horas tienen una retribución específica del 1% sobre el salario base. También se pagan las horas extraordinarias, con un recargo del 100% sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo. Así, si la hora regular cuesta 10 euros, la hora extra debe pagarse, como mínimo, a 20 euros.