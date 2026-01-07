La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

El jersey adaptado para agentes embarazadas que quiere comprar la Guardia Civil

El 11% de los efectivos de la Guardia Civil son mujeres. Más de 8.200 agentes. El ministerio del Interior ha decidido renovar el vestuario femenino del Cuerpo y está licitando un contrato para comprar prendas adaptadas a las guardias que estén embarazadas, cumpliendo así el artículo 81 de la ‘Ley 29/2014, de régimen del Personal de la Guardia Civil’, que establece la uniformidad en situaciones especiales. El objetivo es comprar en dos años 4.950 prendas entre camisas blusón, uniformes de diario y pantalones, polos, jerséis y cazadoras adaptados para el periodo de gestación. La inversión será de 421.000 euros.

Hasta ahora, el material que se pretende adquirir se venía comprando mediante el procedimiento de anticipo de caja fija (ACF), es decir, a petición de la persona interesada, y previa comunicación al Servicio de Abastecimiento, con lo cual, “entre la petición, confección y entrega, transcurrían varios meses, lo que se traducía en que el material era recibido por la usuaria prácticamente cuando ya estaba de baja por maternidad”, explican desde la Jefatura de Asuntos Económicos de la Benemérita. Con este nuevo sistema, adquirir todas estas prendas en dos lotes anuales con el objetivo de que “las componentes embarazadas puedan desempeñar sus funciones dotadas de una uniformidad completamente diseñada para su estado”.

¿Qué se va a comprar en estos dos años? 300 uniformes de diario (a 200 euros la unidad), que contarán con guerrera y pantalón); 1.200 camisas blusón adaptadas de color verdes y otras 300 de color blanco (30 euros); 450 pantalones técnicos adaptados (65 euros); 1.800 polos técnicos adaptados (50 euros); 450 jerséis técnicos adaptados (75 euros); y 450 cazadoras técnicas adaptadas (a 200 euros la unidad). La Guardia Civil espera tener todas estas prendas para las agentes que las necesiten a partir del 1 de junio de 2026. Muchas de las prendas tendrán en la parte delantera una costura vertical (pinza) para dar volumen al pecho y entalle de la prenda en la cintura.

Una agente de la Guardia Civil

La Guardia Civil detalla en los pliegos de condiciones del contrato las características de las prendas. En las camisas blusón, por ejemplo, describe cómo deben ser los delanteros, la espalda, el canesú, las mangas, los puentes porta-hombreras, las hombreras, el cuello y los bolsillos. Exige que estas prendas se suministren en 12 tallas diferentes. En los pantalones, que estarán compuestos por pretina, perneras, puentes y bolsillo, la Benemérita exige a los fabricantes que se presenten al contrato “zona elástica en la cintura para que se adapte al crecimiento de la barriga”. En cuanto a los polos y jerséis, “deberán tener un sistema de fruncido lateral y diferente largo de prenda, quedando la parte trasera más larga que la delante, u otra fórmula que permita su adaptación a la fisionomía de una mujer embarazada”.

Incorporación en 1988

La mujer se incorporó a la Guardia Civil en 1988. Hoy en día están presentes en todas las especialidades, después de que Eugenia se convirtiera hace unos meses en ser la primera mujer integrante de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS). Actualmente el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil es del 10,45%, porcentaje que se va incrementando año tras año. Ocupando puestos de mando solo son el 5,4%. En la última convocatoria de acceso a la Guardia Civil de 2025 hubo 8.936 mujeres aspirantes, un 32,36% del total. Y las mujeres que formaban parte del alumnado de los centros docentes de formación para el acceso a la escala de cabos y guardias suponían el 25%.

Interior anunció en septiembre de 2025 que impulsará una serie de medidas para aumentar la presencia de mujeres en la Guardia Civil y la Policía Nacional. El Gobierno quiere que antes de 2030 ingresen en las fuerzas de seguridad del Estado un 40% de mujeres. En el caso de la Benemérita, estas medidas se traducirán en una reforma de la ‘ley 29/2014, la Ley de Régimen de Personal’. A partir de entonces, la reserva de plazas de entre el 25% y el 40% operará en las tres modalidades de acceso al cuerpo: la oposición libre, el acceso desde el Colegio de Guardias Jóvenes ‘Duque de Ahumada’ y la pasarela reservada a los miembros de las Fuerzas Armadas.