España

La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

Interior reconoce que ahora, entre la petición, la confección y la entrega transcurrían varios meses y no era operativo. Licita un gran concurso por 421.000 euros para tener ‘stock’ de sobra los dos próximos años

Guardar
El jersey adaptado para agentes
El jersey adaptado para agentes embarazadas que quiere comprar la Guardia Civil

El 11% de los efectivos de la Guardia Civil son mujeres. Más de 8.200 agentes. El ministerio del Interior ha decidido renovar el vestuario femenino del Cuerpo y está licitando un contrato para comprar prendas adaptadas a las guardias que estén embarazadas, cumpliendo así el artículo 81 de la ‘Ley 29/2014, de régimen del Personal de la Guardia Civil’, que establece la uniformidad en situaciones especiales. El objetivo es comprar en dos años 4.950 prendas entre camisas blusón, uniformes de diario y pantalones, polos, jerséis y cazadoras adaptados para el periodo de gestación. La inversión será de 421.000 euros.

Hasta ahora, el material que se pretende adquirir se venía comprando mediante el procedimiento de anticipo de caja fija (ACF), es decir, a petición de la persona interesada, y previa comunicación al Servicio de Abastecimiento, con lo cual, “entre la petición, confección y entrega, transcurrían varios meses, lo que se traducía en que el material era recibido por la usuaria prácticamente cuando ya estaba de baja por maternidad”, explican desde la Jefatura de Asuntos Económicos de la Benemérita. Con este nuevo sistema, adquirir todas estas prendas en dos lotes anuales con el objetivo de que “las componentes embarazadas puedan desempeñar sus funciones dotadas de una uniformidad completamente diseñada para su estado”.

¿Qué se va a comprar en estos dos años? 300 uniformes de diario (a 200 euros la unidad), que contarán con guerrera y pantalón); 1.200 camisas blusón adaptadas de color verdes y otras 300 de color blanco (30 euros); 450 pantalones técnicos adaptados (65 euros); 1.800 polos técnicos adaptados (50 euros); 450 jerséis técnicos adaptados (75 euros); y 450 cazadoras técnicas adaptadas (a 200 euros la unidad). La Guardia Civil espera tener todas estas prendas para las agentes que las necesiten a partir del 1 de junio de 2026. Muchas de las prendas tendrán en la parte delantera una costura vertical (pinza) para dar volumen al pecho y entalle de la prenda en la cintura.

Una agente de la Guardia
Una agente de la Guardia Civil

La Guardia Civil detalla en los pliegos de condiciones del contrato las características de las prendas. En las camisas blusón, por ejemplo, describe cómo deben ser los delanteros, la espalda, el canesú, las mangas, los puentes porta-hombreras, las hombreras, el cuello y los bolsillos. Exige que estas prendas se suministren en 12 tallas diferentes. En los pantalones, que estarán compuestos por pretina, perneras, puentes y bolsillo, la Benemérita exige a los fabricantes que se presenten al contrato “zona elástica en la cintura para que se adapte al crecimiento de la barriga”. En cuanto a los polos y jerséis, “deberán tener un sistema de fruncido lateral y diferente largo de prenda, quedando la parte trasera más larga que la delante, u otra fórmula que permita su adaptación a la fisionomía de una mujer embarazada”.

Incorporación en 1988

La mujer se incorporó a la Guardia Civil en 1988. Hoy en día están presentes en todas las especialidades, después de que Eugenia se convirtiera hace unos meses en ser la primera mujer integrante de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS). Actualmente el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil es del 10,45%, porcentaje que se va incrementando año tras año. Ocupando puestos de mando solo son el 5,4%. En la última convocatoria de acceso a la Guardia Civil de 2025 hubo 8.936 mujeres aspirantes, un 32,36% del total. Y las mujeres que formaban parte del alumnado de los centros docentes de formación para el acceso a la escala de cabos y guardias suponían el 25%.

Interior anunció en septiembre de 2025 que impulsará una serie de medidas para aumentar la presencia de mujeres en la Guardia Civil y la Policía Nacional. El Gobierno quiere que antes de 2030 ingresen en las fuerzas de seguridad del Estado un 40% de mujeres. En el caso de la Benemérita, estas medidas se traducirán en una reforma de la ‘ley 29/2014, la Ley de Régimen de Personal’. A partir de entonces, la reserva de plazas de entre el 25% y el 40% operará en las tres modalidades de acceso al cuerpo: la oposición libre, el acceso desde el Colegio de Guardias Jóvenes ‘Duque de Ahumada’ y la pasarela reservada a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Temas Relacionados

Guardia Civil EspañaMujeresEmbarazoContratos PúblicosModaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Groenlandia no es el primer intento de Estados Unidos de comprar un territorio: así consiguió quedarse con Alaska en el siglo XIX

La actitud expansionistas de EE. UU. con el territorio danés recuerda a las posturas intervencionistas de los grandes imperios del siglo XIX

Groenlandia no es el primer

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

Este año la macrofiesta se ha celebrado cerca del embalse del Cenajo, Albacete, una zona sin sitios de hospedaje, lo que ha obligado a los agentes a conducir más de cuatro horas solo para comenzar su servicio

Guardias civiles denuncian la falta

Por qué de adultos se nos pasan más rápido los años, según la neurociencia

La rutina y el ‘piloto automático’ explican una de las sensaciones más comunes de la vida adulta

Por qué de adultos se

El restaurante de Alicante que ‘The Guardian’ recomienda como imprescindible: una chef paisajista y excelentes arroces desde 17 euros

La Sastrería, liderada por la chef María Luisa Rivera, lleva más de 15 años siendo referencia en la ciudad alicantina gracias a su propuesta de cocina tradicional mediterránea

El restaurante de Alicante que

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

El 29,2% de las personas que hoy se decantaría por la papeleta del partido de extrema derecha si hubiera elecciones generales son operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores

El voto a Vox se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles denuncian la falta

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

La ‘modernización’ de la Línea 6 de Metro elimina las rampas desde el vagón para que viajeros en silla de ruedas pueden acceder: denuncia a la Inspección

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo ahorrar dinero con las ruedas del coche: “Tener llantas más grandes no quiere decir que vaya a ir más rápido”

ECONOMÍA

España crecerá y generará más

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención