España

Fran Rivera tras su polémico mensaje a Trump: se levanta y abandona ‘En boca de todos’ en pleno directo

El extorero se marchó del programa de Nacho Abad tras considerar que un colaborador le había faltado al respeto

Guardar
Fran Rivera durante su intervención
Fran Rivera durante su intervención en el programa 'En boca de todos'

Fran Rivera volvió a situarse en el centro de la polémica este lunes tras su participación en En boca de todos, el programa que presenta Nacho Abad en Cuatro. El extorero decidió abandonar el espacio en pleno directo después de sentirse insultado por uno de los tertulianos, poniendo fin de manera abrupta a una entrevista que ya venía marcada por la controversia generada en los últimos días por un mensaje suyo dirigido a Donald Trump.

El origen de todo se encuentra en un vídeo que Fran Rivera publicó recientemente en redes sociales, en el que agradecía al expresidente estadounidense su papel en la liberación de Venezuela y cargaba duramente contra Nicolás Maduro, al que definía como un “narcoterrorista” y un dictador. En ese mismo mensaje, Rivera pedía a Trump que no se detuviera y que “mirase hacia España”, una frase que fue interpretada por muchos como una alusión directa al Gobierno español y que desató una oleada de críticas.

Con este contexto, Nacho Abad invitó a Fran Rivera a su programa para dar explicaciones. Desde el inicio de la conversación, el extorero quiso dejar claro que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que le parecía “muy serio” que se le acusara de incitar a una invasión extranjera. Según explicó, esa interpretación solo podía venir “de una mente completamente enrevesada”, insistiendo en que su intención nunca fue señalar a Pedro Sánchez ni pedir una intervención de Estados Unidos en España.

El extorero ha compartido un video en su perfil de Instagram en el que habla sobre la operación que Estados Unidos ha hecho en Venezuela

Durante la entrevista, Rivera centró su discurso en la situación vivida por los venezolanos durante años y en la necesidad de que se investigue a quienes, según él, se habrían beneficiado de la dictadura de Maduro. A preguntas del presentador sobre si se refería a figuras concretas como José Luis Rodríguez Zapatero, el extorero evitó dar nombres y se limitó a decir que hablaba de lo que se publica en los medios de comunicación. “Yo no soy juez ni entendido en estos temas”, recalcó, defendiendo que sea la ley la que actúe si existen responsabilidades.

El tono del debate fue subiendo a medida que los colaboradores del programa cuestionaban sus argumentos. Marta Sanchiz le reprochó que, tratándose de un asunto tan grave, el tono de su vídeo no parecía acorde a la seriedad del tema y le acusó de señalar de forma implícita a personas concretas. Fran Rivera respondió defendiendo que nunca había acusado a nadie directamente y que no contaba con pruebas para hacerlo, reiterando que su mensaje iba dirigido únicamente contra quienes se hubieran lucrado con el sufrimiento del pueblo venezolano.

El momento más tenso llegó con la intervención de Paco Álvarez. Al tomar la palabra, el colaborador lanzó una pregunta que incluía una descalificación personal: “desde su notable conocimiento como extorero, o exmal torero por cierto…”. La reacción fue inmediata. Nacho Abad interrumpió al tertuliano para recordarle que estaban debatiendo sobre política y no sobre la trayectoria profesional de su invitado.

Fran Rivera en un vídeo
Fran Rivera en un vídeo compartido en sus redes sociales. (Instagram @f.r.paquirri)

Aun así, el comentario fue suficiente para que Fran Rivera decidiera dar por terminada su participación. Visiblemente molesto, dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar faltas de respeto. “Yo no vengo a aguantar que me insulten”, afirmó antes de despedirse del programa. Eso sí, tuvo palabras de disculpa para el presentador y aprovechó para desear feliz Navidad y feliz Día de Reyes antes de cortar la conexión.

Paco Álvarez se disculpó posteriormente por sus palabras, aunque defendió que había cuestiones más graves en juego que ser mejor o peor torero, en referencia a la soberanía nacional. Nacho Abad, por su parte, respaldó la decisión de su invitado y subrayó que no era apropiado faltar al respeto a alguien que había aceptado participar en el programa en una fecha señalada.

Temas Relacionados

Francisco RiveraEn boca de TodosMediaset EspañaCuatroEspaña-entretenimientoTelevisión EspañaEspaña-noticiasDonald TrumpNicolás MaduroPedro Sánchez

Últimas Noticias

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La fecha de su comparecencia será el 15 de enero

El juez instructor abre juicio

La estrategia de Mediaset para remontar sus audiencias: su plan para dejar de caer en 2026

El grupo audiovisual confía en el regreso de sus grandes formatos, la nostalgia y una parrilla más estable para frenar la caída y reconectar con el público

La estrategia de Mediaset para

Cómo hacer lubina en la freidora de aire, una receta ligera y saludable lista en pocos minutos

Además de ser uno de los pescados blancos más magros de nuestro mercado, la lubina destaca por un elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en vitaminas y minerales.

Cómo hacer lubina en la

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Una estrategia adecuada puede marcar la diferencuia entre un sí o un no

Ferran, experto en recursos humanos:

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del caso Koldo

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

Desarticulan una organización de tráfico de metanfetaminas en España con vínculos con el Cartel de Sinaloa de México: usaba un búnker secreto

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un policía hondureño que aseguró estar amenazado por su jefe por no querer colaborar con bandas criminales

Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

ECONOMÍA

Un hombre gana la lotería

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 enero

Un hombre que trabajaba en la DGT se jubila con 60 años y una pensión de 2.862 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si estás sin papeles y renuncias a tu trabajo sí tienes derechos”

Carlos Melio, abogado laboralista: “Si tu empresa te hace firmar documentos rápido y sin explicar nada, cuidado”

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención