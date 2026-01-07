Fran Rivera tras su polémico mensaje a Trump: se levanta y abandona ‘En boca de todos’ en pleno directo

Fran Rivera durante su intervención en el programa 'En boca de todos'

Fran Rivera volvió a situarse en el centro de la polémica este lunes tras su participación en En boca de todos, el programa que presenta Nacho Abad en Cuatro. El extorero decidió abandonar el espacio en pleno directo después de sentirse insultado por uno de los tertulianos, poniendo fin de manera abrupta a una entrevista que ya venía marcada por la controversia generada en los últimos días por un mensaje suyo dirigido a Donald Trump.

El origen de todo se encuentra en un vídeo que Fran Rivera publicó recientemente en redes sociales, en el que agradecía al expresidente estadounidense su papel en la liberación de Venezuela y cargaba duramente contra Nicolás Maduro, al que definía como un “narcoterrorista” y un dictador. En ese mismo mensaje, Rivera pedía a Trump que no se detuviera y que “mirase hacia España”, una frase que fue interpretada por muchos como una alusión directa al Gobierno español y que desató una oleada de críticas.

Con este contexto, Nacho Abad invitó a Fran Rivera a su programa para dar explicaciones. Desde el inicio de la conversación, el extorero quiso dejar claro que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que le parecía “muy serio” que se le acusara de incitar a una invasión extranjera. Según explicó, esa interpretación solo podía venir “de una mente completamente enrevesada”, insistiendo en que su intención nunca fue señalar a Pedro Sánchez ni pedir una intervención de Estados Unidos en España.

Durante la entrevista, Rivera centró su discurso en la situación vivida por los venezolanos durante años y en la necesidad de que se investigue a quienes, según él, se habrían beneficiado de la dictadura de Maduro. A preguntas del presentador sobre si se refería a figuras concretas como José Luis Rodríguez Zapatero, el extorero evitó dar nombres y se limitó a decir que hablaba de lo que se publica en los medios de comunicación. “Yo no soy juez ni entendido en estos temas”, recalcó, defendiendo que sea la ley la que actúe si existen responsabilidades.

El tono del debate fue subiendo a medida que los colaboradores del programa cuestionaban sus argumentos. Marta Sanchiz le reprochó que, tratándose de un asunto tan grave, el tono de su vídeo no parecía acorde a la seriedad del tema y le acusó de señalar de forma implícita a personas concretas. Fran Rivera respondió defendiendo que nunca había acusado a nadie directamente y que no contaba con pruebas para hacerlo, reiterando que su mensaje iba dirigido únicamente contra quienes se hubieran lucrado con el sufrimiento del pueblo venezolano.

El momento más tenso llegó con la intervención de Paco Álvarez. Al tomar la palabra, el colaborador lanzó una pregunta que incluía una descalificación personal: “desde su notable conocimiento como extorero, o exmal torero por cierto…”. La reacción fue inmediata. Nacho Abad interrumpió al tertuliano para recordarle que estaban debatiendo sobre política y no sobre la trayectoria profesional de su invitado.

Aun así, el comentario fue suficiente para que Fran Rivera decidiera dar por terminada su participación. Visiblemente molesto, dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar faltas de respeto. “Yo no vengo a aguantar que me insulten”, afirmó antes de despedirse del programa. Eso sí, tuvo palabras de disculpa para el presentador y aprovechó para desear feliz Navidad y feliz Día de Reyes antes de cortar la conexión.

Paco Álvarez se disculpó posteriormente por sus palabras, aunque defendió que había cuestiones más graves en juego que ser mejor o peor torero, en referencia a la soberanía nacional. Nacho Abad, por su parte, respaldó la decisión de su invitado y subrayó que no era apropiado faltar al respeto a alguien que había aceptado participar en el programa en una fecha señalada.