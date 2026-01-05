España

Fran Rivera agradece a Trump la caída de Maduro y lanza un dardo a Pedro Sánchez: “Debería mirar lo que pasa aquí”

El extorero aplaude la actuación de Estados Unidos en Venezuela y lanza un mensaje con destinatario claro al Gobierno español, avivando la polémica en redes sociales

Fran Rivera en un vídeo
Fran Rivera en un vídeo compartido en sus redes sociales. (Instagram @f.r.paquirri)

La detención de Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos ha provocado una auténtica sacudida internacional. Y también un terremoto de reacciones entre rostros conocidos. Uno de los más contundentes ha sido Fran Rivera, que no solo ha aplaudido la actuación de Donald Trump en Venezuela, sino que ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje con destinatario más cercano: Pedro Sánchez.

El extorero ha utilizado sus redes sociales para mostrar su satisfacción tras conocerse la captura del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Una intervención que Rivera ha definido como un punto de inflexión para un país que, en sus palabras, llevaba años sometido a la represión.

“Ha liberado un país maravilloso, o al menos ha puesto la primera piedra para liberarlo”, afirma en un vídeo grabado mientras pasea, en el que no escatima calificativos hacia Maduro, a quien tilda de “dictador”, “cobarde” y “narcoterrorista”. Un discurso que conecta con el de otros famosos de origen venezolano, como Carlos Baute, que también ha celebrado públicamente la noticia con mensajes cargados de emoción.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente venezolano Nicolás Maduro posa junto al administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, mientras es llevado bajo custodia desde un avión federal estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart en Newburgh, Nueva York, EEUU. 3 de enero de 2026. (REUTERS)

Sin embargo, lo que más revuelo ha generado no ha sido solo su valoración de lo ocurrido en Venezuela, sino el giro que da a continuación. Fran Rivera anima a Trump a no quedarse ahí y a ampliar su mirada. “Mire para acá”, insiste, en una frase que muchos han interpretado como una clara alusión a la situación política española y, de forma indirecta, al Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el torero, en España “hay cosas que huelen a chamusquina” y personas con “cara rara”, dejando caer que podrían producirse revelaciones incómodas si Maduro decide colaborar con la justicia estadounidense. “Cuando este empiece a cantar, eso va a ser maravilloso”, añade, alimentando aún más la polémica.

Las palabras de Rivera no han pasado desapercibidas y han corrido como la pólvora en redes sociales, donde numerosos usuarios han reaccionado entre el apoyo, la ironía y la crítica. Incluso han surgido comentarios en tono de broma sobre una posible huida de antiguos dirigentes socialistas, en referencia a la relación que algunos mantuvieron en el pasado con el régimen venezolano.

El extorero ha compartido un video en su perfil de Instagram en el que habla sobre la operación que Estados Unidos ha hecho en Venezuela

No es la primera vez que Fran Rivera se posiciona de forma clara en asuntos políticos, pero en esta ocasión su mensaje ha tenido especial repercusión por el contexto internacional y por señalar directamente a España como siguiente foco de atención. Para muchos, sus declaraciones van más allá de una opinión personal y se convierten en una provocación directa al Ejecutivo.

Mientras tanto, la detención de Maduro sigue generando reacciones dentro y fuera de Venezuela, especialmente entre quienes tuvieron que abandonar el país durante su mandato. Carlos Baute, visiblemente emocionado, ha hablado de “un regalo de Navidad hecho realidad” y ha enviado un mensaje de apoyo a sus compatriotas, celebrando lo que considera el inicio de una nueva etapa. Con este escenario, Fran Rivera se suma a la lista de famosos que han querido pronunciarse, pero lo hace elevando el tono y ampliando el foco. Su mensaje es claro: lo ocurrido en Venezuela no debería quedarse solo allí y, según él, hay asuntos pendientes más cerca de casa. Unas palabras que, sin duda, seguirán dando que hablar.

